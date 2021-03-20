1971 год: снимки СССР, сделанные 50 лет назад

322
20
Наша страна полувековой давности.
×
3.
Трубы для газопровода. Из серии «Путешествие по сибирской реке Обь»
Дмитрий Бальтерманц, 1971 год, МАММ/МДФ.
Дмитрий Бальтерманц, 1971 год, МАММ/МДФ.
5.
Валентина Терешкова и Анджела Дэвис в Комитете советских женщин
Неизвестный автор, 1971 год, г. Москва, Ярославский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник.
Неизвестный автор, 1971 год, г. Москва, Ярославский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник.
8.
Выступление Евгения Евтушенко в концертном зале им. Чайковского в Москве
Виктор Ахломов, 1 декабря 1971 года, МАММ/МДФ.
Виктор Ахломов, 1 декабря 1971 года, МАММ/МДФ.
10.
В Сандуновских банях в день рождения Анатолия Елисеева. Из серии «Баня»
Виктор Ахломов, 15 - 30 апреля 1971 года, МАММ/МДФ.
Виктор Ахломов, 15 - 30 апреля 1971 года, МАММ/МДФ.
11.
Субботник: аглофабрика
Ю. Воронов, 17 апреля 1971 года, г. Череповец, Череповецкое музейное объединение.
Ю. Воронов, 17 апреля 1971 года, г. Череповец, Череповецкое музейное объединение.
13.
Владимир Высоцкий и Марина Влади во время круиза на теплоходе «Шота Руставели»
Неизвестный автор, 1971 год, МАММ/МДФ.
Неизвестный автор, 1971 год, МАММ/МДФ.
14.
В память об охоте на вальдшнепа в деревне Новоселово
Виктор Ахломов, март - май 1971 года, Владимирская обл., дер. Новоселово, МАММ/МДФ.
Виктор Ахломов, март - май 1971 года, Владимирская обл., дер. Новоселово, МАММ/МДФ.
15.
Демонстрация трудящихся на Красной площади
Юрий Садовников, 1 мая 1971 года, г. Москва, МАММ/МДФ.
Юрий Садовников, 1 мая 1971 года, г. Москва, МАММ/МДФ.
16.
Семья на отдыхе
Неизвестный автор, 1 июня 1971 - 30 июля 1971 года, из архива Вадима Вадимовича Столярова.
Неизвестный автор, 1 июня 1971 - 30 июля 1971 года, из архива Вадима Вадимовича Столярова.
17.
«Москва моего детства»
Владимир Карлов, март 1971 года, г. Москва, 7-я Парковая ул., д. 5-А, из архива Владимира Александровича Карлова.
Владимир Карлов, март 1971 года, г. Москва, 7-я Парковая ул., д. 5-А, из архива Владимира Александровича Карлова.
18.
Прием по случаю интронизации патриарха Пимена. Из серии «Церковь»
Юрий Рыбчинский, 1971 год, МАММ/МДФ.
Юрий Рыбчинский, 1971 год, МАММ/МДФ.
19.
Матч между командами СССР и Испании в Лужниках
Виктор Ахломов, 1971 год, г. Москва, ОАО «Газета Известия».
Виктор Ахломов, 1971 год, г. Москва, ОАО «Газета Известия».
Источник:
Ссылки по теме:
- Малыш оставил в самолете игрушку - но та попала в руки очень креативного бортпроводника
- 30 фактов о Запретном городе - самом таинственном месте в Китае
- Как родился автомобиль: интересные факты о паровых машинах
- Как один голубь спас 200 человек
- Как японки делают лица меньше, а улыбки шире
26
Понравилось26
Новости партнёров
Загрузка...
Пропаганда однополой любви запрещена.