Воры в форме полицейских ограбили епископов

В крупнейшем городе Колумбии Богота группа вооружённых людей переоделась в полицейских и напала на колумбийскую конференцию католических епископов. Воры вошли в конференцию, связали охрану и заткнули им рты кляпами. Затем воры занялись поиском наживы. Они вынесли сейф с национальной и зарубежной валютой на сумму 55 млн песо ($15 тыс). Об этом сообщил директор криминальных расследований колумбийской полиции Фернандо Мурильо Оррего, передаёт РИА Новости.

После кражи преступники скрылись на четырёх автомобилях. До сих пор они не пойманы и полиция назначила 5,5 тысяч долларов награды за помощь в их поимке.

"Мы верим в милость Бога и эффективную работу властей в быстром прояснении этих фактов, о которых мы глубоко сожалеем, но которые не заслоняют празднование этих святых дней, составляющих центр христианской веры", - заявили епископы после ограбления.