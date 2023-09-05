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Махачкалинские школьники устроили разборку со стрельбой из-за мата

Махачкалинские школьники устроили разборку со стрельбой из-за мата

Автор:
05 сентября 2023 07:32
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Дагестан   Махачкала   дети   драка   разборки   стрельба   школа   
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Как водится, дебоширы после приезда полиции разбежались.

Начало учебного года в городской школе №11 выдалось шумным. Суровые махачкалинские школьники ввязались в конфликт, когда кто-то из компании оскорбил другого, используя нецензурную лексику. Сначала ученики пытались уничтожить друг друга в словесной перепалке, но аргументов (а может, словарного запаса) не хватало - тогда спорщики перешли на кулаки. А в какой-то момент раздались выстрелы.


Стреляли из травматического оружия и, к счастью, обошлось без травм и жертв. Через некоторое время на место ЧП прибыло несколько нарядов ППС, и хулиганы мгновенно ретировались.


Как сообщают СМИ, официальных сообщений об инциденте ни от пресс-службы минпросвешения РД, ни от мэрии Махачкалы и МВД не поступало.


Источник:

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Метки: Видео   Дагестан   Махачкала   дети   драка   разборки   стрельба   школа   
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9  комментариев
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8k
Дмитрий 53 минуты назад
"Через некоторое время на место ЧП прибыло несколько нарядов ППС" .....Завязалась новая драка, т.к. прибыли родственники с обеих сторон.
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2k
qwer 3 минуты назад
Цивилизация.
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37
bambooworm 8 минут назад
МАХАЧ КАЛА
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1k
Игорь Меншиков 12 минут назад
Прям второй Гарлем
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4k
Alex 40 минут назад
В мире животных все по-прежнему
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29k
Ваня 49 минут назад
опять же, почему я не удивлен?..
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2k
bosayk 55 минут назад
сейчас им снова опять кааак ничего не сделают)
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242
Александр Шевченко bosayk 19 минут назад
Всё как в 90-е ...
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