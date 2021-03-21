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Застенчивый герой-любовник и друг Горбачева: интересные факты из жизни Леонида Филатова

Застенчивый герой-любовник и друг Горбачева: интересные факты из жизни Леонида Филатова (5 фото)

Автор:
21 марта 2021 14:44
Метки: актер   биография   интересно   роли   
650
5

Леонид Филатов не просто актер. Это явление культуры: роли в театре и кино, литературное творчество, режиссура. А уж сколько он ушедших раньше него коллег вспомнил в своей знаменитой телепередаче «Чтобы помнили …», последней выпуск которой посвятили ему самому. Сама его жизнь, кажется, достойна хорошей экранизации.

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Метки: актер   биография   интересно   роли   
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4k
hairov 3 часа назад
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16k
MarkovAlexandr 20 минут назад
Очень жаль, что он не закончил свой фильм про эмигранта в Париж. Судя по тем отрывкам, что показывали по ТВ, должна была получиться очень интересная картина.
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24k
Мрачный мачо 44 минуты назад
Тот клятый год уж много длился лет,
я иногда сползал с больничной койки.
Сгребал свои обломки и осколки
и свой реконструировал скелет.

И крал себя у чутких медсестер,
ноздрями чуя острый запах воли,
Я убегал к двухлетней внучке Оле
туда, на жизнью пахнущий простор.

Мы с Олей отправлялись в детский парк,
садились на любимые качели,
Глушили сок, мороженое ели,
глазели на гуляющих собак.

Аттракционов было пруд пруди,
но день сгорал, и солнце остывало,
И Оля уставала, отставала
и тихо ныла, деда погоди.

Оставив день воскресный позади,
я возвращался в стен больничных гости,
Но и в палате слышал Олин голос:
«Дай руку деда, деда, погоди…»

И я годил, годил, сколь было сил,
а на соседних койках не годили,
Хирели, сохли, чахли, уходили,
никто их погодить не попросил.

Когда я чую жжение в груди,
я вижу, как с другого края поля
Ко мне несется маленькая Оля
с истошным криком: «Деда-а-а, погоди-и…»

И я гожу, я все еще гожу,
и, кажется, стерплю любую муку,
Пока ту крохотную руку
в своей измученной руке еще держу.
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24k
Мрачный мачо 44 минуты назад
После тяжёлой операции он мог сразу умереть, но продержался еще несколько лет – возможно, благодаря своей любимой внучке Оле, о которой на больничной койке написал глубокое и чудесное светлое стихотворение
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591
sedoisever 3 часа назад
Друг Горбачёва?
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