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Пользовательница Твиттера обнаружила на туалетной бумаге сюрприз

Пользовательница Твиттера обнаружила на туалетной бумаге сюрприз (16 фото)

Автор:
05 февраля 2021 08:19
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   забавно   лицо   сюрприз   туалетная бумага   умора   фото   
1306
16
Сюрпризы и удивительные вещи могут поджидать вас на каждом шагу, даже если идёте вы… в туалет.
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Метки: Юмор   забавно   лицо   сюрприз   туалетная бумага   умора   фото   
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Юр21 17 минут назад
Я так понимаю что интернет порван в клочья?
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423
Dr.Gonzo 38 минут назад
" так он женился или пропал " (с)
Ссылка m.youtube.com
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
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Комментарий удален. Причина: разжигание межнациональной розни
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