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Подборка интересных и красивых фотографий с просторов интернета
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Авторский пост
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Метки: настроение позитив фото
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Судя по жировому плавнику что-то форелевое. По чешуё и голове как что-то морское.
Это в Сибири такое водится?
Знает кто нить?