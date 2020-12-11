Эти люди явно переборщили с фотошопом

Кажется, многие не представляют, как можно опубликовать в соцсетях фото, не обработав её перед этим. Улучшить цвета, наложить фильтр, немного разгладить кожу, подретушировать недостатки — это уже почти как правила интернет-этикета. Но в этом деле как нигде важно соблюдать меру, ведь с фотошопом так легко переборщить! И тогда можно стать не красавцем, а посмешищем.