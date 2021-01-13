Самый позитивненький ежедневник

Пользовательница Твиттера показала ежедневник, который разделил людей на два лагеря.
Дорогие наши друзьяшечки, как ваши делишечки? Радует ли вас новенький денёчек, радостно ли вашей душеньке? И не задёргался ли у вас глазик от такого количества уменьшительно-ласкательных суффиксов на один квадратный сантиметр текста?
Ладно, отставить шутки. Всё дело в том, что пользователи сети нашли удивительный ежедневник, который тут же разделил всех на два лагеря. Называется он «Ежедневничек позитивненький», и одни его уже ненавидят, а другие мечтают купить. Посмотрим, что же в нём такого особенного.
Ладно, отставить шутки. Всё дело в том, что пользователи сети нашли удивительный ежедневник, который тут же разделил всех на два лагеря. Называется он «Ежедневничек позитивненький», и одни его уже ненавидят, а другие мечтают купить. Посмотрим, что же в нём такого особенного.
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Вот ещё одна, особо полюбившаяся мужу пользовательницы
Эта запись стала вирусной, а под ней началось бурное обсуждение. Пока одних это всё сводит с ума, другие просто влюбились в этот ежедневник.
Ну что, как вам ежедневник? К какой команде присоединитесь?
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