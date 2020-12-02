FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Животные 9237 постов • 1142 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Животные 
30 вдохновляющих фото кошек и котят до и после спасения

30 вдохновляющих фото кошек и котят до и после спасения (31 фото)

Автор:
02 декабря 2020 21:32
Сообщество : Животные
Метки: до и после   домашние животные   животные   истории спасения   коты   кошки   питомцы   фото   
244
31
Каждый год на улицах и в приютах оказываются миллионы кошек. Только добрые люди могут дать этим чудесным созданиям второй шанс, которого они заслуживают. Многих из них спасают от ужасных обстоятельств, безответственных хозяев или человеческой жестокости, но то, что в итоге они обретают долгожданное счастье в руках заботливых людей - не может не вдохновлять.
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: до и после   домашние животные   животные   истории спасения   коты   кошки   питомцы   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
3
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
8k
Павел Полчаса назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Теуш Алексей 2 минуты назад
Я атеист, но всё, что говорят о нас коты (кошки) и собаки собирается в некую Большую Книгу... И из неё мы будем огребать!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
57k
Viktor 14 минут назад
Добрые, хорошие люди - зачтётся им!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Собчак случайно засветила лишнее в инстаграме, рекламируя массажер (2 фото + видео) Собчак случайно засветила лишнее в инстаграме, рекламируя массажер (2 фото + видео) Сотрудница принесла на работу беременную кошку - за нее волновались всем офисом Сотрудница принесла на работу беременную кошку - за нее волновались всем офисом Кот потерял передние лапы и хвост, но не перестает радоваться жизни Кот потерял передние лапы и хвост, но не перестает радоваться жизни Хозяин магазина установил прозрачный потолок, и получил систему котонаблюдения Хозяин магазина установил прозрачный потолок, и получил систему котонаблюдения Толстенькую кошку бросили из-за лишнего веса, но она не потеряла веру в людей Толстенькую кошку бросили из-за лишнего веса, но она не потеряла веру в людей Трогательные фото животных в стиле "тогда и сейчас" Трогательные фото животных в стиле "тогда и сейчас"
sdv
нет данных
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

306824



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
50 редких исторических фото, которые заставят взглянуть на мир иначе
4
188
50 редких исторических фото, которые заставят взглянуть на мир иначе
33 любопытных фото с просторов сети, которые открывают новый взгляд на мир
5
77
33 любопытных фото с просторов сети, которые открывают новый взгляд на мир
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Турки обвиняют россиян в экспорте COVID-19, хотя дело обстоит как раз наоборот
2
60
Турки обвиняют россиян в экспорте COVID-19, хотя дело обстоит как раз наоборот
Пузырь безопасности: индусы из Tata Motors продают продезинфицированные автомобили
0
3
Пузырь безопасности: индусы из Tata Motors продают продезинфицированные автомобили
Китайцы покорили и исследовали Марианскую впадину, ведя при этом прямую трансляцию (видео)
Китайцы покорили и исследовали Марианскую впадину, ведя при этом прямую трансляцию (видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Когда друзей позвали домой и ты призываешь себе новых
0
11

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#прикол#факты#подборка#разное#забавно#автомир#звезды#смешно#СССР
#юмор#россия#животные#еда#авария#знаменитости#авто авария#сша#готовка#абсурд
#интересно#история#интересное#кино#дтп#люди#автомобили#позитив#дети#актер

На что жалуетесь?

Вернуться