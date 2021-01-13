Самый позитивненький ежедневник

Дорогие наши друзьяшечки, как ваши делишечки? Радует ли вас новенький денёчек, радостно ли вашей душеньке? И не задёргался ли у вас глазик от такого количества уменьшительно-ласкательных суффиксов на один квадратный сантиметр текста?



Ладно, отставить шутки. Всё дело в том, что пользователи сети нашли удивительный ежедневник, который тут же разделил всех на два лагеря. Называется он «Ежедневничек позитивненький», и одни его уже ненавидят, а другие мечтают купить. Посмотрим, что же в нём такого особенного.