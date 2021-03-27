Мы не раз слышали, что в Китае чуть ли не образцовый контролируемый интернет и что нам неплохо бы перенять этот опыт. Но есть и другие страны, где, как ни странно, дела с доступом в сеть обстоят еще веселее и безопаснее для стабильности. Причем далеко ходить не надо — прекрасные примеры есть чуть ли не у нас под боком.
Сегодня расскажем, каким опытом в области «интернетостроения» может похвастаться свободолюбивый Туркменистан. Уверены, неравнодушных граждан заинтересуют передовые разработки братского государства.
В начале был Туркменбаши
С интернетом в Туркменистане всегда было весело. Там давным-давно запустили LTE, но абоненты ежемесячно расходуют считаные мегабайты. Лидер нации своим веским словом снижает стоимость доступа в сеть, но интернет там все равно один из самых дорогих в мире. Несмотря на дороговизну, самая шустрая скорость — 2 Мбит/с, и ее могут позволить себе граждане, способные отжалеть на доступ в сеть свой аванс.
А еще если вы туркмен, то однажды ночью вам в дверь могут постучать и поинтересоваться, почему вы не уважаете Туркменбаши и стремитесь обойти блокировку угрожающих национальной безопасности СМИ.
Говорят, Сапармурат Ниязов интернет не очень любил. Точнее, совсем не любил. Поэтому хоть и неофициально, но лидер нации повелел народу не баловаться заморскими излишествами. Те немногие провайдеры, которые успевали рождаться, практически сразу умирали в муках или без них. Впрочем, избранные люди, которым по долгу службы надо знать врага в лицо, в сеть нет-нет да и выходили. Точки для посещения всемирной паутины были организованы для чиновников и силовиков. Чтобы не было никаких вольностей, приглядывать за угрозой доверили единственному монополисту — «Туркментелекому».
Совсем по-другому дела пошли, когда в 2007 году у власти оказался юный стоматолог Гурбангулы Бердымухамедов. Уже не столько Туркменбаши, сколько Аркадаг (то есть «покровитель» по-туркменски) интернету, наоборот, благоволил. Где-то между написанием патриотических книг и задорных песен, верховой ездой и совершенствованием исключительных навыков игре на гитаре, садоводством и рыбалкой, побед в автогонках и турнирах по каратэ, Гурбангулы Мяликгулыевич успел открыть в стране два первых интернет-кафе.
Так было положено начало массовой экспансии интернета в Туркменистане. Аркадаг сделал народу подарок, пожелав, чтобы сеть, как и другие современные технологии, была доступна каждому гражданину. Все так и есть — сегодня зайти на сайт и позвонить по телефону имеет право каждый туркмен!
Но есть нюансы.
2 Мбит/c — максимум, но можно и 100 Мбит/с за почти $36 тыс.
Цифровая жизнь в Туркменистане проста как нигде. Хочешь интернет? Тогда добро пожаловать с паспортом и манатами в «Туркментелеком». Хочешь мобильную связь? Заходи в офис негласно государственной компании «Алтын Асыр». В стране, правда, иногда попадаются какие-то мелкие провайдеры, но суть от этого все равно не меняется: в любом случае они — это «Туркментелеком».
Представили, что уже живем в Туркменистане, и теперь для полностью успешной и счастливой жизни осталось подключить домашний интернет. Заходим на сайт единственного идеологически надежного провайдера и выбираем тариф.
Не сказать, что выбор широк, но все же четыре тарифа присутствует. Между прочим, все безлимитные по трафику — можно жировать и каждый день обмазываться интернетом. Самый доступный тариф со скоростью 256 Кбит/с обойдется в 100 манатов (это около $30). Обеспеченные господа могут попробовать 2 Мбит/с за $60. В деревнях есть только 256 и 512 Кбит/с, зато в полтора-два раза дешевле, чем у зажиточных горожан.
Почти все граждане подключаются к сети по технологии ADSL. В некоторых новых жилых комплексах проводят Ethernet, но это не значит, что скорость доступа меняется — нет, все те же от 256 Кбит/с до 2 Мбит/с. Чтобы сэкономить, горожане часто кооперируются и используют на две квартиры одно подключение, которое «расшаривают» через Wi-Fi.
Из интересного — власти страны поощряют зависание граждан в онлайн-играх. Есть одобренный государством список из 14 проектов, среди которых можно найти и Wоrld of Tаnks. За $6 в месяц обещают… нет, не «премиум» и не «голду», а повышенную скорость, которая позволит запускать эти игры. Правда, какая именно будет скорость, на сайте «Туркментелекома» не говорится.
Зато провайдер предлагает много других эксклюзивных услуг. Например, для частной иностранной компании готовы сделать доступ в сеть на космической скорости 10 Мбит/с всего за $4561,4 в месяц. Аренда выделенной линии на 100 Мбит/с ежемесячно будет обходиться в $35 702,46 как для частника, так и для госконторы. Если считаете каждый килобайт, то, например, можно позволить себе 40 ГБ на скорости до 2 Мбит/с за $2730,67.
Заманчивое предложение проверить доступную скорость интернета ведет на известный ресурс Speedtest. Судя по нему, средняя скорость доступа в сеть по стране не дотягивает до 3 Мбит/c.
