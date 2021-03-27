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Костромич попытался головой выломать двери магазина

Костромич попытался головой выломать двери магазина (1 фото + 1 видео)

Автор:
27 марта 2021 16:54
Сообщество : Криминал
Метки: видео   голова   дверь   кража   курьез   магазин   полиция   
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Но ему, конечно, это не удалось. Хотя попытка была хорошей. А на "бодание" с дверью его вынудила собственная неудачная кража.

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Метки: видео   голова   дверь   кража   курьез   магазин   полиция   
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Племянник Путина Полчаса назад
превратить административку в уголовку, может только очень целеустремлённый человек.
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