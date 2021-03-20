Парень продержался неделю в тайге без еды

Однако во время поездки началась снежная буря, и 20-летний Айдаш Сарыглар сбился с дороги.



У молодого человека не было при себе ни еды, ни спичек, но был кнопочный телефон. Каждый день Айдаш по 5-10 раз звонил в службу спасения, но из-за непогоды и технических сбоев они не могли отследить его координаты.



Парень смог экономно расходовать заряд батареи на мобильном, поэтому 19 марта снова вышел на связь со спасателями и уже описал узнаваемое место. Операторы подсказали, в какую сторону ему идти. И замёрзший Сарыглар через два часа вышел к стоянке пастухов.