Твоё лицо, когда ты всю жизнь провёл на улице и теперь сидишь в приюте

Однако именно злючность мордахи помогла котику, всю жизнь побирающемуся на улице, найти свой дом и любящую хозяйку. Когда его фотографии были опубликованы в маленькой группе приюта в Фейсбуке, кот стал интернет-сенсацией.



На самом деле у кота по имени Гигглс просто такая мимика. Очень сердитая мимика! Однако она не отражает его настоящих эмоций, которые ничем не враждебнее и не недовольнее, чем у других котов.



Кстати Гигглс переводится как «хихиканье», так его назвали сотрудники, потому что своим суровым взглядом он веселил персонал и посетителей.