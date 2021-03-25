Жители Забайкалья услышали гром во время снегопада

«В принципе, у нас в прогнозе небольшой местами мокрый снег, просто он с зарядом зашёл. Мы сами удивлены. Вы сами можете представить снег и гроза? По категории снег небольшой, а с таким явлением как гроза мы будем разбираться», — отметили в Забайкальском гидрометцентре.