Найдена потерянная советская экранизация "Властелина колец"

Правда не всей трилогии, а только первой книги, которую вы знаете как "Братство Кольца". Только в этом переводе она звучала как "Хранители". И именно так называется и телевизионный фильм, который искали фанаты.

Известно о нём было немного. Вспоминали, что Гендальфа играл в нём Виктор Костецкий. Ещё говорили, что роль Фродо исполнял Дюша Романов, один из музыкантов "Аквариума". И что он же написал песни к фильму.

Хочу сразу обрадовать фанатов — "Хранители" нашлись. Эта экранизация — телевизионный спектакль Ленинградского телевидения, поставленный по мотивам первой книги трилогии в переводе Муравьёвой и Кистяковского (той самой, в которой у Фродо фамилия Торбинс, а Арагорна называют Бродяжником). Надо отметить, что на Лен ТВ ранее уже выходил телеспекталь по мотивам "Хоббит, или Туда и обратно".

Но вернёмся к "Хранителям".

Гендальфа действительно играет Виктор Костецкий.