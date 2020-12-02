30 вдохновляющих фото кошек и котят до и после спасения

Каждый год на улицах и в приютах оказываются миллионы кошек. Только добрые люди могут дать этим чудесным созданиям второй шанс, которого они заслуживают. Многих из них спасают от ужасных обстоятельств, безответственных хозяев или человеческой жестокости, но то, что в итоге они обретают долгожданное счастье в руках заботливых людей - не может не вдохновлять.

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"Прошел уже год" 0 Источник:

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Тогда и сейчас: бездомного 15-летнего кота подобрали на улице, и вот как его преобразила любовь 0 Источник:

"Этого мальчика хотели усыпить, но я решил спасти его и подарить новую жизнь" 0 Источник:

Чудесная трансформация до и после спасения 0 Источник:

У Тоби - синдром Элерса-Данлоса, а беззубого Квинтона подобрали на улице. Они сдружились на передержке, а недавно их взяли в одну семью: 0 Источник:

Маленький заморыш вырос в красавца 0 Источник:

Спасенные с улицы братья восемь лет назад и сейчас 0 Источник:

Спустя шесть месяцев после спасения: 0 Источник:

Эту кошечку спасли и несколько месяцев лечили от паразитов. Взгляните на нее сейчас: 0 Источник:

"Моя мама - риэлтор. Она поехала показать клиентам дом, но увидела, что предыдущие хозяева оставили кошку.. Теперь она живет с нами" 0 Источник:

Удивительная трансформация 0 Источник:

"Два месяца назад я нашла его на дороге, возможно, его сбила машина. К сожалению, он лишился передних лап и хвоста, но теперь счастлив и окружен нашей любовью" 0 Источник:

"Моя Рэй, когда я нашла ее крохотной на улице, и спустя год" 0 Источник:

"Когда мы нашли Хильду, она была тощей после рождения котят. Вот какой красавицей она стала спустя 6 месяцев" 0 Источник:

"Нашла эту малышку год назад. Она подошла прямо к моей двери" 0 Источник:

"За шесть месяцев в приюте сотрудники думали, что он никогда не обретет семью из-за неизлечимой болезни. Но теперь этот красавец со мной, и я просто счастлив!" 0 Источник:

Как могут поменять животное 2 месяца любви и заботы: 0 Источник:

"2 года назад Сонни зашел ко мне в магазин, и с тех пор он со мной всегда" 0 Источник:

"Нашли это чудо посреди дороги в ужасном состоянии. Вот как он изменился спустя лишь 6 дней" 0 Источник:

"Мой лучший друг Райкер в октябре 2018, когда мы его спасли, и в марте 2020" 0 Источник:

"Фрэнк, когда ему было несколько недель, и сейчас, когда ему уже год" 0 Источник:

"Мы нашли Джерри малышом вместе с его братьями - их оставили в коробке на улице. Блохастый и тощий заморыш спустя несколько недель превратился в красавца" 0 Источник:

"А вот наша красавица после спасения" 0 Источник:

"Встретила эту красоту во время поездки в Грецию. Теперь она живет со мной" 0 Источник:

"Подобрала этих бандитов в возрасте четырех недель, а вот какие они сейчас" 0 Источник:

"Кажется, кто-то за полгода слишком много ел.." 0 Источник:

"Тебе больше никогда не будет холодно и одиноко, мой мальчик" 0 Источник:

"Когда в 2018 году я решил взять 18-летнего Паули из приюта, сотрудники говорили, что он не проживет и пары месяцев. Как они были не правы.." 0 Источник:

"Нашел его на парковке, потрепанным и сплошь покрытым блохами. А вот он спустя 9 месяцев" 0 Источник: