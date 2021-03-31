Воры в форме полицейских ограбили епископов

В Боготе группа вооружённых преступников в форме полицейских ограбила колумбийскую конференцию католических епископов. Преступники вынесли сейф с валютой на сумму 55 млн песо ($15 тыс).
В крупнейшем городе Колумбии Богота группа вооружённых людей переоделась в полицейских и напала на колумбийскую конференцию католических епископов. Воры вошли в конференцию, связали охрану и заткнули им рты кляпами. Затем воры занялись поиском наживы. Они вынесли сейф с национальной и зарубежной валютой на сумму 55 млн песо ($15 тыс). Об этом сообщил директор криминальных расследований колумбийской полиции Фернандо Мурильо Оррего, передаёт РИА Новости.
После кражи преступники скрылись на четырёх автомобилях. До сих пор они не пойманы и полиция назначила 5,5 тысяч долларов награды за помощь в их поимке.
"Мы верим в милость Бога и эффективную работу властей в быстром прояснении этих фактов, о которых мы глубоко сожалеем, но которые не заслоняют празднование этих святых дней, составляющих центр христианской веры", - заявили епископы после ограбления.
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