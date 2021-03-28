Девушка устроила жаркое дефиле в московском метро

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Кого только не встретишь в московском метро. Но вот порой самые интересные кадры попадают именно на камеры наблюдения.
Весной хочется чего-нибудь такого... романтичного! Вот и решила девушка на станции метро "Котельники" попозировать перед камерами наблюдения в чёрном плаще. Но самое интересное было дальше, правда, недолго.
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Метки: Девушка Москва белые котельники метро
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Очередная ТП с заниженной социальной ответственностью.
>> тебя такие проблемы в жизни сильные?
>> Не кому "дефиле" показать? Так озабочен,
>>что лифчик на девке увидел(на экране!) и всё! Потерял сознание?
мужчина всегда озабочен, а если нет... ну значит отсырел порох в пороховицах ну тогда да... тогда как кот кастрированный на мир смотришь
и как потом смену доработать?
Друзья, родители и родственники были бы рады такой славе (сарказм)