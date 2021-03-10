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Тот момент, когда съехал от родителей

Тот момент, когда съехал от родителей (17 фото)

Автор:
10 марта 2021 10:48
Сообщество : Юмор
Метки: дети и родители   отцы и дети   прикол   съехал от родителей   уехал от родителей   фото   
5435
17
В жизни каждого ребенка наступает момент, когда пора съезжать от родителей. Мы собрали примеры того, как живут люди, 5 минут назад ставшие самостоятельными. Помните, как это было у вас? Первое съемное жилье, квартирники, полная свобода...
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Метки: дети и родители   отцы и дети   прикол   съехал от родителей   уехал от родителей   фото   
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22k
Vazari 2 часа назад
Съехал от родителей в очень тяжелый финансово период. Питаться полуфабрикатами было не по карману. Раз в месяц затаривался на оптовом рынке и ближайшем хладокомбинате (те самые окорочка глубокой заморозки). Научился неплохо готовить. В те времена не было доступного интернета с видео рецептами на любое блюдо, поэтому часто сковорода летела в мусорку. Отдельным бонусом стало открытие, что большинство девушек ведутся, на приглашение домой, если ты анонсируешь приготовить вкусный ужин)
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2k
Raf 21 минуту назад
У меня родители работали с утра до вечера, поэтому нам с братом пришлось рано стать самостоятельными. Поэтому когда переехал проблем не ощутил. За что родителям большое спасибо!
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1k
rustemmedved Полчаса назад
В 19 лет переехал к будущей жене, ну, как переехал, перешел через дом. Жена жила со старшей сестрой, родители уехали жить в село, на родину. Были, конечно некоторые моменты, с питанием со стиркой, уборкой. Но самая главная проблема оказалось в сестре, две хозяйки на кухне не уживаются)) Так что через года два мы уже сняли нашу первую квартиру, но еще жили на два дома, у жены с сестрой совместный бизнес был, шили верхнюю одежду.Но в таком режиме нас тоже не надолго хватило. Что интересно, как бы то ни было, но нас реально учили в школе азам хозяйствования. Иголку с ниткой в руках держать, инструменты по дому. Девчонки готовить умели. Я примерно в классе 7-м всерьез занялся кулинарией. Т.е. мы не были совсем уж беспомощными. А в воскресенье к родителям на вкусняшки, пироги. Очень мне все эти навыки в будущей холостяцкой жизни пригодились)))
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11k
Evil 37 минут назад
Ипать пост школоты
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39k
Александр 40 минут назад
В 16 уехал в другой город в универ, с тех пор жил сам, если не считать 4х жён )
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3k
rutt 42 минуты назад
В 14 собрал манатки и уехал за 1000 км от дома, вот чтоб без вариантов. Нормально так поутюжила меня столица до 16 лет, после уже нормальную работу давать начали и все стало хорошо!
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5k
sivanov1079 57 минут назад
В 25, с 22 до 25 зп росла очень медленно. Но к тому времени умел готовить и все остальное, сам покупал продукты и одежду.
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1k
Максим 58 минут назад
съехал от родителей в 18 лет в казарму, не скажу, что лучшее решение, но готовить и следить за порядком научился.
Знаю, что гречка 20 минут в пропорции 1 к 2, а на 500 грамм её же одна банка тушенки и можно питаться вполне сносно 2 дня.
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1k
Александр Касаткин Час назад
я съехал в 22 года, как только закончил универ и нашел постоянную стабильную работу. через пол года ко мне переехала девушка. никогда не жалел, что съехал, но всегда с удовольствием приезжал в гости к родителям.
с тех пор, как живу самостоятельно, ни разу не пытался вернуться, не занимал деньги, и не клянчил. отец меня воспитал так, за что ему огромное спасибо. Батя, ты будешь со мной всегда.
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6k
Владимир Час назад
Самое нормальное, это съехать в студгородок пока учишься, на отдельную квартиру как в рай потом съезжаешь но с приятными воспоминаниями)
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17k
Нагайна Час назад
Он в 50 лет съехал? Или живёт на бабушкину пенсию а её труп хранит на балконе?
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8k
Клёст 2 часа назад
Все эти неприятности обойдут вас стороной, если от родителей съехать в армию)))
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10k
[email protected] 2 часа назад
20
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7k
Cornho 2 часа назад
Дичь какая-то. Откуда такое маниакальное желание съехать от родных и любимых людей? Которые всегда тебя поддержат, помогут, выручат в трудную минуту? Я бы с удовольствием сейчас жил бы с родителями, но, увы, это уже невозможно.
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22k
Vazari Cornho 2 часа назад
Нормальное это желание-жить самостоятельно. И оно вовсе не означает прекращение поддержки, помощи и выручки.
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7k
Cornho Vazari 2 часа назад
Так и живите самостоятельно, кто мешает? Но побег от родителей-то тут при чём?
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22k
Vazari Cornho 2 часа назад
В подавляющем большинстве случаев побег происходит из-за банальной нехватки жилплощади и отсутствия работы.
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35k
dima423 2 часа назад
я наверно лет в 25 съехал) ...раньше не надо а то спиться можно))
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