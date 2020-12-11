FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Без кота и жизнь не та 726 постов • 335 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Без кота и жизнь не та 
Твоё лицо, когда ты всю жизнь провёл на улице и теперь сидишь в приюте

Твоё лицо, когда ты всю жизнь провёл на улице и теперь сидишь в приюте (8 фото)

Автор:
11 декабря 2020 09:43
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: животные   история   кот   кошка   позитив   приют   сердитая морда   фото   
883
8
Бродячий кот с сердитой мордой сверлил взглядом весь мир, но появление дома и хозяйки сделало его счастливым.
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Без кота и жизнь не та"
Метки: животные   история   кот   кошка   позитив   приют   сердитая морда   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
0
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
Раритетную визитку Путина выставили на Авито за 550 тысяч (3 фото) Раритетную визитку Путина выставили на Авито за 550 тысяч (3 фото) Сломанные зубы, травмированный глаз и суровое прошлое не помеха любви с первого взгляда Сломанные зубы, травмированный глаз и суровое прошлое не помеха любви с первого взгляда Китайская студентка взяла с собой на пары кота Китайская студентка взяла с собой на пары кота 13 вещей, которые нельзя делать с кошкой 13 вещей, которые нельзя делать с кошкой Кот пережил стирку в стиральной машине Кот пережил стирку в стиральной машине С таким котом апокалипсис не страшен С таким котом апокалипсис не страшен
ZeroCharisma

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

664823



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
В Поварово мужчина спас собаку, провалившуюся под лед
1
0
В Поварово мужчина спас собаку, провалившуюся под лед
Нападающий "Лестера" сбил стойку с флажком ЛГБТ и получил обвинение в гомофобии
2
119
Нападающий "Лестера" сбил стойку с флажком ЛГБТ и получил обвинение в гомофобии
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Toyota Century — заниженный автомобиль императора
0
4
Toyota Century — заниженный автомобиль императора
Сочинская Олимпиада: неочевидные очевидности
0
24
Сочинская Олимпиада: неочевидные очевидности
Очередное доказательство того, что наш мозг - удивительная штука
Очередное доказательство того, что наш мозг - удивительная штука
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Губернатор и его свита
1
5

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#факты#подборка#в мире#люди#картинки#собака#актеры#япония
#юмор#интересно#россия#авария#дтп#разное#кино#сша#забавно#абсурд
#прикол#история#интересное#авто авария#китай#автомобили#новости#автомир#позитив#авария дня

На что жалуетесь?

Вернуться