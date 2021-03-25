Жители Забайкалья услышали гром во время снегопада

Жители Читы среди метели и снегопада услышали раскаты грома и блеск молнии. Этому явлению удивились даже в региональном Гидрометцентре.
Жители Читы 24 марта наблюдали необычное природное явление 6 гром во время снегопада. Буквально за считанные минуты весенняя погода сменилась зимней пургой, а затем и вовсе засверкали молнии и раздался гром.
Жители Читы публикуют видео непогоды в соцсетях.
"Молния, гром, снег, ветер, солнце и затишье... И всё за пять минут, видимо, точно в этом году последний бой зимы с весной", — написала в "Инстаграме" пользователь averina5435.
Местные жители предположили, что "природа просто психанула", и "зима не хочет просто так уходить".
"В марте гром и молнии? Апокалипсис какой-то", — написала _natalyayurevna.
Даже синоптики были удивлены таким мартовским капризам. Они прогнозировали местами мокрый снег, но даже и подумать не могли о грозе. Специалисты пообещали разобраться с этим явлением.
«В принципе, у нас в прогнозе небольшой местами мокрый снег, просто он с зарядом зашёл. Мы сами удивлены. Вы сами можете представить снег и гроза? По категории снег небольшой, а с таким явлением как гроза мы будем разбираться», — отметили в Забайкальском гидрометцентре.
Источник:
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И как? Будут с Тором разбиратся? Он типа берега попутал?
Дебилы, бл#