Самоубийцы Японии всего за один месяц "обогнали" жертв коронавируса за год

Япония всегда "славилась" большим числом самоубийств, но 2020 год переплюнул все предыдущие периоды.
По статистике на 30 ноября в стране от коронавируса за год скончалось 2106 человек, а вот от суицида только за октябрь аж 2153 японца!
С марта в стране открыта горячая линия психологической помощи. Ежедневно туда поступает около 200 звонков и практически все звонящие – это женщины, которые попали в затруднительное положение. Многие из них потеряли работу и не знают, как кормить детей, а некоторые стали жертвами домашнего насилия во время изоляции. Также на горячую линию звонят и подростки, которые столкнулись с психологическими проблемами во время дистанционного обучения.
Волонтёры, работающие на горячей линии, рассказали, что ежедневно принимают звонки от женщин, которые рассказывают страшные вещи: "Меня изнасиловал мой отец" или "Мой муж пытался меня убить". Многие японки признаются, что думают о суициде, а также у матерей появляются мысли об убийстве своих детей, передаёт CNN.
С марта в стране открыта горячая линия психологической помощи. Ежедневно туда поступает около 200 звонков и практически все звонящие – это женщины, которые попали в затруднительное положение. Многие из них потеряли работу и не знают, как кормить детей, а некоторые стали жертвами домашнего насилия во время изоляции. Также на горячую линию звонят и подростки, которые столкнулись с психологическими проблемами во время дистанционного обучения.
Волонтёры, работающие на горячей линии, рассказали, что ежедневно принимают звонки от женщин, которые рассказывают страшные вещи: "Меня изнасиловал мой отец" или "Мой муж пытался меня убить". Многие японки признаются, что думают о суициде, а также у матерей появляются мысли об убийстве своих детей, передаёт CNN.
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Психологи говорят, что в Японии специфический менталитет, из-за которого просьба о помощи вызывает стыд. Многие люди, обратившись к специалисту говорят: "Я знаю, что просить о помощи – плохо, но могу ли я поговорить?"
Статистика неутешительна: в 2020 году количество самоубийств женщин увеличилось на 83 процента, а количество мужского суицида на 22 процента по отношению к 2019 году. Специалисты это связывают с тем, что именно женщины в первую очередь потеряли работу в таких пострадавших отраслях, как общественное питание, гостиничный бизнес и розничная торговля.
Статистика неутешительна: в 2020 году количество самоубийств женщин увеличилось на 83 процента, а количество мужского суицида на 22 процента по отношению к 2019 году. Специалисты это связывают с тем, что именно женщины в первую очередь потеряли работу в таких пострадавших отраслях, как общественное питание, гостиничный бизнес и розничная торговля.
Робот-продавец будет напоминать японцам о масках
Японские роботы идут в ногу со временем! Робот-помощник в одном из магазинов Осаки теперь не только помогает покупателям выбрать товар, но и следит за тем, чтобы все носили маски и соблюдали социальную дистанцию.
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Для тех кому лень, примерно в два раза печачальней чем в Чпонии
https://openbase.online/ctatistika-samoubijstv-po-stranam/#TOP-10_stran_po_kolicestvu_samoubijstv_na_100_000_celovek_naselenia_v_2020_goduhttps://openbase.online/ctatistika-samoubijstv-po-stranam/#TOP-10_stran_po_kolicestvu_samoubijstv_na_100_000_celovek_naselenia_v_2020_godu
Одно дело, если бы это было в СМИ Японии, другое дело, когда информация появляется в "рупоре США".