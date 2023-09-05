Махачкалинские школьники устроили разборку со стрельбой из-за мата

Стреляли из травматического оружия и, к счастью, обошлось без травм и жертв. Через некоторое время на место ЧП прибыло несколько нарядов ППС, и хулиганы мгновенно ретировались.

Как сообщают СМИ, официальных сообщений об инциденте ни от пресс-службы минпросвешения РД, ни от мэрии Махачкалы и МВД не поступало.