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В Екатеринбурге жители Уралмаша решили бороться против установки вышки сотовой связи, которую компания «Высота» строит для оператора Tele2. Горожане развернули палатку и уже пятый день ведут круглосуточное дежурство, чтобы помешать рабочим. Они считают, что борются за свое здоровье и уверены, что излучение от вышки им повредит.
«Хотят поджарить нас как в микроволновке»
В СМИ их называют «борцами с 5G», хотя никакого оборудования 5G на вышке пока не предполагается, а сами активисты говорят, что борются с излучением как таковым. Корреспондент It’s My City поговорил с протестующими, чтобы понять, на чем основаны их страхи.
Перекресток Черноярской и Ломоносова, вечер пятницы. Серую уралмашевскую картину разбавляет странная инсталляция у дороги: столб сотовой связи, а рядом походная палатка красно-синего цвета и сверток с инструментами. Этот островок закрыт металлическим забором. Композицию дополняет автомобиль ВАЗ с флагом СССР. На машине фейковые номера AA6966 AA SU (Soviet Union — прим. ред).
В автомобиле трое мужчин. Двоим на вид лет 40, третий выглядит пожилым. Они выходят пообщаться. Это жители соседних домов частного сектора, недовольные установкой вышки. Они рассказывают, что охраняют участок от монтажников, норовящих продолжить строительство на объекте.
— Эта вышка незаконная, точка, — говорит мужчина, представившийся Александром. Неважно даже, чем она вредит. Они нам объясняют, что ее нужно ставить. А вдруг, мол, бабушка заболеет, она даже скорую не сможет вызвать. Или еще что случится. Бред — тут Tele2 даже в подвале ловит. А по поводу ущерба: мы померили уровень сигнала, превышение радиоизлучения в 20 раз, — утверждает мужчина.
— Какой в 20? В 200 раз. Нельзя ставить рядом с домами такое. Нас просто уничтожают. Они даже время не хотят тратить, думают: «Мы сейчас включим, и они потихонечку сами умрут все». Эта частота влияет на клетки как раз, — отмечает пожилой мужчина, назвавший себя Николаем, дымя сигаретой.
Перекресток Черноярской и Ломоносова, вечер пятницы. Серую уралмашевскую картину разбавляет странная инсталляция у дороги: столб сотовой связи, а рядом походная палатка красно-синего цвета и сверток с инструментами. Этот островок закрыт металлическим забором. Композицию дополняет автомобиль ВАЗ с флагом СССР. На машине фейковые номера AA6966 AA SU (Soviet Union — прим. ред).
В автомобиле трое мужчин. Двоим на вид лет 40, третий выглядит пожилым. Они выходят пообщаться. Это жители соседних домов частного сектора, недовольные установкой вышки. Они рассказывают, что охраняют участок от монтажников, норовящих продолжить строительство на объекте.
— Эта вышка незаконная, точка, — говорит мужчина, представившийся Александром. Неважно даже, чем она вредит. Они нам объясняют, что ее нужно ставить. А вдруг, мол, бабушка заболеет, она даже скорую не сможет вызвать. Или еще что случится. Бред — тут Tele2 даже в подвале ловит. А по поводу ущерба: мы померили уровень сигнала, превышение радиоизлучения в 20 раз, — утверждает мужчина.
— Какой в 20? В 200 раз. Нельзя ставить рядом с домами такое. Нас просто уничтожают. Они даже время не хотят тратить, думают: «Мы сейчас включим, и они потихонечку сами умрут все». Эта частота влияет на клетки как раз, — отмечает пожилой мужчина, назвавший себя Николаем, дымя сигаретой.
Опасно ли излучение мобильной связи?
Отметим, Всемирная организация здравоохранения сегодня не считает излучение мобильных телефонов и базовых станций опасным. «Проведенные на сегодняшний день исследования не содержат каких-либо указаний на то, что РЧ-поля, например от базовых станций, в качестве фактора экологического воздействия повышают риск рака или какого-либо другого заболевания», — сказано на сайте ВОЗ. В то же время, отмечают в ВОЗ, это неокончательные выводы: «В настоящее время [ВОЗ] проводит оценку воздействия РЧ-полей на здоровье по всем изучаемым конечным точкам», — заявляют в организации.
