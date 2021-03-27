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Авторский пост
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Чудики - это люди с мобилкой. Вместо того, чтобы рассказать друзьям об увиденном, они фото прилагают. А такую сказку можно было бы рассказать.)