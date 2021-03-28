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Екатеринбуржцы пятые сутки дежурят у вышки связи на Уралмаше. Что присходит?

Екатеринбуржцы пятые сутки дежурят у вышки связи на Уралмаше. Что присходит? (4 фото + 1 видео)

Автор:
28 марта 2021 17:30
Метки: Екатеринбуржцы   вышка связи   дежурят   уралмаш   
1027
4
1
В Екатеринбурге жители Уралмаша решили бороться против установки вышки сотовой связи, которую компания «Высота» строит для оператора Tele2. Горожане развернули палатку и уже пятый день ведут круглосуточное дежурство, чтобы помешать рабочим. Они считают, что борются за свое здоровье и уверены, что излучение от вышки им повредит.

Источник:

Метки: Екатеринбуржцы   вышка связи   дежурят   уралмаш   
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9k
Сережа 16 часов назад
Сразу вспомнился анекдот.
В деревне установили вышку сотовой связи.
Через месяц население подало жалобу. Что, дескать, наблюдаются головные боли, ухудшение самочувствия, бессонница, бла-бла-бла...
Ответ директора был простым:
- Это всё фигня! Вы только подумайте, что будет, когда мы её включим...
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6k
Alexandr Barhudarov 9 минут назад
Не благодарите .
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1k
mikhanych 43 минуты назад
и когечно все эти активисты не имеют при себе сотовых телефонов, не пользуют блютус и ВиФи, а радио - это не попов придумал, а сотона?!
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4k
ZmeyUA 3 часа назад
У нас как-то рагули в карпатах так же протестовали. Отключили им всё нафиг. Через месяц взвыли - подключайте обратно
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77
alex 4 часа назад
с такими бороться надо только отрядами путина, вот хохма будет, дурдом на выезде
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887
gizmo gizmo 5 часов назад
проверить, есть ли у протестующих высшее или среднее образование. Если есть - аннулировать. Во всяком случае пока не объяснят по какой формуле изменяется электромагнитное поле в зависимости от расстояния.
Откуда они лезут воабще? ладно бы поколение ЕГЭ, ну взрослые же люди.... или это те, кто в школе говорил что "физика мне не пригодится"?
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474
kuka 6 часов назад
Шапочки из фольги пусть наденут.
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21k
Тигран Саркисян 9 часов назад
как блет они сука измерили излучение с невключенной недостроенной вышки деграданты блет , ну вот как её даже в эксплуатацию не запустили. это писец.
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39k
Андрей Бертон 11 часов назад
Так это же последователи "Плоскоземельцев"
Ссылка coub.com
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12k
Андрей Ватрушкин 11 часов назад
Возраст мудрости не добавляет, а только маразм.
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193
Вано 12 часов назад
А почему они без шапочек?
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13k
sssss3 12 часов назад
это эбанутые сектанты которые верят что живут в СССР, и не признают РФ. Шизоиды имеют паспорта СССР и возмущаются что они не действительны
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5
Константин Горшанов sssss3 11 часов назад
Самое забавное то, что при СССР этих оригиналов бы на принудительное лечение в дурку бы отправили за такое!...
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18k
Luc72 13 часов назад
Были такие, в начале 19-го века


Ну а чтобы не считали пустозвоном, добавлю.
1. Вышка связи имеет НАПРАВЛЕННЫЕ антенны и направлены они в целом по горизонтали по кругу в довольно таки узком секторе (в вертикальном разрезе). Был в деревне у двоюродных летом, вот она, вышка, на краю деревни, но непосредственно под ней и ближе метров ТРИСТА нихрена связи нет. Так что даже на верхнем этаже жилого дома если ДАЖЕ будет прямо над головой стоять антенна, излучение в ЭТУ квартиру будет меньше в СОТНИ раз чем на верхнем этаже соседнего дома

