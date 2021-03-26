Отдых в компании любимого котика

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Живущий в Севастополе пумёнок по кличке Ричард решил поваляться на кровати вместе с хозяином. Замурчательный отдых двух друзей сняла супруга владельца.
Такому котику палец в рот не клади
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