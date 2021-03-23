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Романтика стресса

Романтика стресса (12 фото)

Автор:
23 марта 2021 15:58
Метки: интересно   небо   профессия   
903
12
О профессии авиадиспетчера из первых уст.
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Метки: интересно   небо   профессия   
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11  комментариев
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8k
Кыся 3 часа назад
Спасибо автору, интересно и познавательно.
Кому интересна эта тема - можете почитать еще Артура Хейли "Аэропорт".
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258
konstantinkaz2016 Полчаса назад
Видел вживую работу диспетчера, довольно стрессовая работа.
Пост достойный
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20k
BillyBonzz 3 часа назад
моя несбывшаяся мечта стать авиадиспетчером((( я пытался поступать в Питерскую тогда называлась ОЛАГА (Ордена Ленина академия гражданской авиации) на авиадиспетчера, но не прошел ВЛЭК (врачебно-летная экспертная комиссия) у меня перегородка носовая смещена была, (в юности занимался боксом), пришлось поступать в Москву в МГТУГА.
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31k
Alex 4 часа назад
Интересная, но наверно очень сложная и нервная профессия.
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7k
Izrin Maria 4 часа назад
Главное в такой профессии - иметь возможность И ЧЕСТНОСТЬ вовремя уйти. Не на инвалидность, и не после происшествия.
Почувствовать, что больше не справляюсь, встать, сдать сотрудникам свои сектора - и уйти.
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20k
BillyBonzz Izrin Maria 3 часа назад
надо еще также иметь силы отказаться от зарплаты авиадиспетчера в 400-600 тыс рублей)))
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42k
Нанук Паналык Автор поста BillyBonzz 3 часа назад
В год!?
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20k
BillyBonzz Нанук Паналык 3 часа назад
не-не, в месяц! зарплаты у диспетчеров УВД (управление воздушным движением) очень серьезные, наравне с КВС (командир воздушного судна), потому что за плечами каждого при его работе, стоит прокурор.
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42k
Нанук Паналык Автор поста BillyBonzz 3 часа назад
Вот с их официального сайта...
"Среднестатистический авиадиспетчер авиационных линий в Москве в 2021 году получает в среднем 131581 рубль. Это намного выше уровня среднего по стране. Помимо рядовых диспетчеров, в авиакомпаниях трудятся и руководители полётов, которых также причисляют к данной специализации. Их средний оклад ещё выше – 166055 рублей. В обе суммы включены предусмотренные надбавки и доплаты.
Источник: https://visasam.ru/russia/rabotavrf/zarplata-aviadispetchera.htmlhttps://visasam.ru/russia/rabotavrf/zarplata-aviadispetchera.html
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7k
Izrin Maria BillyBonzz 54 минуты назад
На прокурора - плевать. А вот обломки самолёта вперемежку с мясом...
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