Топ-10 голливудских клише о средневековье

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Средневековье внушает нам страх и отвращение. Ни один здравомыслящий человек не хотел бы оказаться в нем надолго. Согласно существующим стереотипам, научный прогресс в ту эпоху отсутствовал как таковой, люди жили в беспросветной нищете, не имели никаких прав, а их жизнь ничего не стоила.
В подавляющем большинстве батальных сцен, разворачивающихся в средневековом антураже, доспехи легко пробиваются любым оружием. Облаченные в них рыцари выглядят какими-то оголтелыми недоумками. Зачем, спрашивается, катастрофически ограничивать свою мобильность и таскать на себе лишние десятки килограмм, если твой «панцирь» ни от чего не защищает? Вывод здесь предельно ясен. Хорошая броня была гораздо прочнее той, что изображается Голливудом. Её не брали ни мечи, ни стрелы. В ближнем бою противники рыцарей использовали короткие кинжалы, пытаясь попасть ими в щели доспехов. Наибольшую же опасность представляли не проникающие, а оглушающие удары, например, тяжелой дубиной. Но часто ли мы видим что-то подобное в фильмах и сериалах?
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В кино командиры воинских подразделений почему-то истошно кричат «Fire!» («Огонь»), даже если в подчинении у них находятся лучники. При переводе этот очевиднейший ляп иногда исправляется, но как быть носителям английского? Плакать им или смеяться? Естественно, данная боевая команда стала использоваться лишь после появления огнестрельного оружия, а этот технологический прорыв датируется несколько более поздними историческими эпохами. Согласно имеющимся свидетельствам, средневековые англоязычные командиры выкрикивали «Loose!». Это слово можно перевести как «выстрел», но если применить буквальную интерпретацию, оно означает «отпустить» и относится к тетиве, которая натягивается приготовившимися к бою лучниками.
Средневековые простолюдины чаще всего рисуются грязными оборванцами, одетыми в невзрачные лохмотья неброских цветов. Этот стереотип, безусловно, порожден нынешним взглядом на печальные реалии того времени. Мы считаем, что вследствие отсутствия водопроводов люди не мылись и очень редко стирали. Одежда изготавливалась вручную из нехитрых местных материалов, а значит, была примитивной и безликой, если только человек не принадлежал к элите общества. Однако все не так просто, как кажется. Города в ту эпоху почти всегда строились рядом с надежными источниками пресной воды, где люди по мере необходимости купались и стирали. Достоверно известно, что они пользовались мылом и, просыпаясь по утрам, первым делом умывались. Крестьянская одежда действительно шилась преимущественно из грубой шерстяной ткани, но её часто красили. Женщины предпочитали синий цвет, но при желании могли заполучить желтые, зеленые, красные и оранжевые одеяния.
Все мы видели в кино, как отряды тяжелой кавалерии на полном ходу врезаются в пехотный строй, пытаясь смять врага и обратить его в бегство. Однако подобная тактика глупа, ничем не оправдана и попросту самоубийственна. Она может сработать только в том случае, если превосходно защищенным рыцарям противостоят неопытные, плохо вооруженные крестьяне, не более того. Регулярная пехота с древних времен была обучена отражать фронтальные кавалерийские атаки. Она плотно смыкала строй и выставляла вперед копья или пики, преодолеть которые можно было лишь при огромной доле везения. Чем закончился бы такой удар, относительно правдиво показано в фильме «Храброе сердце» с Мэлом Гибсоном в роли Уильяма Уоллеса. Кавалерия представляла собой мобильный род войск, поэтому в её задачу входило нанесение ударов с неожиданной стороны, во фланг или вообще с тыла. Тяжелая конница действительно могла пойти в лобовую атаку на пехоту. Однако делалось это не наскоком. Рыцари старались окружить пеших воинов и сбить их в кучу. При необходимости они слезали с коней и дрались в ближнем бою.
Осада средневекового замка в представлении Голливуда выглядит обычно следующим образом: огромная армия подходит к стенам, подгоняет грозные орудия, и за считанные минуты взламывает оборону. Затем начинается ожесточенный рукопашный бой, определяющий победителя. Однако в ту далекую эпоху среднестатистическая осада продолжалась в течение нескольких месяцев. На стороне защищающихся были рвы, башни, бойницы, множество средств поражения противника. Штурм этих укреплений грозил огромными потерями даже при наличии осадного вооружения, поэтому средневековые завоеватели предпочитали блокировать города и замки со всех сторон - в надежде на то, что у обороняющихся закончатся вода и продовольствие. На их беду, там чаще всего оказывались внушительные запасы и того и другого. Осажденные также могли рассчитывать на потайные ходы и туннели, по которым переправлялись войска и грузы. Армия, в течение долгого времени стоявшая лагерем под неприступными стенами, часто сама становилась мишенью для атак - со стороны обороняющихся или подошедших к ним на помощь подкреплений. Не будем забывать, что захватчикам также надо было что-то есть и пить, поэтому голод мог начаться и в их стане.
