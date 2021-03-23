Романтика стресса

Пилот во время выполнения рейса двигается по определённому маршруту — он видит его у себя в кабине во Flight Management System, то есть в системе управления полётами.

На этом маршруте есть точки с определёнными географическими координатами, через которые самолёт должен пройти.

Например, рейс летит во Владивосток, у него есть маршрут, но он не может сразу взять курс на Владивосток.

Точки нужны, чтобы развести входящие и исходящие потоки самолётов.



В районе аэродрома взлетающие и заходящие на посадку самолёты друг другу мешают, потому что нет бесконфликтной системы входа/выхода.

Диспетчерам приходится их разводить.

Или, например, вылетел из Внукова рейс на север, а из Шереметьева — на юг, и в этот же момент прилетает рейс во Внуково и прилетает в Шереметьево.

И получается, что сразу четыре самолёта находятся в одной точке.

При такой структуре вероятность ошибки человека возрастает.

Причём может ошибиться и диспетчер, и пилот.

У меня было так, что я дал пилоту команду занять 70-й эшелон, потому что навстречу ему летит другое судно на 80-м эшелоне.

Пилот подтверждает 70-й эшелон, набирает высоту — и пошёл ещё выше, прямо на другой борт. Хотя я ему сказал про то, что там летит встречный!

Что произошло, почему он так сделал — ввёл не те данные, заговорился со вторым пилотом, задумался?

Я вижу это, начинаю вмешиваться — кричать ему, отворачивать его.

Но хорошо, когда у меня три самолёта одновременно, а когда два десятка — я же могу не увидеть.

Или смогу увидеть, только когда сработает СПОС.

Система срабатывает за 45 секунд до столкновения и, в принципе, этого времени достаточно, чтобы экипажи среагировали и разошлись.



Но когда система сработала, это значит, что диспетчер вовремя не вмешался, не сделал своё дело, не предупредил.

У моих коллег в 2010 году был такой случай: два самолёта сошлись на одной точке и на одной высоте.

Причём один самолёт был АН-26, у него не было оборудования TCAS (система предупреждения столкновения самолетов в воздухе).

Как-то пилоты смогли справиться и всё закончилось благополучно.

Диспетчеры видели самолёт, но потом что-то у одного из них переклинило, он решил, что они уже разошлись, и выдал команду набирать высоту.

Потом диспетчер говорил: «Не было этого, он сам начал набирать» — и даже после того, как прослушали записи переговоров, он долго не мог поверить, что сам отдал команду.

У нас как — нашли виновных, выгнали, а проблема-то осталась — у нас потом столько было опасных сближений в этой точке!

Такая конфликтная структура.

Если постоянно диспетчер ошибается в одном месте, то, наверное, вопрос к структуре?

И таких загруженных точек в московском авиаузле очень много.