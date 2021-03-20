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Парень продержался неделю в тайге без еды

Парень продержался неделю в тайге без еды (5 фото)

Автор:
20 марта 2021 20:42
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: Телефон   Тува   выживший   зима   метель   обморожение   тайга   холод   
2178
5
13 марта житель Тывы выехал на лошади из одного села в другое. Его путь пролегал через лес.
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Метки: Телефон   Тува   выживший   зима   метель   обморожение   тайга   холод   
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177
Денис Веселов 2 часа назад
Куда делась лошадка?)))))
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443
Александр Задорожный 16 минут назад
А в район вышки, с которой связался телефон, вертолет послать? Объединить это с обучающим полетом для военных, если дорого. Возможно фигню пишу, бесконечно далек от темы.
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3k
Вовочка. Александр Задорожный 4 минуты назад
Биллинг пробивают только если тяжкое преступление совершишь. Закон запрещает.
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2k
али кара ча Полчаса назад
Собрался в тайгу - возьми кредит, займи побольше денег. Тогда точно найдут..
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3k
aleksei 43 минуты назад
Их слоган прямо в точку
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14k
vikklu Час назад
Удачи ему и дай Бог, чтобы до ампутации дело не дошло.
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27k
Fat Lynx Час назад
Надеюсь с ногами все обойдется...
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586
Миша Час назад
Медики утверждают, что обычный здоровый человек сможет прожить без еды около двух месяцев, но при этом ему обязательно нужно пить воду, так как от обезвоживания он может умереть уже через 5-7 дней. Зимой с водой проблем нет, холодно, но протянул бы еще дней 10.
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4k
RomaXz 2 часа назад
На лошади из одной деревни в другую... Как будто не 21й век на дворе. Жесть.
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2k
Manul RomaXz 22 минуты назад
Обычные люди не все могут себе позволить внедорожник по тайге. Где дорог 0.
Лошадь еще верно служит человеку
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4k
RomaXz Manul 10 минут назад
Я понимаю, но с подобным я уже лет 15 не сталкивался. Непривычно.
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3k
Lola RomaXz 4 минуты назад
А должен на частном вертолёте как в кино?
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4k
RomaXz Lola Минуту назад
Извини, не отвечаю на тупые вопросы.
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6k
Pillin Alex 2 часа назад
Если оказавшись в тайге ты звонишь в службу спасения, и там ссылаясь на технические сбои, погоду, лунный цикл и тп. отказываются спасать. Говори, что ты шаман и идешь изгонять Путина. Приедут все.
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532
Nik-kolla 2 часа назад
Тогда вообще не приедут. Так и будешь в тайге жить.
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4k
Tatyana 2 часа назад
Слава богу, что жив остался. Один вопрос: где его родные и почему не искали?
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8k
Сатанеев Tatyana Час назад
и почему умалчивают о судьбе лошади?
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3k
Вовочка. Tatyana 2 минуты назад
А как искать? Тайгу прочесывать?
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