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Власти Японии хотят отменить Олимпиаду в Токио, но не знают, как "сохранить лицо"

Власти Японии хотят отменить Олимпиаду в Токио, но не знают, как "сохранить лицо" (1 фото + 1 видео)

Автор:
22 января 2021 06:23
Сообщество : Спорт
Метки: Япония   возможно   зрители   ковид   олимпиада   отмена   проведение   протесты   
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Власти Японии опираясь на общественное мнение и данные о темпах распространения коронавируса вплотную подошли к решению о необходимости отмены Олимпиады в Токио, которая и так была перенесена на лето 2021 года из-за пандемии COVID-19.

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Метки: Япония   возможно   зрители   ковид   олимпиада   отмена   проведение   протесты   
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138
Rt D Час назад
Единственный способ для самурая сохранить лицо - харакири!
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10k
koleos72 56 минут назад
Так пусть на острове Карафуто строятся и проводят. В городке Тоёхаро!
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177
MakoHunt 2 часа назад
Можно попробывать старый и верный дедовский способ...
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12k
ЦСКА MakoHunt 56 минут назад
????
????
????
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8k
GRuslan 3 часа назад
Культура камикадзе потеряна безвозвратно ))
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850
Олег Шишкин 3 часа назад
Олимпиада это как ЗАГС - дорого и не нужно. Япония прозрела?
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38k
Александр Олег Шишкин Час назад
Олежа, после уроков подойди к папе и проконсультируйся по этому поводу, если конечно папа у тебя не такой же слабоумный как ты.
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3k
TPECKOED Олег Шишкин 56 минут назад
Хера ты загнул.
Во-первых, деньги на Олимпиаду уже потрачены немалые. Проведение Олимпиады вернёт потраченное с лихвой (с прибылью).
А во-вторых, регистрация брака в ЗАГСе стоит 350 рублей. Это - не дорого.
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9
Alexander 3 часа назад
учитесь у Белоруссия и не нойте.
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6k
Кружок Alexander 7 минут назад
Тебе бы я просто посоветовал ... УЧИСЬ!
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