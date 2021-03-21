Леонид Филатов не просто актер. Это явление культуры: роли в театре и кино, литературное творчество, режиссура. А уж сколько он ушедших раньше него коллег вспомнил в своей знаменитой телепередаче «Чтобы помнили …», последней выпуск которой посвятили ему самому. Сама его жизнь, кажется, достойна хорошей экранизации.
Родители Леонида Филатова познакомились в годы Великой Отечественной войны заочно. Мама будущего актера работала на заводе. Как-то руководство предложило девушкам поддержать солдат на фронте письмами. Клавдия Филатова нашла своего однофамильца и написала ему.
Через некоторое время Алексей Филатов ответил, и так между ними началась переписка. Война окончилась, Алексей и Клавдия наконец-то встретились лично, они долго ждали этой встречи, и вскоре поженились. 24 декабря 1946 года в семье родился сын Леонид.
Семья часто переезжала с места на место из-за того, что отец Леонида работал радистом. Через семь лет мама мальчика устала от постоянных скитаний и развелась с его отцом. Сначала Леня остался с отцом в Ашхабаде, а потом его отправили в Пензу к маме, а потом снова к отцу. Никакой стабильности в жизни не было – постоянные переезды, смена школ, друзья, которые не успевали становиться настоящими. В жизни Леонида Филатова в школьные годы постоянным было только хобби – кино и литература.
Сам он со школьных лет мечтал о режиссерском факультете ВГИКа, и долго готовился к поступлению. Но экзамены провалил и поступил только в Щукинское училище на актера. Но и это образование дало ему все, о чем мечтал юный Филатова, ведь сразу после учебы его приняли в Театр на Таганке, где работали Владимир Высоцкий, Валерий Золотухин и многие другие. Тот самый легендарный «золотой состав».
Режиссер театра Юрий Любимов оценил способности молодого актера и не обижал его ролями: Горацио в «Гамлете», Федерциони в «Жизнь Галилея», Кульчицкий в «Павших и живых». Зритель быстро запомнил и полюбил Леонида Алексеевича.
Вся страна узнала талантливого актера после выхода на экраны в 1979 году первого советского фильма-катастрофы «Экипаж» Александра Митты. Эта роль досталась ему случайно, ее должен был играть Олег Даль, который прибыл на съемки после сильного запоя, и в первый съемочный день, показав трясущиеся руки сказал режиссеру, что не может играть. Пришлось срочно искать замену, и тут вспомнили про Филатова.
Есть в этом фильме едва ли первая в советском кино эротическая сцена, в которой снимаются Леонид Филатов и Александра Яковлева. Актриса играла без всякого стеснения, а ее партнер наотрез отказался снимать брюки из-за стеснения. В итоге снимался он в джинсах, которые прикрывал простыней.
Сам Филатов говорил, что не считает себя героем-любовником, потому что в жизни он застенчивый и скромный.
В 1980-е годы талант Леонида Филатова раскрылся в полной мере: он активно снимался в кино, играл в театре, писал басни, стихи, пьесы и пародии. Его знаменитые произведения «Про Федота-стрельца, молодого удальца», «Любовь к трем апельсинам» и «Большая любовь Робин Гуда» стали классикой.
В кино в те годы он сыграл яркие роли в фильмах «Избранные» Сергея Соловьева, «Чичерин» Александра Зархи, «Забытая мелодия для флейты» Эльдара Рязанова, «Город Зеро» Карена Шахназарова. В 1990 году Филатов выпускает свой фильм «Сукины дети», в котором сыграл главную роль. Фильм посвящен неспокойным временам в Театре на Таганке.
Лучшими друзьями Леонида Филатова были сатирик Михаил Задорнов, который в годы болезни коллеги, приглашал его выступать на свои концерты (для этого на сцене устанавливали удобное кресло и журнальный столик), актер Владимир Качан. Все трое дружили со студенческих лет.
Неожиданно хорошее отношение к актеру проявил бывший президент СССР Михаил Горбачев. Оказалось, что его супруга Раиса Максимовна очень уважала творчество Филатова, а сам Михаил Сергеевич во время одного из культурных мероприятий немного поговорил с ним.
В 1994 году Филатову и его супруге Нине Шацкой дали квартиру. Там еще не было мебели, а на новоселье уже изъявили желание прийти гости – чета Горбачевых. Так и отпраздновали, расстелив плед на полу. С тех пор периодически общались.
В 90-е из-за больших нагрузок здоровье Леонида Филатова дало серьезный сбой: у него произошел инсульт, ему удалили, а потом пересадили почку. Со сцены и из кино он ушел. Но работать не перестал – много лет вел передачу на главном телеканале страны.
Не стало знаменитого актера и режиссера 26 октября 2003 года в возрасте 56 лет.
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я иногда сползал с больничной койки.
Сгребал свои обломки и осколки
и свой реконструировал скелет.
И крал себя у чутких медсестер,
ноздрями чуя острый запах воли,
Я убегал к двухлетней внучке Оле
туда, на жизнью пахнущий простор.
Мы с Олей отправлялись в детский парк,
садились на любимые качели,
Глушили сок, мороженое ели,
глазели на гуляющих собак.
Аттракционов было пруд пруди,
но день сгорал, и солнце остывало,
И Оля уставала, отставала
и тихо ныла, деда погоди.
Оставив день воскресный позади,
я возвращался в стен больничных гости,
Но и в палате слышал Олин голос:
«Дай руку деда, деда, погоди…»
И я годил, годил, сколь было сил,
а на соседних койках не годили,
Хирели, сохли, чахли, уходили,
никто их погодить не попросил.
Когда я чую жжение в груди,
я вижу, как с другого края поля
Ко мне несется маленькая Оля
с истошным криком: «Деда-а-а, погоди-и…»
И я гожу, я все еще гожу,
и, кажется, стерплю любую муку,
Пока ту крохотную руку
в своей измученной руке еще держу.