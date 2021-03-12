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Огромный экран упал на журналиста в прямом эфире

Огромный экран упал на журналиста в прямом эфире (2 фото + 1 видео)

Автор:
12 марта 2021 11:49
Сообщество : Спорт
Метки: Эфир   ведущий   видео   журналист   колумбия   несчастный случай   радио   
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Может показаться, что ведущего просто размазало по столу. Трудно, конечно, назвать это везением, но ему посчастливилось отделаться синяками.

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Метки: Эфир   ведущий   видео   журналист   колумбия   несчастный случай   радио   
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17k
babuby 2 часа назад
В тот день Карлос был в ударе!
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23
DDN 47 минут назад
"Карлосу говорят, чтобы он не кричал и успокоился. А шокированным коллегам Орузы подали сигнал, чтобы они продолжали работу".
А если бы он зажмурился, то вынесли бы по-тихому и даже на рекламную паузу не прерывались.
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655
zu4ara 54 минуты назад
Просто нужно нормальной изолентой экраны крепить.
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509
Оксид Бетона 55 минут назад
Обколются своей кокой, а потом их не берет ни чего!
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14k
Kvadro 56 минут назад
убрать конкурента любой ценой ))
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