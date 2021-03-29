Топ-10 голливудских клише о средневековье

Осада средневекового замка в представлении Голливуда выглядит обычно следующим образом: огромная армия подходит к стенам, подгоняет грозные орудия, и за считанные минуты взламывает оборону. Затем начинается ожесточенный рукопашный бой, определяющий победителя. Однако в ту далекую эпоху среднестатистическая осада продолжалась в течение нескольких месяцев. На стороне защищающихся были рвы, башни, бойницы, множество средств поражения противника. Штурм этих укреплений грозил огромными потерями даже при наличии осадного вооружения, поэтому средневековые завоеватели предпочитали блокировать города и замки со всех сторон - в надежде на то, что у обороняющихся закончатся вода и продовольствие. На их беду, там чаще всего оказывались внушительные запасы и того и другого. Осажденные также могли рассчитывать на потайные ходы и туннели, по которым переправлялись войска и грузы. Армия, в течение долгого времени стоявшая лагерем под неприступными стенами, часто сама становилась мишенью для атак - со стороны обороняющихся или подошедших к ним на помощь подкреплений. Не будем забывать, что захватчикам также надо было что-то есть и пить, поэтому голод мог начаться и в их стане.