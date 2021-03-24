Посетители московского зоопарка погубили краснокнижную птицу

Работники зоопарка заметили, что белоголовый сип стал вести себя вяло. К делу подключили ветеринары и зоологи.



Зоологи отнесли птицу в ветеринарный корпус.



Почти сутки семь специалистов боролись за жизнь птицы, но спасти её не удалось. В результате операции в кишечнике сипа обнаружили перчатку.



Сотрудники зоопарка пользуются специальными перчатками. В кишечнике краснокнижной птицы была перчатка, которая не принадлежала работникам зоопарка. Перчатка могла попасть к птице только от посетителей.