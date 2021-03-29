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Найдена потерянная советская экранизация "Властелина колец"

Найдена потерянная советская экранизация "Властелина колец" (16 фото)

Автор:
29 марта 2021 23:47
Метки: интересно   кино   факты   
1199
16

А вы знаете, что в СССР была своя экранизация "Властелина колец" Толкина? За 10 лет до того, как эту знаменитую трилогию экранизировал Питер Джексон. Долгое время эта постановка считалась безвозвратно утерянной — фанаты перевернули все возможные архивы. Дошло до того, что многие стали считать эту постановку мифом. Но нет — это не миф, и экранизация действительно была.

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Метки: интересно   кино   факты   
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8  комментариев
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15k
Пумба 8 часов назад
То бишь ссылку на ютуб вставить тебе просто западло?! Ну, тогда не обессудь, дизлайк. Пятых каналов на ютубе тысячи. И искать неделю фильм-спектакль (молодежь, вероятно, не в курсе что это такое, так я поясню: это искусство ОЧЕНЬ на любителя!) - увольте!
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13k
Corvus Corax Пумба 8 часов назад
Нашел секунд за пять-семь. Но - согласен полностью с высказанными претензиями.

Ссылка youtu.be
Ссылка youtu.be
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8k
Анатолий 48 минут назад
Гимли, сын Глоина, похож не на трудягу-гнома, а на эльфа-растамана под накуркой. Дурь он, кстати, судя по всему берет у Сэма Скромби.
Леглас, сын Трандуила, похож не на сына, а на дочь Трандуила.
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10k
VM Varga Час назад
Я еще такой фильм помню:
"Сказочное путешествие мистера Бильбо Беггинса Хоббита" 1985 г.
Ссылка www.youtube.com
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2k
Виталий Касандров 2 часа назад
Ну нашли его года три если не более назад ибо тогда и посмотрел .По сравнению с очень примитивной можно сказать любительской постановкой "Понедельника" Стругатских в 60х , данный телеспектакль 70х вполне на уровне ну естественно если не считать малобюджетность постановки .
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8k
Vacony 8 часов назад
почему то выглядит это как то уныло что ли... по типу пятничной посиделки для попойки ... может сам спектакль иной, но по фото именно такая безысходность наводит на мысль
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36k
Андрей Vacony 4 часа назад
Когда вышла первая часть современной трилогии, то я её не видел. Зайдя к другану на работу после работы он мне предложил под пиво посмотреть это кино в озвучке от Гоблина. Было реально ржачно, ибо было в новинку такой перевод и пивкос бодрил. Остальные две части я досматривал только от Гоблина. Прошло время и пару лет назад я захотел пересмотреть трилогию, но уже в нормальном переводе. И, скажу я, удалось посмотреть только полчаса первой серии, ибо було жутко уныло. Это я к тому, что всё относительно. А чтобы судить про унылость нашего спектакля, то его надо сначала посмотреть.
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1k
Eugene 8 часов назад
<<< которую вы знаете как "Братство Кольца" >>>
Автор, а ты с другой планеты чтоле?
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