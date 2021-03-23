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А вы когда-нибудь смотрели на фото из семейных архивов с немым вопросом: "Как будто вчера было, когда успели пролететь года?". Порой пользователи соцсетей тоже так недоумевают, и как раз в такой момент им обычно приходит в голову идея: воссоздать старые снимки. Перед вами подборка с душещипательными, обескураживающими и уютными фото спустя годы.
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А вы когда-нибудь воссоздавали кадры из семейных архивов?
Давайте сделаем пост из ваших фото! Делитесь ими в комментах, если наберется достаточно кадров, выпустим новую часть со снимками фишкян)
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