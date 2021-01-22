Власти Японии хотят отменить Олимпиаду в Токио, но не знают, как "сохранить лицо"

Власти Японии опираясь на общественное мнение и данные о темпах распространения коронавируса вплотную подошли к решению о необходимости отмены Олимпиады в Токио, которая и так была перенесена на лето 2021 года из-за пандемии COVID-19.
Правительство Страны восходящего солнца ищет способ объявить об отмене Игр "без потери лица", сообщает Times со ссылкой на высокопоставленного чиновника в японском правительстве
"Никто не хочет быть первым, кто скажет об этом, но консенсус достигнут: это слишком трудно. Лично я думаю, что Олимпиада не состоится", - заявил источник.
Он также подчеркнул, что после отмены Игр Япония будет претендовать за проведение летней Олимпиады в 2032 году. Её организатор, в настоящее время ещё не определён.
Ранее вице-президент МОК Джон Коутс заявлял, что Международный олимпийский комитет не будет отменять перенесённую с 2020-го на 2021 год летнюю Олимпиаду в Токио из-за пандемии коронавируса.
С соответствующим заявлением также выступил член МОК Ричард Паунд. С его слов, если распространение коронавируса не прекратится, то Игры могут пройти и без зрителей.
В начале "второй волны" нового коронавируса COVID-19 в Японии прошли массовые протесты населения против проведения Олимпиады до окончания пандемии:
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Во-первых, деньги на Олимпиаду уже потрачены немалые. Проведение Олимпиады вернёт потраченное с лихвой (с прибылью).
А во-вторых, регистрация брака в ЗАГСе стоит 350 рублей. Это - не дорого.