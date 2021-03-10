Тот момент, когда съехал от родителей

В жизни каждого ребенка наступает момент, когда пора съезжать от родителей. Мы собрали примеры того, как живут люди, 5 минут назад ставшие самостоятельными. Помните, как это было у вас? Первое съемное жилье, квартирники, полная свобода...

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1. Мама не выдержала 0 Источник:

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2. Мемы на тему 0 Источник:

3. Холодильник теперь выглядит иначе 0 Источник:

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5. Без родительских советов никуда

6. Так видят себя сами уехавшие 0 Источник:

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8. Зато свое 0 Источник:

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10. Когда мама просит показать, чем ты питаешься 0 Источник:

11. И первым делом надо придумать имя для вай фая 0 Источник:

12. Дома все только самое необходимое 0 Источник:

13. Готовить самому? Да ну нафик 0 Источник:

14. Типичные запросы людей, которые теперь живут самостоятельно 0 Источник:

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16. Полная свобода действий 0 Источник: