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Самый позитивненький ежедневник

Самый позитивненький ежедневник (18 фото)

Автор:
13 января 2021 08:25
Сообщество : Юмор
Метки: в мире   ежедневник   милота   неделя   позитив   праздник   фото   
156
18
Пользовательница Твиттера показала ежедневник, который разделил людей на два лагеря.
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Метки: в мире   ежедневник   милота   неделя   позитив   праздник   фото   
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1  комментарий
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Едондер пуп 44 минуты назад
А вот захочу я купить тарифище или ещё какое делище сделать, задачищу выполнить: что, отдельный дневничище покупать?))
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