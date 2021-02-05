Пользовательница Твиттера обнаружила на туалетной бумаге сюрприз

Это доказала пользовательница твиттера с ником «машка не смей». Она показала фотографию туалетной бумаги, которую произвели из вторичных материалов. Оказывается, при переработке может произойти казус, и бумага сохранит следы того, что было на ней раньше. Очень неожиданные следы.