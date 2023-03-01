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"Пьяные" модели и падающая стена: как прошёл показ AVAVAV в Милане

"Пьяные" модели и падающая стена: как прошёл показ AVAVAV в Милане

Автор:
01 марта 2023 13:22
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: AVAVAV   видео   высокая мода   милан   мода   перфоманс   фото   экология   
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Показ итальянского бренда AVAVAV в Милане завоевал внимание прессы не нарядами, а странным поведением моделей. Девушки и парни были в очень странной и неудобной обуви, падали прямо на подиуме. В конце показа вышла дизайнер, и тут же упала стена.

Во время дефиле модели постоянно спотыкались из-за намеренно неудобной обуви, одежда рвалась прямо на людях и падала на пол. Модели ходили так, как будто за кулисами опрокинули 100 грамм. С первого взгляда это кажется балаганом, но на самом деле это чётко спланированный перфоманс. Чтобы превратить мероприятие в торжество хаоса, дизайнеры прикрепили к нарядам едва заметные нити и дёргали за них, пока манекенщики шли по подиуму.

Когда дизайнер Беате Карлссон вышла на поклон, за её спиной упала стена, показывая закулисье. В чём смысл этого перформанса?

Коллекцию Осень-Зима 2023 Беате назвала «Fake it till you break it» (англ. «Подделывай, пока не сломаешь»).

Карлсон выставила на показ то, что может случиться с любимым модным домом. Рваная одежда, пьяные модели, неудобная обувь.

Я спросила себя, что самое постыдное может случиться с модным домом, и решила, что это может быть порча одежды. Прямо сейчас я чувствую, что самое крутое отношение — это выставить напоказ свою уязвимость, носить её, как аксессуар. Это способ продемонстрировать подлинность и силу. Я хотела создать момент смущения и стыда, чтобы посмотреть, может ли это сосуществовать с роскошью или даже порождать её.


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Метки: AVAVAV   видео   высокая мода   милан   мода   перфоманс   фото   экология   
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7  комментариев
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4k
Дмитрий ! Час назад
Е__нутым с добрым утром.
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21k
BiZ 6 минут назад
тупенькая постановка..
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7k
Роман 12 минут назад
Когда в мире развернулась инфляция, и народ стал считать копеечку, тут неожиданно выяснилось что рубашка от какой то неизвестной фабрики не сильно то и отличается от какого среднестатического модного дома италии. Вот и привлекают внимание, как могут =)))
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1k
iKrek Полчаса назад
В общем потихоньку пробивают стриптиз в моду. Забавно.
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908
SmartCat101 40 минут назад
неужели кто-то специально платит деньги и тратит время сходить что-бы посмотреть на это?
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72k
Доктор Джонс 57 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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65k
Татьяна Юсова Час назад
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