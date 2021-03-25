В Японии проходит церемония начала эстафеты олимпийского огня. Торжество началось в префектуре Фукусима.
Эстафета пройдёт по территории 47 префектур Японии до Токио, где 23 июля предполагается открытие Олимпийских игр, сообщает источник.
Перенесённые из-за пандемии нового коронавируса Олимпийские игры-2020 в Токио, должны пройти с 23 июля по 8 августа.
Ранее сообщалось, на Олимпиаде в Токио собираются представить роботов, один из которых будет помогать спортсменам-паралимпийцам и зрителям-инвалидам. Он может нести продукты или другие товары, проводить зрителей на трибуны, предоставлять информацию о мероприятиях.
Также писалось, что власти Японии опираясь на общественное мнение и данные о темпах распространения коронавируса вплотную подходили к решению об отмене Олимпиады в Токио, которая и так была перенесена на лето 2021 года из-за пандемии COVID-19.
Однако боязнь потерять лицо и лишится денег, несмотря на массовые протесты японцев, пока удерживает правительство от такого шага.
Любопытно, что и жители других стран, словно разбуженные пандемией, начали высказываться против фетиша олимпийских боди-фрикций, об этом сообщают на телеканале Мир 24, в нижеследующем ролике:
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Понравилось23
это вот зачем?
я не против международных спортивных соревнований.
Но тратить такие бешенные суммы, зачем?
вот накуя нужны такие грандиозные дорогущие открытия и закрытия?
японцы лохи, ничего в жизни не понимают.
у них же президент посидит рядом с другими!!!
то что население качественное падает. активно переманивается и замещается на протяжении 20 лет непонятно кем с 3 мя классами образования.
у гитлера план на ссср был не так жесток как то что происходит последние 30 лет.