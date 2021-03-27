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Чудики и не только в метро

Чудики и не только в метро (30 фото)

Автор:
27 марта 2021 20:43
Метки: Юмор   метро   прикол   чудик   
983
30
Чудики и не только в метрополитене. Не оскудеет земля...
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Метки: Юмор   метро   прикол   чудик   
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4k
Ыукп 3 часа назад
Мля, аФФтор! Почему ты их считаешь чудиками? Потому как не лежат обоссаными? Прикольные, неординарные.
Чудики - это люди с мобилкой. Вместо того, чтобы рассказать друзьям об увиденном, они фото прилагают. А такую сказку можно было бы рассказать.)
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104k
БрОдЯгА Автор поста Ыукп 3 часа назад
Ага. Чудики это те что лежат обоссаными?
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1k
Александр 9 минут назад
А в чем проблема? И где та грань между чудиками и "нормальными"? Он снаружи может быть трижды нормальным, а в душе напрочь прогнившим! Или наоборот.... Кто кому давал право судить людей? Мне вот, например, не нравятся чудики с мобилками в метро, которые не могут оторваться от экранов даже в переходах, как будто там транслируют как минимум порнхабовскую кулькинацию. По моему скромному мнению единственный чудик тут - это собакообразное недоразумение. И только лишь потому, что собака ДОЛЖНА БЫТЬ размерами больше кошки!
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20k
Влад 2 часа назад
Да тут вообще нормально выглядит только собака, так и та заяц.
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53k
Андрей 2 часа назад
По-моему, половина фоток - из Питера.
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12k
Serg2001 Андрей 2 часа назад
А вторая половина откуда?...))
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