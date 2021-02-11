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Сообщество Рыбалка, походы, активный отдых на природе 340 постов • 216 подписчиков подписаться
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Такие рыбы должны жить: рыбаки отпустили пойманного судака

Такие рыбы должны жить: рыбаки отпустили пойманного судака (1 фото + 1 видео)

Автор:
11 февраля 2021 09:21
Сообщество : Рыбалка, походы, активный отдых на природе
Метки: видео   животные   поступок   рыба   рыбак   судак   
846
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Любители рыбной ловли пожалели и отпустили одного из прекраснейших представителей речной фауны. А вы отпускаете рыбу?

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Метки: видео   животные   поступок   рыба   рыбак   судак   
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22  комментария
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17k
_Tango_ Час назад
Отпускать надо мелочь, чтобы росла дальше. Нафига трофейные экземпляры отпускать - не понимаю. У меня очередь из родственников стоит всегда, когда с рыбалки возвращаюсь.
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2k
Красаучег) 24 минуты назад
Такой бл#ть трофей! Половину с головой на уху, хвост без костей на жареху.. под водочку пошла бы как за здрасте )
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118
Владимир Полчаса назад
Рыбак здорового человека.
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340
... Полчаса назад
я ее вообще не ловлю
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28k
Aleksandr 41 минуту назад
Гораздо полезнее не отпускать пойманных на удочку, а запретить сети из лески. И карать браконьеров РЕАЛЬНЫМИ сроками. Благо нынче техника позволяет собрать видеодоказательства. Вот только браконьеры заносят долю кому положено, а потому борьба с ними бутафорская...
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3k
Сергей 45 минут назад
Молодец мужик ! А то все в садок и на кукан пихают все подряд- как с голодного краю.. Аж смотреть противно..
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40k
Andrey Час назад
Хочешь поймать крупную рыбу - отпусти мелкую.
Хочешь поймать много рыбы - отпусти пойманную.
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12k
Роберт Шекли Andrey 53 минуты назад
Примерно так и работают все финансовые пирамиды
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115
Александр Andrey 38 минут назад
Неа не работает. Мы как-то рыбачили, так тоже отпускали щурят, отпускали. Штук 10 наверное "по локоть". А потом клев закончился, так и пришлось без рыбы возвращаться. О содеянном не жалею, но примета реально не работает)))
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
1k
30k
Alex Час назад
Красавец судак!
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17k
Андрей Иванов 2 часа назад
Такую - нет. Ещё не ловил. А обычно отпускаю, потерялась баночка из-под майонеза
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3k
Денис Колосов 2 часа назад
я беру только ту, что собираюсь съесть..90% - выпускаю.. Если не хочу готовить рыбу, то все отпускаю.
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6k
vitenok 2 часа назад
Красивая.
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