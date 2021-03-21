«Умное» оружие за мгновенье до…

FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
А ничего так похорошели: 7 эффектных трансформаций А ничего так похорошели: 7 эффектных трансформаций Канадцу грозит до пяти лет тюрьмы за то, что называл дочь дочерью, а не сыном, как она хотела Канадцу грозит до пяти лет тюрьмы за то, что называл дочь дочерью,... Когда прокачал уровень домашнего самогоноварения до 80 lvl Когда прокачал уровень домашнего самогоноварения до 80 lvl  Оскандалилась очередная чиновница Оскандалилась очередная чиновница Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки Парень продержался неделю в тайге без еды Парень продержался неделю в тайге без еды Черный-черный юмор, который симпатичен многим Черный-черный юмор, который симпатичен многим Ретро фотографии Ретро фотографии Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки Просто гифки, всякие и разные Просто гифки, всякие и разные Художник приглашает в провинциальный мир ужасов Художник приглашает в провинциальный мир ужасов Курт Рассел: 12 лучших фильмов актёра, которого ни разу не номинировали на «Оскар» Курт Рассел: 12 лучших фильмов актёра, которого ни разу не... 15 неподражаемых фотографий, где всё дело в эффектном фоне 15 неподражаемых фотографий, где всё дело в эффектном фоне Гигантский ктырь: Элита боевой авиации среди насекомых. Охотник на шершней и ос Гигантский ктырь: Элита боевой авиации среди насекомых. Охотник на... Нагнулся поднять копейки, а потерял 150 000: мошенники отвлекли мужчину мелочью и обокрали Нагнулся поднять копейки, а потерял 150 000: мошенники отвлекли... Сколько зарабатывали "Неуловимые мстители" Сколько зарабатывали "Неуловимые мстители" Прейскурант продовольственных товаров магазина «Березка», 1975 год Прейскурант продовольственных товаров магазина «Березка», 1975 год Первое задержание губернатора в 2021 году: реакция соцсетей Первое задержание губернатора в 2021 году: реакция соцсетей 1971 год: снимки СССР, сделанные 50 лет назад 1971 год: снимки СССР, сделанные 50 лет назад
«Умное» оружие за мгновенье до…

«Умное» оружие за мгновенье до… (18 фото)

Автор:
21 марта 2021 16:27
Метки: вооружение   страны   технологии   
822
18
Большинство из нас представляет себе бомбы и ракеты по многочисленным художественным фильмам — например, о Второй мировой войне или войне в Афганистане. И это только отдаляет от понимания, насколько продвинулись с тех пор технологии.
×

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: вооружение   страны   технологии   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
17
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
17  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
5k
М С 2 часа назад
Такое умное оружие, что стоит раз в 100 дороже целей. Особенно хорошо себя зарекомендовало при уничтожении сельхозтехники и свадебных и похоронных кортежей.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
4k
[email protected]@bux Минуту назад
Перефразирую старый анекдот:
Британские ученые создали сверхвысокоточное оружие - чугуниевую бомбу. Радиус поражения чугуниевой бомбы равен радиусу самой бомбы.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
31k
Mamin Sibiriak 59 минут назад
Бочка на капоте - для придания эффектности попаданию?



