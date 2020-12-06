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Мужчина показал свою коллекцию купюр со всего мира

Мужчина показал свою коллекцию купюр со всего мира (23 фото)

Автор:
06 декабря 2020 09:43
Сообщество : Истории
Метки: деньги   истории   коллекция   купюры   удивительно   фото   хобби   
3880
23
Российский рубль на месте, но найдут его лишь самые зоркие.
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Метки: деньги   истории   коллекция   купюры   удивительно   фото   хобби   
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16  комментариев
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137
etheral 4 часа назад
и это - весь мир?
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3k
Едондер пуп etheral 3 часа назад
На снимке порядка 170-180 купюр (может и больше). Если считать, что из каждой страны по 1 купюре, то да, практически весь мир.
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3k
Вениамин Час назад
Гаага
Гаага
Гаага
Гаага
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363
Alexander Kolesnikov Вениамин Полчаса назад
Некоторые монетки уже отколупали...
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363
Alexander Kolesnikov Вениамин Полчаса назад
Бизнес-идея. Ставим ларек на площади, продаем бросовые монетки со всего мира. Типа "не зассал и отколупнул". За пять евро сувенир уйдет. Конечно, к монете прилагается фото, где якобы дырка от неё. Десяток типоразмеров прокатит.
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3k
ZmeyUA 2 часа назад
Слабак! Такого у него точно нет! А у меня есть! Меняюсь! )))))))
Слабак! Такого у него точно нет! А у меня есть! Меняюсь! )))))))
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3k
Вадим Игнатьев 2 часа назад
Коллекция уровня ребёнка 10 лет. Хотя у некоторых детей в разы больше бон в коллекции. Хотя это и не коллекция, а кучка разных банкнот . Уровень банки с юбилейными монетами.
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1k
alex5450 Вадим Игнатьев 46 минут назад
Тоже не понял, что в этом винегрете стоит внимания. Такие "коллекции" продаются на килограммы.
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2k
твёрдый троечник 2 часа назад
Зачем подсказали? Я хотел сам найти.
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3k
Sergey 2 часа назад
Этих коллекционеров купюр по всему миру как собак. Сам одного знаю с коллекцией раза в 4 большей этой и он про каждую купюру может рассказать подробную историю создания. А здесь "смотри чо у меня есть".
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64k
Пётровыч 2 часа назад
Простые купюры собирать ума большого не надо, на ebay есть все. Надо собирать бракованные купюры. Вот цена например...
https://www.ebay.com/itm/China-Paper-Money-Mao-FACE-Double-Print-PMG67-ONLY-ONE-KNOW/124145109793?hash=item1ce7a00b21:g:kpQAAOSwCMRcZVFdhttps://www.ebay.com/itm/China-Paper-Money-Mao-FACE-Double-Print-PMG67-ONLY-ONE-KNOW/124145109793?hash=item1ce7a00b21:g:kpQAAOSwCMRcZVFd
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1k
andrey morozov 2 часа назад
Только 100 израильских шекелей это уже 30 баксов, а там еще много купюр.. Как такая большая коллекция может стоить всего 515
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7k
diman02 2 часа назад
Детский Сад .
,, ...нацисткой Германии, Югославии, Чехословакии и Советского союза. Коллекционер бы был рад и банкнотам, но так как все эти страны уже не существуют, их купюры теперь в плохом состоянии и хранить их проблематично.,, Наверное собиратель не общался с бонистами .
Есть ВСЁ , в состоянии .
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2k
Arvo Laar 3 часа назад
На шведской банкноте, мистер Фродо, в старости.
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1k
Пачо Эррера 3 часа назад
Какие-то расцветки у всех купюр невзрачные, красно-кирпичные, тёмно-зеленые
как будто других цветов в мире нету.
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7k
Клёст 3 часа назад
Ему бы особое внимание обратить на страны из группы риска - некоторые державы уже несколько лет так старательно самовыпиливаются, что скоро от них будет нечего в коллекцию положить)))
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