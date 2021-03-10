Тот момент, когда съехал от родителей

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В жизни каждого ребенка наступает момент, когда пора съезжать от родителей. Мы собрали примеры того, как живут люди, 5 минут назад ставшие самостоятельными. Помните, как это было у вас? Первое съемное жилье, квартирники, полная свобода...
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5. Без родительских советов никуда
А сколько вам было лет, когда вы уехали от родителей?
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Знаю, что гречка 20 минут в пропорции 1 к 2, а на 500 грамм её же одна банка тушенки и можно питаться вполне сносно 2 дня.
с тех пор, как живу самостоятельно, ни разу не пытался вернуться, не занимал деньги, и не клянчил. отец меня воспитал так, за что ему огромное спасибо. Батя, ты будешь со мной всегда.