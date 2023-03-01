"Пьяные" модели и падающая стена: как прошёл показ AVAVAV в Милане

Показ итальянского бренда AVAVAV в Милане завоевал внимание прессы не нарядами, а странным поведением моделей. Девушки и парни были в очень странной и неудобной обуви, падали прямо на подиуме. В конце показа вышла дизайнер, и тут же упала стена.
Во время дефиле модели постоянно спотыкались из-за намеренно неудобной обуви, одежда рвалась прямо на людях и падала на пол. Модели ходили так, как будто за кулисами опрокинули 100 грамм. С первого взгляда это кажется балаганом, но на самом деле это чётко спланированный перфоманс. Чтобы превратить мероприятие в торжество хаоса, дизайнеры прикрепили к нарядам едва заметные нити и дёргали за них, пока манекенщики шли по подиуму.
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Когда дизайнер Беате Карлссон вышла на поклон, за её спиной упала стена, показывая закулисье. В чём смысл этого перформанса?
Коллекцию Осень-Зима 2023 Беате назвала «Fake it till you break it» (англ. «Подделывай, пока не сломаешь»).
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Карлсон выставила на показ то, что может случиться с любимым модным домом. Рваная одежда, пьяные модели, неудобная обувь.
Я спросила себя, что самое постыдное может случиться с модным домом, и решила, что это может быть порча одежды. Прямо сейчас я чувствую, что самое крутое отношение — это выставить напоказ свою уязвимость, носить её, как аксессуар. Это способ продемонстрировать подлинность и силу. Я хотела создать момент смущения и стыда, чтобы посмотреть, может ли это сосуществовать с роскошью или даже порождать её.
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