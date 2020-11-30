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Самоубийцы Японии всего за один месяц "обогнали" жертв коронавируса за год

Самоубийцы Японии всего за один месяц "обогнали" жертв коронавируса за год (3 фото)

Автор:
30 ноября 2020 11:17
Сообщество : Пандемия
Метки: коронавирус   пандемия   проблемы   самоубийство   суицид   япония   японки   
4059
3
Япония всегда "славилась" большим числом самоубийств, но 2020 год переплюнул все предыдущие периоды.
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Метки: коронавирус   пандемия   проблемы   самоубийство   суицид   япония   японки   
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Андрей Гуров 45 минут назад
Посмотрите статистику по рРоссии(по зарубежным данным) . Вот где беда!
Для тех кому лень, примерно в два раза печачальней чем в Чпонии
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118
Helen 15 минут назад
Какая-то стрёмная статейка.
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19k
Батончик с маком Полчаса назад
ножи для харакири поди уже все скупили
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1k
Леонид Кубарев 42 минуты назад
Как не печально, но в России в 1,6 раза выше
https://openbase.online/ctatistika-samoubijstv-po-stranam/#TOP-10_stran_po_kolicestvu_samoubijstv_na_100_000_celovek_naselenia_v_2020_goduhttps://openbase.online/ctatistika-samoubijstv-po-stranam/#TOP-10_stran_po_kolicestvu_samoubijstv_na_100_000_celovek_naselenia_v_2020_godu
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6k
Ухтышк 56 минут назад
Трудоголизм хуже алкоголизма.
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Pillin Alex Ухтышк Полчаса назад
В России самоубийств больше и в процентах и в количественном выражении, => алкоголизм всё таки хуже.
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1k
Brataxe Pillin Alex 12 минут назад
Скорее если приравнять смерти по причинам связанным с алкоголем (заснул пьяный в постели с сигаретой и сгорел, умер от отравления паленкой или спиртосодержащей жидкостью и т.д.) к самоубийствам (курить в постели или пить паленку никто не заставляет, все добровольно) то будет очень всё печально.
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3k
KonstantinLeirov Час назад
"передает CNN", далее можно читать с оглядкой на это словосочетание...
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3k
KonstantinLeirov 2 минуты назад
"Исследователи СМИ Эдвард Херман и Дэвид Петерсон в 2000 году писали, что CNN находится в зависимости от коммерческой и дипломатической поддержки правительства США за рубежом, и по этой причине большая часть новостей формируется телеканалом на основе правительственных пресс-релизов и отчётов. CNN критикуется ими за осознанное союзничество и симбиоз с властями, что приводит к тому, что телеканал становится некритическим СМИ, а деятельность его работников во многом сводится к тому, чтобы освещать «правильные» пресс-конференции, приглашать в эфир соответствующих гостей и без ошибок произносить все имена[9]. Херман и Петерсон также пришли к выводу о том, что во время бомбардировок Югославии в 1999 году CNN де-факто выступало как информационное оружие НАТО[10]." Вики.
Одно дело, если бы это было в СМИ Японии, другое дело, когда информация появляется в "рупоре США".
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