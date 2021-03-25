FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Пандемия 655 постов • 112 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Пандемия 
В Японии стартовала эстафета олимпийского огня, однако японцы, мягко говоря, не в восторге

В Японии стартовала эстафета олимпийского огня, однако японцы, мягко говоря, не в восторге (1 фото + 1 видео)

Автор:
25 марта 2021 10:45
Сообщество : Пандемия
Метки: 2021   Япония   олимпиада   открытие   пандемия   протесты   токио   эстафета   
1567
1
1

В Японии проходит церемония начала эстафеты олимпийского огня. Торжество началось в префектуре Фукусима.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Пандемия"
Метки: 2021   Япония   олимпиада   открытие   пандемия   протесты   токио   эстафета   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
8
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
8  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
Юра Гагарин Час назад
десятки миллиарды долларов на спортивные соревнования
это вот зачем?
я не против международных спортивных соревнований.
Но тратить такие бешенные суммы, зачем?
вот накуя нужны такие грандиозные дорогущие открытия и закрытия?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 3 ответа
5k
Серега Юра Гагарин 58 минут назад
Это здоровенное представление, которое отлично окупается. Продаются и билеты, и люди деньги везут в эту страну, а еще и катаются между городами. Продается и трансляция мероприятий. НЕВОЛНУЙТЕСЬ, при обычной обстановке окупается с лихвой. При нынешней - лотерея.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
321
Константин 14 минут назад
Эта ссаная пандемия уже давно прошла, все уже переболели, общественные места открыты и люди все без масок.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Акакий Час назад
зато как у нас прыгали и радовались что 50 ярдов денег всрали в олимпиаду и получили курс с под 100 за доллар)
японцы лохи, ничего в жизни не понимают.
у них же президент посидит рядом с другими!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Серега Акакий 57 минут назад
То есть цена нефти на мировых рынках, оказывается зависит от проводимой олимпиады в России.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Акакий Серега Полчаса назад
то что за 20 лет правления в стране до сих пор курс нац валюты зависит только от цены нефти, то что ярды денег уходят в крым мосты, космодромы нерабочие, бордюры, чемпионаты мира и олимпиады к этому и привело.
то что население качественное падает. активно переманивается и замещается на протяжении 20 лет непонятно кем с 3 мя классами образования.
у гитлера план на ссср был не так жесток как то что происходит последние 30 лет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Ребята, которым неведомо чувство страха Ребята, которым неведомо чувство страха Вице-президент МОК заявил, что Олимпиада в Токио состоится в любом случае Вице-президент МОК заявил, что Олимпиада в Токио состоится в любом случае "Там что, хурма по акции?": реакция соцсетей на штурм Капитолия в Вашингтоне "Там что, хурма по акции?": реакция соцсетей на штурм Капитолия в Вашингтоне Люди начали прощаться с 2020 годом: как это происходит Люди начали прощаться с 2020 годом: как это происходит Самоубийцы Японии всего за один месяц "обогнали" жертв коронавируса за год Самоубийцы Японии всего за один месяц "обогнали" жертв коронавируса за год Перед Александром Лукашенко закрыли двери на Олимпийские игры Перед Александром Лукашенко закрыли двери на Олимпийские игры
Редька с хреном

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

120684



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Пранкеры в шутку угнали элитное такси в Москве и заработали по уголовному делу
1
137
Пранкеры в шутку угнали элитное такси в Москве и заработали по уголовному делу
15 человек, случайно встретивших редкости, которые одна на миллион
3
23
15 человек, случайно встретивших редкости, которые одна на миллион
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Ветеран Второй мировой получил аттестат об окончании школы 80 лет спустя
0
8
Ветеран Второй мировой получил аттестат об окончании школы 80 лет спустя
Самодельный 4х осевой ЧПУ "SAMOPAL 1204" Часть 6
2
12
Самодельный 4х осевой ЧПУ "SAMOPAL 1204" Часть 6
Родившая в 14 лет школьница показала нового парня и подросшую дочку (6 фото)
Родившая в 14 лет школьница показала нового парня и подросшую дочку (6 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Владелец BMW приехал к своему парню
0
6

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#интересно#интересное#прикол#природа#факты#кино#искусство#индия#шоу бизнес
#фото#животные#дтп#аварии#Россия#авто аварии#позитив#приколы#настроение#прикольные
#история#подборка#люди#автомир#картинки#автомобили#забавно#соцсети#СССР#спасение

На что жалуетесь?

Вернуться