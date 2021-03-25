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Жители Забайкалья услышали гром во время снегопада

Жители Забайкалья услышали гром во время снегопада (5 фото + 1 видео)

Автор:
25 марта 2021 10:14
Сообщество : Жить в России
Метки: гроза   интересное   погода   снег   снегопад с грозой   феномен   фото   чита   
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Жители Читы среди метели и снегопада услышали раскаты грома и блеск молнии. Этому явлению удивились даже в региональном Гидрометцентре.

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Метки: гроза   интересное   погода   снег   снегопад с грозой   феномен   фото   чита   
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8  комментариев
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6k
Sterling Malory Archer 2 часа назад
Специалисты пообещали разобраться с этим явлением.
И как? Будут с Тором разбиратся? Он типа берега попутал?
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Simo 41 минуту назад
Что, на столько все плохо с образованием? Обычная статика из за сухого снега.
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21k
Сибиряк 2 часа назад
Обычное природное явление. Редкое, но ничего сверх естественного.
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15k
Maks Es 2 часа назад
Великий Тенгри гневается, однако.
Дебилы, бл#
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751
Серый Мех 2 часа назад
Недавно такое видел. Тоже снег сыпал и гром
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598
Шурман Серый Мех 2 часа назад
Тоже такое видел но очень давно и дело было в Алмате .
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2k
Иван Алексеев Серый Мех 2 часа назад
Наблюдал такое году в 97, если правильно помню, в Подмосковье. Метель, -15 и гроза.
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