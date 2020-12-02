30 вдохновляющих фото кошек и котят до и после спасения

Каждый год на улицах и в приютах оказываются миллионы кошек. Только добрые люди могут дать этим чудесным созданиям второй шанс, которого они заслуживают. Многих из них спасают от ужасных обстоятельств, безответственных хозяев или человеческой жестокости, но то, что в итоге они обретают долгожданное счастье в руках заботливых людей - не может не вдохновлять.
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Тогда и сейчас: бездомного 15-летнего кота подобрали на улице, и вот как его преобразила любовь
У Тоби - синдром Элерса-Данлоса, а беззубого Квинтона подобрали на улице. Они сдружились на передержке, а недавно их взяли в одну семью:
"Моя мама - риэлтор. Она поехала показать клиентам дом, но увидела, что предыдущие хозяева оставили кошку.. Теперь она живет с нами"
"Два месяца назад я нашла его на дороге, возможно, его сбила машина. К сожалению, он лишился передних лап и хвоста, но теперь счастлив и окружен нашей любовью"
"Когда мы нашли Хильду, она была тощей после рождения котят. Вот какой красавицей она стала спустя 6 месяцев"
"За шесть месяцев в приюте сотрудники думали, что он никогда не обретет семью из-за неизлечимой болезни. Но теперь этот красавец со мной, и я просто счастлив!"
"Нашли это чудо посреди дороги в ужасном состоянии. Вот как он изменился спустя лишь 6 дней"
"Мы нашли Джерри малышом вместе с его братьями - их оставили в коробке на улице. Блохастый и тощий заморыш спустя несколько недель превратился в красавца"
"Когда в 2018 году я решил взять 18-летнего Паули из приюта, сотрудники говорили, что он не проживет и пары месяцев. Как они были не правы.."
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