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Японская красотка-байкерша оказалась брутальным мужиком

Японская красотка-байкерша оказалась брутальным мужиком (9 фото)

Автор:
18 марта 2021 10:43
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Япония   байк   красивая девушка   мотоцикл   обман   программа   фильтры   
3910
9
В "Твиттере" обворожительная юная бестия на мото имеет множество поклонников. Но один из них увидел странное отражение в зеркале.
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Метки: Япония   байк   красивая девушка   мотоцикл   обман   программа   фильтры   
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20k
BillyBonzz 2 часа назад
Ребята, не верьте девчатам из чата,
У каждой есть дети и даже внучата,
Еще борода и растянутый свитер,
И рядом стоит как минимум литр!
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9
ton 6 минут назад
Восток-дело тонкое
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15k
Александр 14 минут назад
Нормальный такой тролинг- дрочеры, небось передорочились в присядку, а тут такое... аниме.
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3k
insaider 37 минут назад
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22k
Владимир 53 минуты назад
И вот это вот брутальный мужик?

Вот брутальный мужик в возрасте, а в посте педик какой то.
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11k
Alex Владимир Полчаса назад
не какой-то, а японский.
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857
Андрей Батаев Владимир 20 минут назад
с баш.орга:
Приехал его коллега с китайского конвента разработчиков ММО РПГ. Делился впечатлениями. Вышел на сцену китайский-китайский разработчик и давай жаловаться на нелегкую жисть девелоперов, работающих на европейский рынок, причем, жаловаться с картинками. Разные, говорит, у нас идеалы красоты. На Востоке мужской идеал красоты выглядит вот так: и показывает во весь экран пафосного Сефирота: плащ, хвост длиннее ...опы, взгляд томный и мрачный, черты лица такие тонкие, что порезаться можно. А на Западе, продолжил грустный китаец, вот так: и на экране мужик с бицепсами больше мозга, автомат на бычьей шее как кулончик, лоб низкий, вся кость ушла в челюсти - этот не то что орехи, стальную проволоку раскусит. Народ посмеялся.
Женский идеал красоты на Востоке, продолжил китайский разработчик, выглядит вот так: и летит через экран легкая, почти воздушная дева в этнических одеяниях, с глазами как зернышки миндаля, с лентами в волосах. А на Западе, вздохнул разработчик, женский идеал красоты выглядит так: и снова профиль Сефирота. Зал лег... и долго не вставал.
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12k
Объект реальности Владимир 14 минут назад
У японцев с бородами напряг, так бы он тоже выглядел брутально.
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−11
Алексей Час назад
Ахтунг! Нативная реклама приложения для виртуальной смены пола. Скоро нельзя будет быть уверенным ни в чём. Любителям порнухи придётся искать раритетные проверенные временем материалы, чтобы быть уверенным в объекте страсти.
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20k
Ратибор Час назад
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4k
Дарвин и аморальная премия Час назад
Представляю,как опечалились япошки,когда узнали,что подрачивали на 50летнего мужика
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7k
Natrogrii Час назад
Фубля
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308
Youtube's Best Channel Час назад
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20k
BillyBonzz Час назад
Батя мой этих хрустов называет "батюшкины дети"))) , когда очередной хруст обгоняет его и улетает в закат на трассе, батя говорит "на собеседование опаздывает", первый раз я его спросил "какое еще собеседование?" Батя сказал :- к апостолу Петру))))
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20k
Ратибор BillyBonzz Час назад
ну или на приём к патологоанатому.
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537
Оксид Бетона BillyBonzz 58 минут назад
- Сколько он ехал?
- 330.
- Что такое 330? Это что, коровий вес?
- .....
- Он ехал 330 в час?
- Да.
- На чем он ехал?
- На байке. На японском байке!

(Кажется из фильма "Советник" 2013г)
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12k
хз 2 часа назад
Чертовы азиаты! Мужика от бабы хер отличишь, как размножаются только?!
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58k
Опиум для народа хз Час назад
ФейсАппом и фильтрами.)))
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20k
SerGProS хз Час назад
Методом тыка
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2k
Том Сойер 2 часа назад
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15k
Maks Es 2 часа назад
Мда, сколько мгновенно импотентов-дрочеровмв Японии появилось...:)))
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27k
Fat Lynx 2 часа назад
Фанаты небось сетуют: "столько зря было протрочено"
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33k
AGM 2 часа назад
クソゲイ
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Ирина Николаевна

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