Ни один фильм о Средневековье не обходится без баталии, в которой рыцарь, дворянин, а то и представитель королевской семьи подвергается ужасной опасности. Часто это схватка двух бойцов в тяжелых доспехах, заканчивающаяся гибелью одного из противников. Также сценаристы любят описывать героическую смерть от рук десятков врагов – они набрасываются толпой и не успокоятся до тех пор, пока не порубят несчастного на мелкие кусочки. Однако рыцари на войне гибли относительно нечасто. Это были самые богатые представители европейских людских сообществ - только они могли позволить себе высококачественные доспехи, стоившие огромных денег. Такого пленного можно было выгодно продать, мертвый же не стоил ровно ничего. Даже если противник до глубины души ненавидел побежденного, его убийство означало бы потерю внушительной денежной суммы. Геральдические знаки на щитах, знаменах и доспехах, возможно, отчасти были призваны продемонстрировать высокий статус рыцаря - они идентифицировали его как человека, чья жизнь стоит больших денег.
Как выглядело средневековое застолье? Если судить по кинофильмам и телесериалам, люди были тогда натуральными свиньями. Они громко чавкали и хлюпали, размазывали жир по лицу, вытирали грязные руки об одежду, бросали кости на пол, ковыряли в носу. Но, по всей видимости, эти стереотипы также появились в эпоху Возрождения. Исторические документы, во всяком случае, подобных описаний не содержат. Как раз наоборот, в них можно найти свидетельства, что от присутствующих требовались хорошие манеры. Это касалось и приема пищи, и поведения. Ели действительно руками, но только потому, что столовые принадлежности были большой редкостью. Единственным подручным средством являлся нож, который использовался и по прямому назначению, и как вилка. Перед едоками стояли миски с водой для мытья пальцев. В богатых домах трапезничающим прислуживали «кувшинщики», подававшие в случае необходимости салфетки.
Современная стоматология зародилась лишь в 18 веке, но это не значит, что до этого момента все люди ходили без зубов. Необходимость ухода за ними была очевидна и ранее, причем представителям всех классов. Согласно стереотипам Голливуда, гнилые оскалы были характерны для бедняков, но, если на то пошло, эта проблема гораздо чаще встречалась среди дворян и прочей элиты. В их рационе было больше сахара и других сладостей, провоцирующих кариес. Если верить средневековым рукописям, зубоврачебные практики в то время уже применялись. Предшественники нынешних стоматологов умели отбеливать зубы и изготавливать протезы. Естественно, услуги подобного уровня, как и сахар, были доступны только самым богатым членам общества.
Сегодня считается, что у бедняков в Средние века не было детства. Образование получали лишь отпрыски дворян и состоятельных членов общества, а крестьянские дети начинали работать, как только чуть-чуть окрепнут. Родители относились к ним потребительски и не проявляли теплых чувств. Что ж, эти представления действительно возникли не на пустом месте. Ребятишки не видели той заботы, которой наслаждается нынешняя молодая поросль, а использование их труда было абсолютной нормой. Однако история сохранила свидетельства того, что они все же оставались детьми. Археологи обнаружили множество игрушек, датирующихся Средними веками - это и «модели» рыцарей, и куклы, и миниатюрная посуда. Подростки играли в командные игры на свежем воздухе, а дома - в настольные. До нас также дошли многочисленные проявления искренней любви родителей к своему потомству - в виде колыбельных, стихов и трогательных надгробных надписей.
Когда в Европе охотились на ведьм и сжигали их на кострах? Наши современники почему-то убеждены, что это происходило в Средние века. Считается, что народ тогда был темным и суеверным, поэтому любые крупные неприятности объяснял в первую очередь колдовством, владение которым приписывалось одиноким, непристроенным в жизни женщинам. Однако в течение значительного отрезка Средних веков, примерно с 900 по 1400 год, католическая церковь вообще отрицала существование ведьм. Суеверие в народе все же бытовало, поэтому папе Александру IV в 1258-ом пришлось специальным указом запрещать охоту на них. Костры с живыми людьми на площадях европейских городов запылали лишь после начала протестантской реформации. С 1560 по 1630 год здесь подобным образом было умерщвлено около 40000 человек. Некоторые эксперты объясняют катастрофическое усиление религиозной паранойи в этот период истории конкуренцией между католиками и протестантами за влияние, последователей и финансовое благополучие. Позиционируя в качестве врагов рода человеческого сатану и подвластных ему ведьм, обе христианские церкви выставляли себя самыми проверенными и надежными защитницами этого мира от «вечного зла».
Авторский пост
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– Клянусь кровью Христовой! – засмеялся Келюс. – Они сами себя наказали: индиго штука дорогая, а ты впитал краски не меньше чем на двадцать экю.
(с) А.Дюма, "Графиня де Монсоро"
В природе вообще-то, плохо с красителями синего цвета. И потому фраза "женщины предпочитали синее" на современный язык переводится как "женщины предпочитали подороже". Ну так оно и не изменилось. Предпочитать - предпочитают, а вот позволить себе могут не все. И уж точно не простолюдинки.
Простолюдины могли себе позволить жёлтый, коричневый, зелёный, розовый. Красный (багряный) и синий(Роял Блу) были ми недоступны, о чем можно узнать, почитав любые письменные источники того времени, хоть "песнь о Роланде", где описываются одежды рыцарей и знати- даже там не всегда носили красный и синий.