Тут, похоже, Акела промахнулся



И тут тоже

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Александр Час назад
Сколько дублей сделали?)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Карагандинская Полиграфия Час назад
Меня одного смутило?
Я понимаю бомбы, хотя у "умных" двигатели тоже есть.
Почему на фото нет ни одного работающего двигателя, как нет и искажений от выхлопа?
Только у GBU-15 вроде работает, но следа тоже нет...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
38k
parallax Карагандинская Полиграфия Полчаса назад
На подлёте к цели движки уже не работают. Только рули.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
53k
Андрей 2 часа назад
Уже можно начинать бояться?!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Агент Безопасной Национальности 2 часа назад
Реклама "чуда враждебной техники"?
"Калибры" хихикают в стабилизаторы, а Циркон с Буловой от скуки раскинули партию в "дурачка"...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
31k
семён Агент Безопасной Национальности 6 минут назад
"Красуха-4" зевнула и перевернулась на другой бок...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
Андрей Иванов 2 часа назад
Умные снаряды очень наворочены, оттого очень уязвимы. Достаточно вспомнить фиаско Юсы при массовом обстреле Сирии Томагавками.
Простые снаряды не так точны, но при стрельбе залпами из большого числа орудий и большом количестве снарядов никакая защита не поможет. Поэтому артиллерия всё ещё актуальна
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
42k
Хельги Андрей Иванов Час назад
Вот. Как пример иллюстрирующий вашу мысль. Южная Корея и СГА сколько угодно могут умничать, но обычная ствольная артиллерия КНДР в случае провокации
с стороны дерьмократических СГА превращает Сеул, а заодно и базу ВС СГА в груду развалин гарантировано максимум за 10 минут. И с этим реально ни чего нельзя сделать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
65k
Варакин Алексей 2 часа назад
А грузинские катера наши не такими же ракетами ко дну пустили?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
livaneth 2 часа назад
Промахивается на десять километров мимо цели. Но с её мегатоннами это все равно защитывается, как попадание.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
Андрей Иванов livaneth 2 часа назад
Ядерная ракета всегда попадает в свой эпицентр.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
schmubu Андрей Иванов 2 часа назад
\ Ядерная ракета всегда попадает в свой эпицентр.

Виталик, это ты?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Frank Borman 2 часа назад
Раньше оружие было глупое, поэтому были огромные потери. В ПМВ счет убитых шел на миллионы, во ВМВ уже на десятки миллионов. А сейчас у янки появилось умное оружие. С искусственным интеллектом, элктронными мозгами и связью с ДжиПиЭс и Пентагоном. Именно поэтому янки сидят в Афганистане уже 20 лет, а в Ираке 18 лет. Оружие настолько умное, что отказывается воевать и погибать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
“Вампиры средней полосы“: первый правдивый сериал о российской нечисти “Вампиры средней полосы“: первый правдивый сериал о российской нечисти Умная программа научилась оживлять покойников Умная программа научилась оживлять покойников Мечи на орала: как использовали оружие в мирных целях Мечи на орала: как использовали оружие в мирных целях В Польше нашли 6000 воронок от бомб времен Второй мировой войны В Польше нашли 6000 воронок от бомб времен Второй мировой войны Астероид Итокава подал признаки жизни Астероид Итокава подал признаки жизни Суровый способ укладки настенной плитки. Раз и навсегда Суровый способ укладки настенной плитки. Раз и навсегда
InfoVoin
так себе
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

42024



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
Суровый способ укладки настенной плитки. Раз и навсегда
6
109
Суровый способ укладки настенной плитки. Раз и навсегда
12 неочевидных признаков плохих фильмов
4
389
12 неочевидных признаков плохих фильмов
﻿
Набирающие популярность
Пирог из сухого киселя: удивительный рецепт из времён дефицита, почти из ничего, зато с нюансами
1
10
Пирог из сухого киселя: удивительный рецепт из времён дефицита, почти из ничего, зато...
Как передача «Играй, гармонь!» продержалась на телевидении 35 лет
0
44
Как передача «Играй, гармонь!» продержалась на телевидении 35 лет
А ничего так похорошели: 7 эффектных трансформаций
А ничего так похорошели: 7 эффектных трансформаций
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#история#СССР#настроение#прикольные#Фотографии.#забавно#криминал#смешные#живопись
#интересно#Россия#картинки#сша#подборка#прикол#искусство#нападение#соцсети#на различный вкус
#фото#кино#люди#факты#позитив#девушки#комментарии#приколы#байден#художник

На что жалуетесь?

Вернуться