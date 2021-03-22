Взрыв на автозаправке в Новокузнецке попал на видео

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В Новокузнецке на автозаправочной станции произошел взрыв. На место происшествия прибыли пожарные и быстро ликвидировали возгорание. Для выяснения причины произошедшего организована проверка.
В результате происшествия пострадала машина, которая была припаркована возле АЗС. Также оказались повреждены автомобили, которые проезжали мимо
Момент взрыва
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