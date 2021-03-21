Школьник упал с 23 этажа и выжил

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11-летний Макар из Новочебоксарска за один раз использовал все везение, отпущенное ему на целую жизнь: расстроившись, что одноклассница предпочла ему другого кавалера, он спрыгнул с 23 этажа, - но остался жив, упав на припаркованную у дома "Газель".
11-летний житель Новочебоксарска, Чувашия, по имени Макар спрыгнул с 23 этажа, упав на припаркованную у дома "Газель", и остался жив. С многочисленными переломами он был доставлен в больницу, где скоро пришел в сознание.
Новочебоксарская полиция проводит следствие, однако уже известно, что мальчик самостоятельно выпрыгнул из окна, оставив родителям записку: "Спасибо за детство".
Как утверждается, мальчик решился на отчаянный шаг после того, как девочка, которая ему нравилась, предпочла другого. Глава Чувашии Олег Николаев уже обратился к родителям, призывая их уделять больше внимания психологическому состоянию детей.
"Сегодня утром в Новочебоксарске произошел ужасный случай - мальчик 11 лет спрыгнул с крыши многоквартирного дома, - написал Олег Николаев на своей странице в инстаграме. - Сейчас мы подключили все необходимые службы для проверки этой ситуации, комплексного межведомственного взаимодействия. Известно, что мальчик убежал со школы, написал прощальную записку для родителей. Повезло, что газель, припаркованная около дома смягчила падение, и мальчик остался жив. В крайне тяжёлом состоянии доставлен в Республиканскую детскую клиническую больницу. Сейчас медики проводят операцию. Меня как родителя это не может оставить равнодушным. Каждый случай, когда ребенок падает с высоты или предпринимает осознанные попытки суицида - это чрезвычайная ситуация. Важно быть внимательным к психологическому состоянию подростков, создавать доверительные отношения. Берегите своих близких".
Операция у пострадавшего прошла удачно, в данный момент он уже самостоятельно ест и разговаривает. Рядом с ним находятся родители.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Тут на днях писали о другом пацаненке, который без ног остался - тоже доказать хотел, что мужчина.
Но да. тут я согласен.
Но нет-надо поступить как истеричка... И это типа "по-пацански",ага...
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Это какой-то песдец, товарищи...
По большому счету- да всем,кроме родителей пох"й, куда он там прыгнул и про его заморочки. И чё он кому доказал? Вот это и надо объяснять детям. А не вести его к школьным шарлатанам под названием "психолог".
-ваше "тем более" уже выбешивает. Жизнь ребенка ценнее жизни взрослого? При том что во взрослого человека вложено средств,а главное-времени на порядок больше. Взрослый гораздо опытнее и пользы обществу от него больше.
Вот вырастет этот ребенок-тогда и жизнь его будет иметь реальную ценность. Пока же он не стоит них"я. Кроме как для своих родителей.
Уж извините за прямоту.