Костромич попытался головой выломать двери магазина

Разъяренный неудачной кражей житель Костромы атаковал закрытые двери магазина собственной головой. Кажется, от его "самоубийственного" тарана поломалось все вокруг кроме, собственно, самих дверей.





Курьезный инцидент случился 24 марта в супермаркете "Высшая лига". Менеджер магазина заметила, что мужчина в ярко красной куртке спрятал в карманах краковскую колбасу и кусок сыра. "Покупателя" вежливо попросили вернуть товары на место. Однако твердолобый любитель колбаски с сыром просьбе не внял и ринулся к выходу. Но легкого побега не получилось - продавщица успела закрыть двери на ключ.





Тогда неудавшийся вор запаниковал и попытался разбить стекло собственной головой. Пока он бодался с дверью, рухнул натяжной потолок, а из его карманов выпали украденные товары. Но проклятая дверь не поддалась...