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О религии с юмором

О религии с юмором (40 фото)

Автор:
22 марта 2021 22:32
Метки: Юмор   религия   сатира   
785
40
Подборка юмористических картинок о религии. Верунам и суеверным просьба не заходить
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Метки: Юмор   религия   сатира   
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6k
piton13 2 часа назад
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Izvestniy 21 минуту назад
Бойся верующих людей, потому что у них есть боги, которые им всё прощают. Им прощают грехи, а тебе не прощают...
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17k
Anna Час назад
Комментарий к фото
еще с какими нибудь мощами
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1k
Скальпы Гуронов 2 часа назад
Травлю Православия совершают те же люди, которые хотят развала страны.
Соросовские выродки и украинско-бандеровские мрази
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37
[email protected] 3 часа назад
Крутой пост, потому что пригожинской братии комментировать не получится. Скажешь дерьмо и ты поповский ретроград, скажешь классно- и где твои скрепы? )))
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19k
ПаганецЪ [email protected] 2 часа назад
А тебе нужны ТАКИЕ скрепы?
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217
Асен Иванов 4 часа назад
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