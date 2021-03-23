А вы когда-нибудь смотрели на фото из семейных архивов с немым вопросом: "Как будто вчера было, когда успели пролететь года?". Порой пользователи соцсетей тоже так недоумевают, и как раз в такой момент им обычно приходит в голову идея: воссоздать старые снимки. Перед вами подборка с душещипательными, обескураживающими и уютными фото спустя годы.

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1. Парашютисты Второй мировой войны 0 Источник:

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2. Участники группы "Salad Days" воссоздали фото обложки своего альбома 1985 в 2021 году 0 Источник:

3. Разница между снимками 18 лет 0 Источник:

4. А время-то и правда летит 0 Источник:

5. Город Онагава, префектура Мияги, Япония 0 Источник:

6. Дружба длиною в 40 лет 0 Источник:

7. Спустя 56 лет 0 Источник:

8. Арктика 103 года назад и сейчас 0 Источник:

9. Милые кадры родственников 0 Источник:

10. Разница между двумя фото 20 лет 0 Источник:

11. Первый день в школе и первый день в школе как учителя 0 Источник:

12. И знаменитости стареют 0 Источник:

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14. 1927 год VS 1992 год 0 Источник:

15. Разница между 1 и 2 фото 23 года 0 Источник:

16. Некоторые вещи не меняются (22 года спустя) 0 Источник: