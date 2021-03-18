Японская красотка-байкерша оказалась брутальным мужиком

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В "Твиттере" обворожительная юная бестия на мото имеет множество поклонников. Но один из них увидел странное отражение в зеркале.
Поклонники обожают японку за то, что она отлично разбирается в технике, в том числе и своём красно-белом байке Yamaha.
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Однако сейчас совершенно нельзя верить своим глазам. На одной из фото стало видно какого-то мужчину.
Этим заинтересовались местные СМИ, которые выследили красно-белый байк. Но когда "байкерша" подняла шлем, то зрители увидели мужчину в возрасте.
Как рассказал он сам, что никому бы не было интересно наблюдать, как путешествует 50-летний мужик. Поэтому он воспользовался программой FaceApp и фильтрами. И за милой девушкой все следили и восхищались.
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У каждой есть дети и даже внучата,
Еще борода и растянутый свитер,
И рядом стоит как минимум литр!
Вот брутальный мужик в возрасте, а в посте педик какой то.
Приехал его коллега с китайского конвента разработчиков ММО РПГ. Делился впечатлениями. Вышел на сцену китайский-китайский разработчик и давай жаловаться на нелегкую жисть девелоперов, работающих на европейский рынок, причем, жаловаться с картинками. Разные, говорит, у нас идеалы красоты. На Востоке мужской идеал красоты выглядит вот так: и показывает во весь экран пафосного Сефирота: плащ, хвост длиннее ...опы, взгляд томный и мрачный, черты лица такие тонкие, что порезаться можно. А на Западе, продолжил грустный китаец, вот так: и на экране мужик с бицепсами больше мозга, автомат на бычьей шее как кулончик, лоб низкий, вся кость ушла в челюсти - этот не то что орехи, стальную проволоку раскусит. Народ посмеялся.
Женский идеал красоты на Востоке, продолжил китайский разработчик, выглядит вот так: и летит через экран легкая, почти воздушная дева в этнических одеяниях, с глазами как зернышки миндаля, с лентами в волосах. А на Западе, вздохнул разработчик, женский идеал красоты выглядит так: и снова профиль Сефирота. Зал лег... и долго не вставал.
- 330.
- Что такое 330? Это что, коровий вес?
- .....
- Он ехал 330 в час?
- Да.
- На чем он ехал?
- На байке. На японском байке!
(Кажется из фильма "Советник" 2013г)