Школьник упал с 23 этажа и выжил

"Сегодня утром в Новочебоксарске произошел ужасный случай - мальчик 11 лет спрыгнул с крыши многоквартирного дома, - написал Олег Николаев на своей странице в инстаграме. - Сейчас мы подключили все необходимые службы для проверки этой ситуации, комплексного межведомственного взаимодействия. Известно, что мальчик убежал со школы, написал прощальную записку для родителей. Повезло, что газель, припаркованная около дома смягчила падение, и мальчик остался жив. В крайне тяжёлом состоянии доставлен в Республиканскую детскую клиническую больницу. Сейчас медики проводят операцию. Меня как родителя это не может оставить равнодушным. Каждый случай, когда ребенок падает с высоты или предпринимает осознанные попытки суицида - это чрезвычайная ситуация. Важно быть внимательным к психологическому состоянию подростков, создавать доверительные отношения. Берегите своих близких".