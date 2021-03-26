FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Животные 9959 постов • 1218 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Животные 
Отдых в компании любимого котика

Отдых в компании любимого котика (1 фото + 1 видео)

Автор:
26 марта 2021 12:51
Сообщество : Животные
Метки: в мире   видео   животные   милота   пума   ричард   
702
1
1
Живущий в Севастополе пумёнок по кличке Ричард решил поваляться на кровати вместе с хозяином. Замурчательный отдых двух друзей сняла супруга владельца.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: в мире   видео   животные   милота   пума   ричард   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
8
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
8  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
Том Сойер Час назад
Всё хорошо конечно - главное, чтобы как у Берберовых не закончилось....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Vampire 3 минуты назад
Милая кошечка. Только чтобы такая в цирке проехалась на лошади ей ни разу в жизни ни малейшего кусочка конины и еще много-много правил которые особой безопасности не гарантируют.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
116
SavageTi 4 минуты назад
Чего не сделаешь ради славы в уютненьком тиктоке. Рано или поздно быть разорванным пумой - в самый раз.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Sergey 18 минут назад
Идиоты. Они думают это ласки. А на самом деле рыси и пумы всегда нападают сзади и целятся в шею. Поэтому, люди, которые занимаются этими видами профессионально, никогда не подпускают их заходить сзади.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
33k
AGM 23 минуты назад
сколько же он жрет и срет
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Vlad 41 минуту назад
да ну нах такой отдых, не так ляжешь, не так повернешься, прищемишь что-нибудь своему любимцу, потом хорошо если жив будешь или в коляске.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
magic32 Час назад
сожрёт он их когда-нибудь
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Alex Час назад
Неси валерьянку или залижу его досмерти....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Чем это у вас так пахнет? Чем это у вас так пахнет? Лиса пыталась сразиться с совой, но что-то пошло не так Лиса пыталась сразиться с совой, но что-то пошло не так Собака покойного бизнесмена унаследовала 5 миллионов долларов Собака покойного бизнесмена унаследовала 5 миллионов долларов Амурский тигр похрустел снегом возле фотоловушки Амурский тигр похрустел снегом возле фотоловушки Чтобы порадовать девушку, россиянин с ножом ограбил зоомагазин Чтобы порадовать девушку, россиянин с ножом ограбил зоомагазин Мужчина показал, как из крохотного яйца сумел вырастить попугая-красавчика Мужчина показал, как из крохотного яйца сумел вырастить попугая-красавчика
Alonso

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

629353



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
В Москве задержали лихача, сбившего насмерть двух женщин
1
165
В Москве задержали лихача, сбившего насмерть двух женщин
15 человек, случайно встретивших редкости, которые одна на миллион
3
25
15 человек, случайно встретивших редкости, которые одна на миллион
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Интересные факты о пчёлах
1
5
Интересные факты о пчёлах
Трудная высота: почему при взлете у многих пассажиров самолета закладывает уши?
0
40
Трудная высота: почему при взлете у многих пассажиров самолета закладывает уши?
Чем это у вас так пахнет?
Чем это у вас так пахнет?
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Владелец BMW приехал к своему парню
1
6

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#животные#интересно#автомир#картинки#интересное#природа#падение#криминал#позитив
#фото#история#люди#кино#приколы#дтп#аварии#дикая природа#настроение#сша
#прикол#Россия#подборка#автомобили#факты#авто аварии#милота#истории#неожиданно#деньги

На что жалуетесь?

Вернуться