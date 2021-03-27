В 2012-м лицензию отозвали повторно. На этот раз договориться удалось уже на 30% от прибыли. Спустя еще пять лет ситуация повторилась в третий раз. Видимо, наученные историей и горьким опытом, в МТС не стали снова договариваться с властями и покинули рынок. С тех пор в Туркменистане, по сути, работает один оператор мобильной связи — «Алтын Асыр».

До сих пор здесь больше ориентируются на голосовые услуги, а не на мобильный интернет. Говорят, один из самых востребованных тарифных планов — Sowgat 500. За $5 в эквиваленте получаем 500 минут на разговоры, 200 SMS на текстинг и 150 МБ интернета на все. За тариф с 2 ГБ придется отдавать уже $14 в месяц. Еще немножко нужно доплатить, если вам вдруг понадобился 3G-интернет.

Цензура

Цензуры в Туркменистане нет. Во всяком случае, так утверждают местные власти. В качестве доказательств приводят тот факт, что никто никогда не видел списка ресурсов, подлежащих блокировке.

Тем не менее в туркменском интернете не работает почти ничего: национальная безопасность и все такое. Будучи в Туркменистане, нельзя зайти на правозащитные и оппозиционные сайты, заблокирован доступ в соцсети, нельзя пользоваться популярными мессенджерами. Как пишет «Хроника Туркменистана», из мессенджеров доступен только imo. (вроде как спецслужбы могут легко получить доступ к переписке его пользователей).