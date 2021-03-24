Посетители московского зоопарка погубили краснокнижную птицу

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Работники зоопарка заметили, что белоголовый сип стал вести себя вяло. К делу подключили ветеринары и зоологи.
Работники зоопарка заметили, что белоголовый сип стал вести себя вяло. К делу подключили ветеринары и зоологи.
Зоологи отнесли птицу в ветеринарный корпус.
Почти сутки семь специалистов боролись за жизнь птицы, но спасти её не удалось. В результате операции в кишечнике сипа обнаружили перчатку.
Сотрудники зоопарка пользуются специальными перчатками. В кишечнике краснокнижной птицы была перчатка, которая не принадлежала работникам зоопарка. Перчатка могла попасть к птице только от посетителей.
Зоологи отнесли птицу в ветеринарный корпус.
Почти сутки семь специалистов боролись за жизнь птицы, но спасти её не удалось. В результате операции в кишечнике сипа обнаружили перчатку.
Сотрудники зоопарка пользуются специальными перчатками. В кишечнике краснокнижной птицы была перчатка, которая не принадлежала работникам зоопарка. Перчатка могла попасть к птице только от посетителей.
"Чтобы попытаться спасти этого сипа, понадобились усилия семи человек: четырех ветврачей и трех зоологов. Чтобы убить — каприза единственного посетителя, который от скуки решил подразнить птицу".
На официальной страничке зоопарка сообщили следующее: "Это первый такой случай в нашей задокументированной истории – чтобы белоголовый сип погиб столь чудовищным образом. Больше сказать нечего".
Птице было 27 лет. Всего же белоголовые сипы живут до 40 лет.
На официальной страничке зоопарка сообщили следующее: "Это первый такой случай в нашей задокументированной истории – чтобы белоголовый сип погиб столь чудовищным образом. Больше сказать нечего".
Птице было 27 лет. Всего же белоголовые сипы живут до 40 лет.
Китайский зоопарк показал кроху-гиббона, который чудом выжил
В китайском зоопарке Хуншань - радостные новости. Там с помощью кесарева сечения появился на свет очаровательный малыш гиббона по кличке Лаки. Этот кроха такой маленький и чудесный, что на него невозможно смотреть безу умиления. Ну что за чудо природы!
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У меня возникают вопросы к их компетентности... может там, как всегда, на теплые места набраны чьи-то родственники?
А то б-л-ять устроили сами маскорад.