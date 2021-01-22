Власти Японии хотят отменить Олимпиаду в Токио, но не знают, как "сохранить лицо"

Правительство Страны восходящего солнца ищет способ объявить об отмене Игр "без потери лица", сообщает Times со ссылкой на высокопоставленного чиновника в японском правительстве

"Никто не хочет быть первым, кто скажет об этом, но консенсус достигнут: это слишком трудно. Лично я думаю, что Олимпиада не состоится", - заявил источник.

Он также подчеркнул, что после отмены Игр Япония будет претендовать за проведение летней Олимпиады в 2032 году. Её организатор, в настоящее время ещё не определён.

Ранее вице-президент МОК Джон Коутс заявлял, что Международный олимпийский комитет не будет отменять перенесённую с 2020-го на 2021 год летнюю Олимпиаду в Токио из-за пандемии коронавируса.

С соответствующим заявлением также выступил член МОК Ричард Паунд. С его слов, если распространение коронавируса не прекратится, то Игры могут пройти и без зрителей.

В начале "второй волны" нового коронавируса COVID-19 в Японии прошли массовые протесты населения против проведения Олимпиады до окончания пандемии: