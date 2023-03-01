"Пьяные" модели и падающая стена: как прошёл показ AVAVAV в Милане

Карлсон выставила на показ то, что может случиться с любимым модным домом. Рваная одежда, пьяные модели, неудобная обувь.

Я спросила себя, что самое постыдное может случиться с модным домом, и решила, что это может быть порча одежды. Прямо сейчас я чувствую, что самое крутое отношение — это выставить напоказ свою уязвимость, носить её, как аксессуар. Это способ продемонстрировать подлинность и силу. Я хотела создать момент смущения и стыда, чтобы посмотреть, может ли это сосуществовать с роскошью или даже порождать её.