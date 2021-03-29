Найдена потерянная советская экранизация "Властелина колец"

А вы знаете, что в СССР была своя экранизация "Властелина колец" Толкина? За 10 лет до того, как эту знаменитую трилогию экранизировал Питер Джексон. Долгое время эта постановка считалась безвозвратно утерянной — фанаты перевернули все возможные архивы. Дошло до того, что многие стали считать эту постановку мифом. Но нет — это не миф, и экранизация действительно была.
Правда не всей трилогии, а только первой книги, которую вы знаете как "Братство Кольца". Только в этом переводе она звучала как "Хранители". И именно так называется и телевизионный фильм, который искали фанаты.
Известно о нём было немного. Вспоминали, что Гендальфа играл в нём Виктор Костецкий. Ещё говорили, что роль Фродо исполнял Дюша Романов, один из музыкантов "Аквариума". И что он же написал песни к фильму.
Хочу сразу обрадовать фанатов — "Хранители" нашлись. Эта экранизация — телевизионный спектакль Ленинградского телевидения, поставленный по мотивам первой книги трилогии в переводе Муравьёвой и Кистяковского (той самой, в которой у Фродо фамилия Торбинс, а Арагорна называют Бродяжником). Надо отметить, что на Лен ТВ ранее уже выходил телеспекталь по мотивам "Хоббит, или Туда и обратно".
Но вернёмся к "Хранителям".
Гендальфа действительно играет Виктор Костецкий.
А голь Бильбо исполнил Георгий Штиль.
Перейдём, собственно, к Братству Кольца, то есть к Хранителям.
Вот она, четвёрка отважных хоббитов.
Но познакомимся поближе.
Фродо Торбинс. Его сыграл не Дюша Романов, а Валерий Дьяченко.
Сэм Скромби,
Мэрри Брендизайк,
и Пин Крол.
Переходим к другим участникам Братства. Гэндальфа я вам уже показывал.
Арагорн, которого чаще здесь зовут Бродяжником,
Боромир, старший сын и наследник наместника Гондора Дэнетора II.\
Гимли, сын Глоина.
И Леглас, сын Трандуила.
Есть в фильме и Саруман, и Элронд, и Галадриэль. Спектакль к тексту гораздо ближе, чем фильм Джексона. В нём отображены все важные сюжетные ходы. А ещё эта постановка интересна тем, что в ней не забыли про Тома Бомбадила.
Вот он, со своей супругой Золотинкой.
А где же Дюша Романов, спросите вы? Есть и он. Только он играл не Фродо, как писали на форумах фанаты, а рассказчика. То есть, по сути, Дюша играл Толкина.
И его песни в спектакле действительно звучат, в исполнении группы "Трилистник".
А где же сам телефильм? Его можно увидеть в ютубе на официальной странице "5 канала", наследника "Ленинградского ТВ".
Использованы кадры из телевизионного спектакля "Хранители", режиссёр Наталья Серебрякова, Ленинградское телевидение, 1991 год.
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Леглас, сын Трандуила, похож не на сына, а на дочь Трандуила.
"Сказочное путешествие мистера Бильбо Беггинса Хоббита" 1985 г.
Автор, а ты с другой планеты чтоле?