Мужчина показал свою коллекцию купюр со всего мира

Российский рубль на месте, но найдут его лишь самые зоркие.
Мужчина показал свою коллекцию банкнот со всего мира, и такой денежный коллаж никому и не снился. Из-за множества купюр деньги родной страны найти сложно, но возможно. Российский рубль тоже там есть (искать придётся долго).
Реддитор с ником mrbojanglez69 поделился с пользователями сайта своим хобби — собиранием денежных знаков со всех стран мира. В посте, опубликованном 4 декабря, автор показал фотографию своей законченной коллекции банкнот. На снимке деньги всех стран мира (кроме одной).
При этом реддитор добавил, что ему удалось найти даже деньги, которые сейчас уже не используются это монеты нацисткой Германии, Югославии, Чехословакии и Советского союза. Коллекционер бы был рад и банкнотам, но так как все эти страны уже не существуют, их купюры теперь в плохом состоянии и хранить их проблематично.
При этом реддитор добавил, что ему удалось найти даже деньги, которые сейчас уже не используются это монеты нацисткой Германии, Югославии, Чехословакии и Советского союза. Коллекционер бы был рад и банкнотам, но так как все эти страны уже не существуют, их купюры теперь в плохом состоянии и хранить их проблематично.
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Отвечая на вопросы пользователей, автор рассказал, что его коллекция тянет на 515 долларов (примерно 38 тысяч рублей). Но чтобы собрать всё это, пришлось потратить около двух тысяч долларов (примерно 147 тысяч рублей). Также самыми любимыми экземплярами автор назвал купюру из Северной Кореи и банкноту из Армении с Ноевым ковчегом. По его мнению, последняя — самая красивая.
Пост завирусился и набрал более 66 тысяч апвотов, и пользователи Сети сразу начали искать деньги из своих стран. Правда, в таком многообразии сложно рассмотреть каждую банкноту отдельно. Отыскать российский рубль всё же возможно — он притаился под другой купюрой в самом центра фото.
Пост завирусился и набрал более 66 тысяч апвотов, и пользователи Сети сразу начали искать деньги из своих стран. Правда, в таком многообразии сложно рассмотреть каждую банкноту отдельно. Отыскать российский рубль всё же возможно — он притаился под другой купюрой в самом центра фото.
Но реддиторы пользователи всё-таки не нашли банкноты своей страны.
"Есть ли банкнота США? Я не могу её найти."
Автор пояснил это недоразумение.
"Я живу в США, поэтому я не думал включать их"
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,, ...нацисткой Германии, Югославии, Чехословакии и Советского союза. Коллекционер бы был рад и банкнотам, но так как все эти страны уже не существуют, их купюры теперь в плохом состоянии и хранить их проблематично.,, Наверное собиратель не общался с бонистами .
Есть ВСЁ , в состоянии .