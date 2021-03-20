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1971 год: снимки СССР, сделанные 50 лет назад

1971 год: снимки СССР, сделанные 50 лет назад (20 фото)

Автор:
20 марта 2021 21:39
Метки: СССР   Фотографии.   интересно   история   люди   страна   
322
20
Наша страна полувековой давности.
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Метки: СССР   Фотографии.   интересно   история   люди   страна   
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Fishki_surfer Полчаса назад
Нарушаете!
Пропаганда однополой любви запрещена.

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68k
Заводи мотор. 24 минуты назад
Брежнев собирается с кем то целоваться в засос..... Это вообще нормально ?...

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21k
Юрьевич Час назад
Нормально попы жрали... весь стол в осетрах и судя по всему не один стол.
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1k
Никита 2 часа назад
Мне в 1971 году было четыре года,многое помню,например настоящих ветеранов Великой Отечественной войны живущих в нашем доме.
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1k
KloneR 2 часа назад
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14k
Игорь Хомченко 2 часа назад
оз. Рица с медведями. Где-то завалялась фотка, где я обнимаюсь с этими медведями в 70 году.
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