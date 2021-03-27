Костромич попытался головой выломать двери магазина

Но ему, конечно, это не удалось. Хотя попытка была хорошей. А на "бодание" с дверью его вынудила собственная неудачная кража.
Разъяренный неудачной кражей житель Костромы атаковал закрытые двери магазина собственной головой. Кажется, от его "самоубийственного" тарана поломалось все вокруг кроме, собственно, самих дверей.
Курьезный инцидент случился 24 марта в супермаркете "Высшая лига". Менеджер магазина заметила, что мужчина в ярко красной куртке спрятал в карманах краковскую колбасу и кусок сыра. "Покупателя" вежливо попросили вернуть товары на место. Однако твердолобый любитель колбаски с сыром просьбе не внял и ринулся к выходу. Но легкого побега не получилось - продавщица успела закрыть двери на ключ.
Тогда неудавшийся вор запаниковал и попытался разбить стекло собственной головой. Пока он бодался с дверью, рухнул натяжной потолок, а из его карманов выпали украденные товары. Но проклятая дверь не поддалась...
Тут не полиция нужна, а матадор!
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В пресс-службе областного главка сообщают, что мужчина помимо прочего угрожал сотрудникам магазина. Сейчас его разыскивают. Каким образом ему удалось покинуть супермаркет, не уточняется, но, судя по видео, после неудачной попытки выломать дверь, он побежал к другому выходу.
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