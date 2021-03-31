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Воры в форме полицейских ограбили епископов

Воры в форме полицейских ограбили епископов (1 фото)

Автор:
31 марта 2021 12:23
Сообщество : Истории
Метки: Богота   воры   епископы   интересное   колумбия   мошенники   полиция   фото   
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В Боготе группа вооружённых преступников в форме полицейских ограбила колумбийскую конференцию католических епископов. Преступники вынесли сейф с валютой на сумму 55 млн песо ($15 тыс).

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Метки: Богота   воры   епископы   интересное   колумбия   мошенники   полиция   фото   
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2  комментария
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Nane First NameLast 2 часа назад
А воры в форме епископов делают это даже без пистолета.
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Alex 2 часа назад
Не воры, а Робингуды
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