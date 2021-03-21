«Умное» оружие за мгновенье до…

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Большинство из нас представляет себе бомбы и ракеты по многочисленным художественным фильмам — например, о Второй мировой войне или войне в Афганистане. И это только отдаляет от понимания, насколько продвинулись с тех пор технологии.
SPIKE NLOS
Сегодня огромные по своему могуществу боеприпасы могут буквально залетать в форточку с расстояния десятков или сотен километров. Редакция портала The Drive сделала подборку снимков с испытаний высокоточных бомб и ракет, которыми вооружены армии США и их союзников.
Сегодня огромные по своему могуществу боеприпасы могут буквально залетать в форточку с расстояния десятков или сотен километров. Редакция портала The Drive сделала подборку снимков с испытаний высокоточных бомб и ракет, которыми вооружены армии США и их союзников.
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Метки: вооружение страны технологии
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Британские ученые создали сверхвысокоточное оружие - чугуниевую бомбу. Радиус поражения чугуниевой бомбы равен радиусу самой бомбы.
Тут, похоже, Акела промахнулся
И тут тоже
Я понимаю бомбы, хотя у "умных" двигатели тоже есть.
Почему на фото нет ни одного работающего двигателя, как нет и искажений от выхлопа?
Только у GBU-15 вроде работает, но следа тоже нет...
"Калибры" хихикают в стабилизаторы, а Циркон с Буловой от скуки раскинули партию в "дурачка"...
Простые снаряды не так точны, но при стрельбе залпами из большого числа орудий и большом количестве снарядов никакая защита не поможет. Поэтому артиллерия всё ещё актуальна
с стороны дерьмократических СГА превращает Сеул, а заодно и базу ВС СГА в груду развалин гарантировано максимум за 10 минут. И с этим реально ни чего нельзя сделать.
Виталик, это ты?