2. Все эти внешние "излучения", магнитные, электростатические, электромагнитные... настолько мизерны по сравнению с теми, которые у вас "под жо...", т.е. в квартире, что даже можно не считать. А "квартирных" почему то никто не боится, а чего там только не излучает, начиная от микроволновки и компа с открытой крышкой ("для охлаждения же") и вплоть до обычной проводки и розетки, да, да, 50Гц - они тоже излучают
, ничтожнейше, но излучают, законы физики не отменишь, кстати, именно на таких частотах связываться с подводными лодками в толще воды. Сверхсупердлинные (поделите скорость света на частоту) или как там они называются, проникают даже в толщу воды, на этом и основана связь, проблема в антеннах
, они тоже должны быть охрененные.
3. Никто, ну почти никто, не пытается хоть как то вникнуть в суть вещей, чтобы начать протестовать, достаточно просто слов агентства ОБС, ну вот хочется людям некоторым быть против:
- я против!
- против чего?
- Я просто против!
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12k
Yasen_Perec Luc72 10 часов назад
Насколько помню, подводная лодка для радиосвязи, всплывает на перископную глубину, что бы антенна на водой торчала. Радиосигнал в воде (тем более солёной), весьма проблематично передавать.
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18k
Luc72 Yasen_Perec 9 часов назад
https://ru.wikipedia.org/wiki/Сверхдлинные_волныhttps://ru.wikipedia.org/wiki/Сверхдлинные_волны
"Сверхдлинные волны радиоволны с длиной волны свыше 10 км. Они легко огибают Землю, слабо поглощаются земной поверхностью, проникают вглубь морской воды, хорошо отражаются от ионосферы. "
"Вышеописанная схема реализована в передатчике «ЗЕВС», находящемся на Кольском полуострове в Североморске-3, к востоку от Мурманска в районе с координатами 69 с. ш. 33 в. д.HGЯO[1] (факт существования советского СНЧ-передатчика был обнародован только в 1990 году). Такая схема антенны имеет крайне низкий КПД на каждый ватт излучаемой энергии необходимо затратить до 100 кВт энергии генераторов[2][3][4].

Приём сигнала СНЧ на подводной лодке осуществляется на магнитные антенны. Они располагаются как в надстройке лодки (для приёма на малых глубинах), так и на специальном буксируемом устройстве, которое обеспечивает приём на глубинах в сотни метров, при этом само антенное устройство находится на небольшой глубине в приповерхностном слое[5].

Советская система «Зевс» работает на частоте 82 Гц (длина волны 3656 км), американская «Seafarer» (с англ.   «мореплаватель») 76 Гц (длина волны 3944,64 км). Длина волны в этих передатчиках сравнима с радиусом Земли. До 1977 года использовалась система «Sanguine», находящаяся в Висконсине. Частота 76 Гц или 45 Гц. ВМС Великобритании предпринимали попытки построить свой передатчик в Шотландии, но проект был свёрнут. "
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286
Палыч 13 часов назад
А ещё говорят, что идиотизм не заразен.
Да среди "борцунов" эпидемия!
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14k
Иван Фёдорович 14 часов назад
"Эта частота влияет на клетки как раз, отмечает пожилой мужчина, назвавший себя Николаем, дымя сигаретой. - ))))))))))))) знатно подшутили)))
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97
vtoroyshans Иван Фёдорович 4 часа назад
да он не взатяг
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46k
Albert GER 14 часов назад
Шо там в Е-бурге творится???
Есть ли какая-то связь с Ельцинцентром в этом всём?
Шо делают пендосы, потом повторяется в отдельных регионах.
Мне вот допустим даже нравится, шо на миллионик нашлось только три долбоиоба.
У пендосов были тысячи.
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6k
Михаил Albert GER 12 часов назад
На Урале какая то аномалия, то ЕБН вырастает, то туристы гибнут, теперь ещё излучение! Мне жалко тамощний народ.
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728
Serg Dex 14 часов назад
А чё без икон?
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11k
geminisf Serg Dex 13 часов назад
Забыли, наверно. Щас ваш коммент прочитают и подвезут.
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24
Андрей 14 часов назад
Тараканы пропали, а дебилы продолжают плодится!
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27k
АнтонПолднев 14 часов назад
У нас в селе в трёхстах метрах от домов стоят три. Огороды и дачи ещё ближе. Билайн, Мтс и Мегафон. Все три на пятачке примерно 300х400. Стоят уже больше 10 лет. Народ мрёт конечно, но прироста смертности в конкретном районе никакой.
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13k
sssss3 АнтонПолднев 12 часов назад
важно не столько расстояние, а направление лепестка излучения. На базовой станции находятся несколько антенн.
Если память не изменяет, то опасность представляет узконаправленная антенна, связи между БС.
По фронту около 80 метров, назад около 15 метров.
Итого 2 лепестка элипсоида 4на4 на 80 И 2на2 на 15.
Всё остальное пофиг, сам телефон мозги быстрей сожгёт чем Базовая станция.
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4k
masteral 15 часов назад
У карательной психиатрии было много плюсов...
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6k
klop 15 часов назад
Не зря оттуда Елцин появился
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21k
dna72 klop 14 часов назад
А ты лучше бы засох на трусах своего папаши.
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