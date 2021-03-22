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Взрыв на автозаправке в Новокузнецке попал на видео

Взрыв на автозаправке в Новокузнецке попал на видео (1 фото + 2 видео)

Автор:
22 марта 2021 16:05
Сообщество : Жить в России
Метки: 360подмосковье   автозаправка   в мире   взрыв   новокузнецк   
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В Новокузнецке на автозаправочной станции произошел взрыв. На место происшествия прибыли пожарные и быстро ликвидировали возгорание. Для выяснения причины произошедшего организована проверка.

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Метки: 360подмосковье   автозаправка   в мире   взрыв   новокузнецк   
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2  комментария
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60k
Viktor Час назад
Ну чё, очередная курица решила проверить уровень топлива в баке!

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130
MAKAPka Час назад
Там скорее всего или метан или пропан !
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