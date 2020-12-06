Мужчина показал свою коллекцию купюр со всего мира

Отвечая на вопросы пользователей, автор рассказал, что его коллекция тянет на 515 долларов (примерно 38 тысяч рублей). Но чтобы собрать всё это, пришлось потратить около двух тысяч долларов (примерно 147 тысяч рублей). Также самыми любимыми экземплярами автор назвал купюру из Северной Кореи и банкноту из Армении с Ноевым ковчегом. По его мнению, последняя — самая красивая.



Пост завирусился и набрал более 66 тысяч апвотов, и пользователи Сети сразу начали искать деньги из своих стран. Правда, в таком многообразии сложно рассмотреть каждую банкноту отдельно. Отыскать российский рубль всё же возможно — он притаился под другой купюрой в самом центра фото.