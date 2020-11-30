Самоубийцы Японии всего за один месяц "обогнали" жертв коронавируса за год

Психологи говорят, что в Японии специфический менталитет, из-за которого просьба о помощи вызывает стыд. Многие люди, обратившись к специалисту говорят: "Я знаю, что просить о помощи – плохо, но могу ли я поговорить?"



Статистика неутешительна: в 2020 году количество самоубийств женщин увеличилось на 83 процента, а количество мужского суицида на 22 процента по отношению к 2019 году. Специалисты это связывают с тем, что именно женщины в первую очередь потеряли работу в таких пострадавших отраслях, как общественное питание, гостиничный бизнес и розничная торговля.