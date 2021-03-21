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Школьник упал с 23 этажа и выжил

Школьник упал с 23 этажа и выжил (7 фото + 1 видео)

Автор:
21 марта 2021 09:15
Сообщество : Криминал
Метки: 23 этаж   Новочебоксарск   дуракам везет   криминал   падение   повезло   суицид   школьник   
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11-летний Макар из Новочебоксарска за один раз использовал все везение, отпущенное ему на целую жизнь: расстроившись, что одноклассница предпочла ему другого кавалера, он спрыгнул с 23 этажа, - но остался жив, упав на припаркованную у дома "Газель".

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: 23 этаж   Новочебоксарск   дуракам везет   криминал   падение   повезло   суицид   школьник   
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42  комментария
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125
Михаил Золотцев Час назад
Во до чего мозги исковерканы у современных детей! Ему бы в солдатики ещё играть, а не в любовь.
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6k
klop 4 минуты назад
Насмотрятся всяких твитеров-шмитеров и сигают потом, а некоторые ещё возмущатся зачем его блокировать, а затем что они не хотят удалять подобный контент.
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31k
Alex 5 минут назад
Все проблемы из за баб. А юному Ромео здоровья.
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29k
Юр21 12 минут назад
Ну этот на этом свете не задержится, не получилось этот раз, получится в другой. Отсутствие мозгов - это приговор.
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7k
Аргуша 15 минут назад
это мой дом, у нас это своеобразная Мекка для самоубийц, уже раз 5-6 прыгали. уже и камеры по всему дому развесили, один хер находятся долбоклюи, которые пускают чужаков без ключа.
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651
Шурман Аргуша Минуту назад
А двери на крышу не пробовали закрывать ? у меня 12 этажный дом по Российским меркам это 13 этажей , у нас все двери на крышу закрыты на 2 замка . Мне вот допустим нужно было на крышу так пришлось звонить в управляющую компанию и только когда приехал чувак и увидел что я делаю открыл все двери дал ключи и сказал до конца дня привезти их назад .
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4k
livaneth Полчаса назад
Если позвоночник цел - повезло.
Тут на днях писали о другом пацаненке, который без ног остался - тоже доказать хотел, что мужчина.
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651
Шурман livaneth 3 минуты назад
Сейчас у детей проблемы с психикой . У нас проще было да забей ты на эту телку будут еще :) а теперь детки очень ранимые .
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370
piharev1 Полчаса назад
да и черт сним
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377
Максим Борисов piharev1 13 минут назад
Как бы это конечно свинство...
Но да. тут я согласен.
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651
Шурман piharev1 4 минуты назад
О родителях его подумай , этот оболтус наворотил делов теперь родители будут сидеть с инвалидом , ни один перелом просто так не проходит . По себе знаю до 20 лет столько переломов было что правая часть тела почти собрана особенно рука и вот стукнуло мне 40 и понеслось то ноги выкручивает то руки .
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651
Шурман 47 минут назад
Столько же лет как моему сыну :) правда вот в любовь играть еще не умеет . Школа-Дом-Тренировки и уроки вот чем он занимается , по вечерам правда от компа или планшета не отогнать но это моя вина с 2х лет ему планшеты и компы навязывал .
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8k
Шурум-бурум 53 минуты назад
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2k
Макар Шурум-бурум 18 минут назад
Да, уж... Сильно. Пусть поправляется малой.
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58k
Опиум для народа Шурум-бурум 11 минут назад
Ну и пошел бы набил "бало этому Андрею, ну или сам бы получил. А еще лучше-послал бы нах"й эту Соню. Таких Сонь у него еще море будет. Лично я так в своё время объяснял своему пацану похожие ситуации. Жизнь всегда ценнее всякого подобного говна.
Но нет-надо поступить как истеричка... И это типа "по-пацански",ага...
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32k
Лесли 🥰 Час назад
Упал и спрыгнул разные вещи)) А девке пофиг по любому!
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3k
Едондер пуп Лесли 🥰 55 минут назад
Не пофиг: это поднимет ее социальный статус в детском коллективе.
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32k
Лесли 🥰 Едондер пуп 53 минуты назад
Да уж..точно!)
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31k
Alex Лесли 🥰 2 минуты назад
Я и говорю, все проблемы из за баб
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9k
Denissg Час назад
"- но остался жив" -- Зачем?
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10k
Агент Безопасной Национальности Час назад
"11-летний Макар ...расстроившись, что одноклассница предпочла ему другого кавалера, он спрыгнул с 23 этажа"
================
Это какой-то песдец, товарищи...
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58k
Опиум для народа Агент Безопасной Национальности Час назад
Ну...Раньше,дабы показать что ты лучше соперника, именно и надо было стать лучше и доказать это. А сейчас этим недоп"дарасикам надо показать какой он ,бл"дь, ранимый,ага...
По большому счету- да всем,кроме родителей пох"й, куда он там прыгнул и про его заморочки. И чё он кому доказал? Вот это и надо объяснять детям. А не вести его к школьным шарлатанам под названием "психолог".
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3k
VL Час назад
Повезло так повезло пацанёнку. А газельеру-то как повезло.
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58k
Опиум для народа Ваник 15 минут назад
-"Дятел , ты сейчас про жизнь человека пишешь , тем более ребенка."-
-ваше "тем более" уже выбешивает. Жизнь ребенка ценнее жизни взрослого? При том что во взрослого человека вложено средств,а главное-времени на порядок больше. Взрослый гораздо опытнее и пользы обществу от него больше.
Вот вырастет этот ребенок-тогда и жизнь его будет иметь реальную ценность. Пока же он не стоит них"я. Кроме как для своих родителей.
Уж извините за прямоту.
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3k
VL Наблюдатель 9 минут назад
А то что он погибнуть мог из этого полоумного шибздика?
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2k
Наблюдатель Броненосец Потелкам 8 минут назад
Ребеноку 11 лет, значит ответсвенность за него несут родители. Им же скорее всего и платить.
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3k
Ваник Опиум для народа 5 минут назад
Во все времена первыми спасали детей и женщин , люди дебилы были по твоему?
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3k
Ваник Опиум для народа 20 секунд назад
А про пользу обществу ...читая некоторые комментарии понимаю , что этому "обществу" вообще не хочется какую то пользу приносить.
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2k
roman-delisov 2 часа назад
Если у него в 11 лет психика не устойчивая, что же будет в 14?
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716
pnml11 roman-delisov 43 минуты назад
А что будет в 18, когда автомат в руки дадут ?
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60k
Viktor pnml11 Полчаса назад
Уже не дадут.
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305
Рустам pnml11 Полчаса назад
После попытки суицида,никто ничего ему уже не даст
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