В то же время в разных странах мира сегодня фиксируются протесты против строительства базовых станций стандарта 5G. Ученые и эксперты связывают действия таких активистов с распространением конспирологических теорий.
Отметим, Всемирная организация здравоохранения сегодня не считает излучение мобильных телефонов и базовых станций опасным. «Проведенные на сегодняшний день исследования не содержат каких-либо указаний на то, что РЧ-поля, например от базовых станций, в качестве фактора экологического воздействия повышают риск рака или какого-либо другого заболевания», — сказано на сайте ВОЗ. В то же время, отмечают в ВОЗ, это неокончательные выводы: «В настоящее время [ВОЗ] проводит оценку воздействия РЧ-полей на здоровье по всем изучаемым конечным точкам», — заявляют в организации.
В то же время в разных странах мира сегодня фиксируются протесты против строительства базовых станций стандарта 5G. Ученые и эксперты связывают действия таких активистов с распространением конспирологических теорий.
"У верблюда два горба. - Потому, что жизнь борьба…"
Не к советскому периоду нужно относить эту фразу. Рязанов оказался пророком, а не критиком и антисоветчиком. Не вникая в суть собственных слов, он охарактеризовал наше общество эпохи возвращенного капитализма.
Но вот только борьба эта не за счастье народа и не за светлое будущее. Борьба эта касается теперь всего, что так или иначе будоражит умы жителей, погруженных в невежество и архаизм в результате резкого падения уровня культуры, образования и материального благополучие.
Все трудности своего быта потерявшее ориентиры население списывает то на прививки, то на вышки сотовой связи, то на мировой заговор, то на активность сил зла. И эти незримые объекты, нарушающие их покой, вызывают постоянно в нашем обществе безумные кампании по сопротивлению то Грефу и цифровизации, то Биллу Гейтсу и вакцинации, то вообще, всему тому, что должно улучшить их жизнь: вышкам сотовой связи, строительству мусоросжигательных заводов или новых микрорайонов на месте старых.
Но вот только борьба эта не за счастье народа и не за светлое будущее. Борьба эта касается теперь всего, что так или иначе будоражит умы жителей, погруженных в невежество и архаизм в результате резкого падения уровня культуры, образования и материального благополучие.
Все трудности своего быта потерявшее ориентиры население списывает то на прививки, то на вышки сотовой связи, то на мировой заговор, то на активность сил зла. И эти незримые объекты, нарушающие их покой, вызывают постоянно в нашем обществе безумные кампании по сопротивлению то Грефу и цифровизации, то Биллу Гейтсу и вакцинации, то вообще, всему тому, что должно улучшить их жизнь: вышкам сотовой связи, строительству мусоросжигательных заводов или новых микрорайонов на месте старых.
Это всеобщее сопротивление всеобщим законам прогресса странным образом перекликается с давними эпохами, когда крестьянство устраивало картофельные бунты, отказываясь признавать картофель — благом, ломало новые машины, видя в них зло безработицы. Когда поднимались протесты против санитарно-эпидемиологических работ и использованию хлорной извести для очистки мест и воды от холерной заразы.
Совсем недавно подобных протесты списывали на безграмотность масс, на их невежество, на религиозный дурман и действия провокаторов, не желавших терять доходы от введения новшеств и медицинских норм по профилактике, будь то церковники или владельцы мастерских.
На что спишем мы сейчас тот же самый невежественный ажиотаж сопротивления, если все имеют доступ к знаниям и культуре?
Совсем недавно подобных протесты списывали на безграмотность масс, на их невежество, на религиозный дурман и действия провокаторов, не желавших терять доходы от введения новшеств и медицинских норм по профилактике, будь то церковники или владельцы мастерских.
На что спишем мы сейчас тот же самый невежественный ажиотаж сопротивления, если все имеют доступ к знаниям и культуре?
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Метки: Екатеринбуржцы вышка связи дежурят уралмаш
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В деревне установили вышку сотовой связи.
