Такие рыбы должны жить: рыбаки отпустили пойманного судака

Любители рыбной ловли пожалели и отпустили одного из прекраснейших представителей речной фауны. А вы отпускаете рыбу?
Согласны ли вы с позицией этих рыбаков?
Источник:
Ссылки по теме:
- Когда у тебя в доме живет очень ревнивый попугай
- Высокая конкуренция: рыбы и утки не поделили корм в водоеме
- Чужих детей не бывает
- "Ну, погоди!" Заяц спасся от волка на территории аэропорта
- В Воронеже на школьницу напала стая бродячих собак
44
Понравилось44
Новости партнёров
Загрузка...
Хочешь поймать много рыбы - отпусти пойманную.