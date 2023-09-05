Махачкалинские школьники устроили разборку со стрельбой из-за мата

Как водится, дебоширы после приезда полиции разбежались.
Начало учебного года в городской школе №11 выдалось шумным. Суровые махачкалинские школьники ввязались в конфликт, когда кто-то из компании оскорбил другого, используя нецензурную лексику. Сначала ученики пытались уничтожить друг друга в словесной перепалке, но аргументов (а может, словарного запаса) не хватало - тогда спорщики перешли на кулаки. А в какой-то момент раздались выстрелы.
Осторожно! В видео присутствуют сцены драки!
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Осторожно! В видео присутствуют сцены драки!
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Стреляли из травматического оружия и, к счастью, обошлось без травм и жертв. Через некоторое время на место ЧП прибыло несколько нарядов ППС, и хулиганы мгновенно ретировались.
Как сообщают СМИ, официальных сообщений об инциденте ни от пресс-службы минпросвешения РД, ни от мэрии Махачкалы и МВД не поступало.
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