Не менее захватывающе обстоят дела с мобильным интернетом. О, эта драматичная история трепыхания местного подразделения МТС! Когда-то это был самый популярный туркменский оператор из двух. Первый отзыв лицензии на оказание услуг связи компания получила на следующий день после начала работы в стране. Как вспоминает CNews, возобновить работу удалось после того, как оператор пообещал делиться с властями 20% прибыли.
В 2012-м лицензию отозвали повторно. На этот раз договориться удалось уже на 30% от прибыли. Спустя еще пять лет ситуация повторилась в третий раз. Видимо, наученные историей и горьким опытом, в МТС не стали снова договариваться с властями и покинули рынок. С тех пор в Туркменистане, по сути, работает один оператор мобильной связи — «Алтын Асыр».
До сих пор здесь больше ориентируются на голосовые услуги, а не на мобильный интернет. Говорят, один из самых востребованных тарифных планов — Sowgat 500. За $5 в эквиваленте получаем 500 минут на разговоры, 200 SMS на текстинг и 150 МБ интернета на все. За тариф с 2 ГБ придется отдавать уже $14 в месяц. Еще немножко нужно доплатить, если вам вдруг понадобился 3G-интернет.
Цензура
Цензуры в Туркменистане нет. Во всяком случае, так утверждают местные власти. В качестве доказательств приводят тот факт, что никто никогда не видел списка ресурсов, подлежащих блокировке.
Тем не менее в туркменском интернете не работает почти ничего: национальная безопасность и все такое. Будучи в Туркменистане, нельзя зайти на правозащитные и оппозиционные сайты, заблокирован доступ в соцсети, нельзя пользоваться популярными мессенджерами. Как пишет «Хроника Туркменистана», из мессенджеров доступен только imo. (вроде как спецслужбы могут легко получить доступ к переписке его пользователей).
В общем, закрыто почти все. Даже на GitHub не зайти, потому что не хватало еще расшатывающих обстановку «яйцеголовых». При необходимости неугодный ресурс закроют без суда, следствия и объяснения причин. Но, возможно, это всего лишь совпадение.
Невезение с доступом к иностранным СМИ и другим интернет-платформам с лихвой компенсируется местными разработками. В конце концов, в Туркменистане тоже много и часто говорят о цифровой экономике и электронном правительстве. Поэтому там сделали больше сотни идеологически позитивных государственных сайтов (работают далеко не все из них), а в конце 2020-го запустили национальный мессенджер (оценка 2,6 в Google Play), а также почту и единый портал госуслуг, подозрительно похожие на российские аналоги.
Туркмены, правда, отечественное пока не распробовали, поэтому всеми правдами и неправдами зачем-то стараются посещать зарубежные ресурсы. Почти все, у кого есть доступ в интернет, пользуются VPN. Есть целая категория «ипэшников», которые готовы установить и настроить VPN в любой точке Ашхабада. Время от времени на них устраивают облавы сотрудники Министерства национальной безопасности в балаклавах.
Однажды даже заблокировали Google Play, откуда люди скачивали VPN-приложения. Вот что по поводу борьбы с такими сервисами пишет учредитель VPN-ресурса hidemy Маркус Саар:
«Активнее всего власти борются с инструментами обхода блокировок, включая анонимайзеры и VPN. Раньше в магазинах, где продают мобильные телефоны, и сервисных центрах пользователям предлагали устанавливать VPN-приложения. Власти приняли меры и начали регулярно штрафовать бизнесменов. В итоге сервисные центры убрали эту услугу. Плюс ко всему правительство отслеживает посещаемые пользователями сайты. Посещение запрещенного ресурса грозит вызовом в органы и написанием объяснительной. В некоторых случаях представители правоохранительных органов могут прибыть и самостоятельно».
Утверждается, что оборудование и ПО для блокировки неугодных ресурсов поставляет немецкая компания Rohde & Schwarz. В Беларуси, кстати, есть ее официальный партнер, тесно сотрудничающий с БелГИЭ.
«Поставляемое ПО из Европы анализирует речь и использует фильтры распознавания слов, фраз и целых предложений. Результат анализа сверяется с „черным списком“. При совпадении в дело вступают уже правоохранительные органы. Мониторят и SMS вместе с мессенджерами»,
— утверждает Маркус Саар.
По его словам, мониторингом всего этого добра в Туркменистане занимается пара частных телекоммуникационных компаний, получающих заказы от государства. Владелец одной из этих компаний является бывшим сотрудником органов госбезопасности.
Впрочем, даже несмотря на попытки автоматического распознавания VPN-трафика, борьба с деструктивной заразой идет с переменным успехом. Часто в результате этой борьбы интернет «падает» по всей стране.
Из шестимиллионного населения Туркменистана интернетом пользуются 26%, а до соцсетей через дебри VPN добираются только 1,2% туркменов. Делают покупки в интернете ненамного больше — всего 2% населения. Сегодня Туркменистан занимает последние места в мире по скорости мобильного и широкополосного доступа в сеть. Зато интернет-кафе в Ашхабаде нынче, наверное, побольше, чем в Минске — аж девять штук. Стоимость их услуг — около $2 в час.
Источник:
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Т.е. он, конечно, пытается нас всех подбодрить (дескать, есть еще места хуже чем Беларусь с Белтелекомом), но ведь это же явный наезд на родные спецслужбы! Еще немного и прикроют его, боюсь... Взял моду про всякого рода диктаторов и их режимы писать.
Онлайнер (ссылка на него есть) - наиболее авторитетный портал в Беларуси, и обычно он избегает политики (если у него получается, конечно).
А автору поста - спасибо.