Через месяц население подало жалобу. Что, дескать, наблюдаются головные боли, ухудшение самочувствия, бессонница, бла-бла-бла...
Ответ директора был простым:
- Это всё фигня! Вы только подумайте, что будет, когда мы её включим...
Откуда они лезут воабще? ладно бы поколение ЕГЭ, ну взрослые же люди.... или это те, кто в школе говорил что "физика мне не пригодится"?
Ну а чтобы не считали пустозвоном, добавлю.
1. Вышка связи имеет НАПРАВЛЕННЫЕ антенны и направлены они в целом по горизонтали по кругу в довольно таки узком секторе (в вертикальном разрезе). Был в деревне у двоюродных летом, вот она, вышка, на краю деревни, но непосредственно под ней и ближе метров ТРИСТА нихрена связи нет. Так что даже на верхнем этаже жилого дома если ДАЖЕ будет прямо над головой стоять антенна, излучение в ЭТУ квартиру будет меньше в СОТНИ раз чем на верхнем этаже соседнего дома
2. Все эти внешние "излучения", магнитные, электростатические, электромагнитные... настолько мизерны по сравнению с теми, которые у вас "под жо...", т.е. в квартире, что даже можно не считать. А "квартирных" почему то никто не боится, а чего там только не излучает, начиная от микроволновки и компа с открытой крышкой ("для охлаждения же") и вплоть до обычной проводки и розетки, да, да, 50Гц - они тоже излучают, ничтожнейше, но излучают, законы физики не отменишь, кстати, именно на таких частотах связываться с подводными лодками в толще воды. Сверхсупердлинные (поделите скорость света на частоту) или как там они называются, проникают даже в толщу воды, на этом и основана связь, проблема в антеннах , они тоже должны быть охрененные.
3. Никто, ну почти никто, не пытается хоть как то вникнуть в суть вещей, чтобы начать протестовать, достаточно просто слов агентства ОБС, ну вот хочется людям некоторым быть против:
- я против!
- против чего?
- Я просто против!
"Сверхдлинные волны радиоволны с длиной волны свыше 10 км. Они легко огибают Землю, слабо поглощаются земной поверхностью, проникают вглубь морской воды, хорошо отражаются от ионосферы. "
"Вышеописанная схема реализована в передатчике «ЗЕВС», находящемся на Кольском полуострове в Североморске-3, к востоку от Мурманска в районе с координатами 69 с. ш. 33 в. д.HGЯO[1] (факт существования советского СНЧ-передатчика был обнародован только в 1990 году). Такая схема антенны имеет крайне низкий КПД на каждый ватт излучаемой энергии необходимо затратить до 100 кВт энергии генераторов[2][3][4].
Приём сигнала СНЧ на подводной лодке осуществляется на магнитные антенны. Они располагаются как в надстройке лодки (для приёма на малых глубинах), так и на специальном буксируемом устройстве, которое обеспечивает приём на глубинах в сотни метров, при этом само антенное устройство находится на небольшой глубине в приповерхностном слое[5].
Советская система «Зевс» работает на частоте 82 Гц (длина волны 3656 км), американская «Seafarer» (с англ. «мореплаватель») 76 Гц (длина волны 3944,64 км). Длина волны в этих передатчиках сравнима с радиусом Земли. До 1977 года использовалась система «Sanguine», находящаяся в Висконсине. Частота 76 Гц или 45 Гц. ВМС Великобритании предпринимали попытки построить свой передатчик в Шотландии, но проект был свёрнут. "
Да среди "борцунов" эпидемия!
Есть ли какая-то связь с Ельцинцентром в этом всём?
Шо делают пендосы, потом повторяется в отдельных регионах.
Мне вот допустим даже нравится, шо на миллионик нашлось только три долбоиоба.
У пендосов были тысячи.
Если память не изменяет, то опасность представляет узконаправленная антенна, связи между БС.
По фронту около 80 метров, назад около 15 метров.
Итого 2 лепестка элипсоида 4на4 на 80 И 2на2 на 15.
Всё остальное пофиг, сам телефон мозги быстрей сожгёт чем Базовая станция.