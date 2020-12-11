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Сообщество Мастера фотошопа и видеомонтажа 293 поста • 193 подписчика подписаться
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Эти люди явно переборщили с фотошопом

Эти люди явно переборщили с фотошопом (17 фото)

Автор:
11 декабря 2020 09:48
Сообщество : Мастера фотошопа и видеомонтажа
Метки: внешность   подборка   прикол   умора   фигура   фотошоп   юмор   
2508
17
Им почти удалось всех обмануть, но даже в работе с редакторами нужно знать меру!
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Метки: внешность   подборка   прикол   умора   фигура   фотошоп   юмор   
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6  комментариев
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10k
Денис Час назад
Эти люди явно переборщили с фотошопом
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143k
☭Cheкаво☭ 20 секунд назад
Комментарий к фото
Лучше бы зубья подкорректировала, или у японских извращенцев это наоборот модно считается)
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2k
leto2016 9 минут назад
Первая фотка, у той что слева на фото фигурка то огонь
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16
Alexander 59 минут назад
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1k
Афраний Час назад
Хотелось бы спросить у них, зачем эти фотки выставляют в соцсетях?
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13k
homerchik Час назад
Эти люди явно переборщили с фотошопом
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ZeroCharisma

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