В СМИ их называют «борцами с 5G», хотя никакого оборудования 5G на вышке пока не предполагается, а сами активисты говорят, что борются с излучением как таковым. Корреспондент It’s My City поговорил с протестующими, чтобы понять, на чем основаны их страхи.



Перекресток Черноярской и Ломоносова, вечер пятницы. Серую уралмашевскую картину разбавляет странная инсталляция у дороги: столб сотовой связи, а рядом походная палатка красно-синего цвета и сверток с инструментами. Этот островок закрыт металлическим забором. Композицию дополняет автомобиль ВАЗ с флагом СССР. На машине фейковые номера AA6966 AA SU (Soviet Union — прим. ред).



В автомобиле трое мужчин. Двоим на вид лет 40, третий выглядит пожилым. Они выходят пообщаться. Это жители соседних домов частного сектора, недовольные установкой вышки. Они рассказывают, что охраняют участок от монтажников, норовящих продолжить строительство на объекте.



— Эта вышка незаконная, точка, — говорит мужчина, представившийся Александром. Неважно даже, чем она вредит. Они нам объясняют, что ее нужно ставить. А вдруг, мол, бабушка заболеет, она даже скорую не сможет вызвать. Или еще что случится. Бред — тут Tele2 даже в подвале ловит. А по поводу ущерба: мы померили уровень сигнала, превышение радиоизлучения в 20 раз, — утверждает мужчина.



— Какой в 20? В 200 раз. Нельзя ставить рядом с домами такое. Нас просто уничтожают. Они даже время не хотят тратить, думают: «Мы сейчас включим, и они потихонечку сами умрут все». Эта частота влияет на клетки как раз, — отмечает пожилой мужчина, назвавший себя Николаем, дымя сигаретой.