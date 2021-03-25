Ранее сообщалось, на Олимпиаде в Токио собираются представить роботов, один из которых будет помогать спортсменам-паралимпийцам и зрителям-инвалидам. Он может нести продукты или другие товары, проводить зрителей на трибуны, предоставлять информацию о мероприятиях.

Также писалось, что власти Японии опираясь на общественное мнение и данные о темпах распространения коронавируса вплотную подходили к решению об отмене Олимпиады в Токио, которая и так была перенесена на лето 2021 года из-за пандемии COVID-19.

Однако боязнь потерять лицо и лишится денег, несмотря на массовые протесты японцев, пока удерживает правительство от такого шага.

Любопытно, что и жители других стран, словно разбуженные пандемией, начали высказываться против фетиша олимпийских боди-фрикций, об этом сообщают на телеканале Мир 24, в нижеследующем ролике: