Пользовательница Твиттера обнаружила на туалетной бумаге сюрприз

Сюрпризы и удивительные вещи могут поджидать вас на каждом шагу, даже если идёте вы… в туалет.
Это доказала пользовательница твиттера с ником «машка не смей». Она показала фотографию туалетной бумаги, которую произвели из вторичных материалов. Оказывается, при переработке может произойти казус, и бумага сохранит следы того, что было на ней раньше. Очень неожиданные следы.
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И что же, что же так было? Ладно, не будем вас томить. Вот:
Кусочек чьей-то фотографии. Да. Пост, конечно же, тут же стал вирусным, набрав около 33 тысяч лайков и более 2 тысяч ретвитов.
Вспомнили о навязчивых и вездесущих людят, раздающих листовки и занимающихся сетевым маркетингом
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