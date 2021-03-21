В кино в те годы он сыграл яркие роли в фильмах «Избранные» Сергея Соловьева, «Чичерин» Александра Зархи, «Забытая мелодия для флейты» Эльдара Рязанова, «Город Зеро» Карена Шахназарова. В 1990 году Филатов выпускает свой фильм «Сукины дети», в котором сыграл главную роль. Фильм посвящен неспокойным временам в Театре на Таганке.

Лучшими друзьями Леонида Филатова были сатирик Михаил Задорнов, который в годы болезни коллеги, приглашал его выступать на свои концерты (для этого на сцене устанавливали удобное кресло и журнальный столик), актер Владимир Качан. Все трое дружили со студенческих лет.

Неожиданно хорошее отношение к актеру проявил бывший президент СССР Михаил Горбачев. Оказалось, что его супруга Раиса Максимовна очень уважала творчество Филатова, а сам Михаил Сергеевич во время одного из культурных мероприятий немного поговорил с ним.

В 1994 году Филатову и его супруге Нине Шацкой дали квартиру. Там еще не было мебели, а на новоселье уже изъявили желание прийти гости – чета Горбачевых. Так и отпраздновали, расстелив плед на полу. С тех пор периодически общались.

В 90-е из-за больших нагрузок здоровье Леонида Филатова дало серьезный сбой: у него произошел инсульт, ему удалили, а потом пересадили почку. Со сцены и из кино он ушел. Но работать не перестал – много лет вел передачу на главном телеканале страны.

Не стало знаменитого актера и режиссера 26 октября 2003 года в возрасте 56 лет.