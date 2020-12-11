Твоё лицо, когда ты всю жизнь провёл на улице и теперь сидишь в приюте

Бродячий кот с сердитой мордой сверлил взглядом весь мир, но появление дома и хозяйки сделало его счастливым.
В приюте американского города Акрон, штат Огайо появился необычный кот. Надо признать, что пользователей интернета уже не удивишь сердитыми кошачьими мордами, которые такие от природы, но этот парень — сама суровость. Такого сварливого взгляда ещё поискать!
Однако именно злючность мордахи помогла котику, всю жизнь побирающемуся на улице, найти свой дом и любящую хозяйку. Когда его фотографии были опубликованы в маленькой группе приюта в Фейсбуке, кот стал интернет-сенсацией.
На самом деле у кота по имени Гигглс просто такая мимика. Очень сердитая мимика! Однако она не отражает его настоящих эмоций, которые ничем не враждебнее и не недовольнее, чем у других котов.
Кстати Гигглс переводится как «хихиканье», так его назвали сотрудники, потому что своим суровым взглядом он веселил персонал и посетителей.
На самом деле у кота по имени Гигглс просто такая мимика. Очень сердитая мимика! Однако она не отражает его настоящих эмоций, которые ничем не враждебнее и не недовольнее, чем у других котов.
Кстати Гигглс переводится как «хихиканье», так его назвали сотрудники, потому что своим суровым взглядом он веселил персонал и посетителей.
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Кот Гигглс стал очень популярен из-за выражения своей морды — многие люди хотели забрать его себе
Вот что было написано в посте, который так заинтересовал людей:
Гигглс не злится, это его постоянное выражение морды, на самом деле он был очень счастлив, когда делались эти фотографии.
Какое-то время Гигглс бродил по улицам, прежде чем добрый самаритянин подобрал его и принёс нам. У него было много клещей и рана на шее после кошачьей драки.
Вообще кот изначально был очень дружелюбен и вежлив на контрасте с выражением морды. Потому он и легко дал отвезти себя в приют незнакомому человеку.
Гигглс не злится, это его постоянное выражение морды, на самом деле он был очень счастлив, когда делались эти фотографии.
Какое-то время Гигглс бродил по улицам, прежде чем добрый самаритянин подобрал его и принёс нам. У него было много клещей и рана на шее после кошачьей драки.
Вообще кот изначально был очень дружелюбен и вежлив на контрасте с выражением морды. Потому он и легко дал отвезти себя в приют незнакомому человеку.
Сотрудники приюта внимательно изучили всех претендентов и отдали котика в самые заботливые руки
Новые хозяева сразу же завели коту свой личный Инстаграм, где можно убедиться, что Гигглс счастлив. Даже сквозь его суровый взгляд пробивается мурчательное настроение.
Поза говорит, что жизнь удалась, а морда — что Гигглс вас всех ненавидит!
Но теперь-то мы знаем, что этот котик — душка!
Популярность Гигглс была настолько высока, что сотрудники приюта попросили новую хозяйку кота иногда выкладывать мемы с его фото в их фейсбучной группе. Таким образом они хотят привлечь больше внимания к другим бездомным котам, которые сейчас живут в приюте.
Популярность Гигглс была настолько высока, что сотрудники приюта попросили новую хозяйку кота иногда выкладывать мемы с его фото в их фейсбучной группе. Таким образом они хотят привлечь больше внимания к другим бездомным котам, которые сейчас живут в приюте.
Теперь Гигглс — лицо приюта Riggi Rescue из Огайо
Таким образом Гигглс и сам получил новую жизнь со всем тем, что нужно довольному коту, и стал помогать другим. Хорошая киса!
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