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Посетители московского зоопарка погубили краснокнижную птицу

Посетители московского зоопарка погубили краснокнижную птицу (5 фото + 1 видео)

Автор:
24 марта 2021 20:52
Сообщество : Животные
Метки: Белоголовый сип   горе   животные   московский зоопарк   птица   халатность   
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Работники зоопарка заметили, что белоголовый сип стал вести себя вяло. К делу подключили ветеринары и зоологи.

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Метки: Белоголовый сип   горе   животные   московский зоопарк   птица   халатность   
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7  комментариев
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3k
Свирепый Бамбр 38 минут назад
Обожаю типов, которые во всем винят других и выгораживают себя. Не они неуследили, чтоб балбесы мусор в вольер не кидали (прямая обязанность кстати), а гадские посетители, с которых они собирают бабло за просмотр!
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3k
dampfer Свирепый Бамбр Полчаса назад
Да, да, и вообще если ребёнок не воспитан, это школа виновата. Если выкинул мусор не в урну - так коммунальщики урну не там поставили, если толкнул старика, так это старик медленно шёл, и т.д., и т.п., а так-то тот, кто кинул перчатку птице, не виноват конечно, ему просто любопытно было, ну ведь нет же причинно-следственной связи между любопытством (в лучшем случае) утырка и гибелью птицы, работники зоопарка виноваты однозначно.
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8k
Кыся 6 минут назад
То есть 7 высококлассных(и, наверное, высокооплачиваемых) специалистов не смогли сделать рентген и увидеть непроходимость кишечника?
У меня возникают вопросы к их компетентности... может там, как всегда, на теплые места набраны чьи-то родственники?
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609
Миша 46 минут назад
Одно время эти с красными книжицами утомили, птичку жалко.
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2k
petia 54 минуты назад
Так ё-пте отмените цирк с масками и перчатками.
А то б-л-ять устроили сами маскорад.
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6k
Pillin Alex Час назад
В кишечнике нашли перчатку, а умер то от чего? От вскрытия? Вялости? Или ему подарили единственно возможное для зоопарка освобождение и отправили в царство вечной охоты и восходящих воздушных потоков?
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