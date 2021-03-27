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Как контролируют интернет в Туркменистане: 100 Мбит/с за $35 000 и последнее место в мире

Как контролируют интернет в Туркменистане: 100 Мбит/с за $35 000 и последнее место в мире (11 фото)

Автор:
27 марта 2021 00:17
Метки: итернет   туркмениста   факты   
1432
11

Мы не раз слышали, что в Китае чуть ли не образцовый контролируемый интернет и что нам неплохо бы перенять этот опыт. Но есть и другие страны, где, как ни странно, дела с доступом в сеть обстоят еще веселее и безопаснее для стабильности. Причем далеко ходить не надо — прекрасные примеры есть чуть ли не у нас под боком.

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Метки: итернет   туркмениста   факты   
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17k
Vital Idol 7 часов назад
зачем интернет, если есть песня про Аркадаг...перды-перды...
Ссылка www.youtube.com
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−35
Макс Максимов 2 часа назад
Это их настоящее, а наше будущее. Вата верещит и хотит так же.. Это ж одно инакомыслие от интернетика..да это ж угроза скрепам и ЩАСТЬЮ ! ЗАПРЕТИИИТЬ!
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2k
Raf 3 часа назад
Зато чисто и стабильно
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2k
Альберт Шавлаков 4 часа назад
Однажды пришли злые коммуняки и вытащили полуобезьян из каменного века, а вот доконца людей сделать из них уже не успели, так как на это время нужно, несколько поколений надо воспитать.
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−115
vasya 6 часов назад
ваще п.о.х.у.й
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104
Nitro 7 часов назад
[мат] [мат] интернет? Кроме японок, конечно.
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4k
Дмитрий 8 часов назад
Ну как можно, Онлайнер опять раскачивает лодку стабильности...
Т.е. он, конечно, пытается нас всех подбодрить (дескать, есть еще места хуже чем Беларусь с Белтелекомом), но ведь это же явный наезд на родные спецслужбы! Еще немного и прикроют его, боюсь... Взял моду про всякого рода диктаторов и их режимы писать.
Онлайнер (ссылка на него есть) - наиболее авторитетный портал в Беларуси, и обычно он избегает политики (если у него получается, конечно).
А автору поста - спасибо.
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8k
*Сергей* 8 часов назад
Без тлетворного влияния запада небось процветают?
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3k
Мистер Фикс 8 часов назад
Я так понимаю, отсутствие в Туркестане демократии мир не волнует?
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104
Alex Zorkiy Мистер Фикс 3 часа назад
Страна не интересна в геополитическом и ресурсном плане.
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8k
Vacony 8 часов назад
А Твитер там работает ? Мы его заблочить не смогли, а они ? ))
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