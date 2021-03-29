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Топ-10 голливудских клише о средневековье

Топ-10 голливудских клише о средневековье (10 фото)

Автор:
29 марта 2021 12:46
Метки: голливуд   кино   клише   
2599
10
Средневековье внушает нам страх и отвращение. Ни один здравомыслящий человек не хотел бы оказаться в нем надолго. Согласно существующим стереотипам, научный прогресс в ту эпоху отсутствовал как таковой, люди жили в беспросветной нищете, не имели никаких прав, а их жизнь ничего не стоила.
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Метки: голливуд   кино   клише   
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2k
V2.Smirnov 5 часов назад
– Дело в том, что они окунули меня в чан, прохвосты. Я думал, что они меня окунули всего лишь в чан с водой, а это был чан с индиго!

– Клянусь кровью Христовой! – засмеялся Келюс. – Они сами себя наказали: индиго штука дорогая, а ты впитал краски не меньше чем на двадцать экю.

(с) А.Дюма, "Графиня де Монсоро"

В природе вообще-то, плохо с красителями синего цвета. И потому фраза "женщины предпочитали синее" на современный язык переводится как "женщины предпочитали подороже". Ну так оно и не изменилось. Предпочитать - предпочитают, а вот позволить себе могут не все. И уж точно не простолюдинки.
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155
Гепатит С 14 минут назад
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Гепатит С 13 минут назад
И Робин Гуд, конечно
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155
Гепатит С 17 минут назад
"Бросают меня в темницу, засовывают кол в заднИцу!" (с)Всемирная История Мела Брукса
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2k
Past 2 часа назад
Насколько я знаю в века когда были рыцари, как таковой пехоты не было, было ополчение как раз из крестьян. Так что про то что прорывали пехоту слаженным ударом это не враньё. Где то читал, что эпоха рыцарства закончилась с появлением арбалетов которые смогли пробивать доспехи, на относительно далеком растоянии.
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15k
Lelik 2 часа назад
В европейской средней полосе нет стойких красителей синего цвета- все привозные, а потому ДОРОГИЕ. Поэтому синий считался цветом знати.
Простолюдины могли себе позволить жёлтый, коричневый, зелёный, розовый. Красный (багряный) и синий(Роял Блу) были ми недоступны, о чем можно узнать, почитав любые письменные источники того времени, хоть "песнь о Роланде", где описываются одежды рыцарей и знати- даже там не всегда носили красный и синий.
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Egoro 4 часа назад
Автор, в тексте косяков не меньше.
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33k
AGM 5 часов назад
По поводу средневековья это к тов. Жукову.
Ссылка www.youtube.com
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255
Михаил Болгов 5 часов назад
Ну допустим на счёт осад в фильмах режиссёр мог конечно сделать для вас месячный фильм, но вы бы стали смотреть месяц на то как солдаты занимаются жёсткой релаксацией мужского полового органа? Некоторые заморачиваются и пишут день первый или восьмой, но для большенства достаточно и просто большой кровавой бойни для эффекта.
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