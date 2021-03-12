Огромный экран упал на журналиста в прямом эфире

Несколько позже, непрошибаемый Карлос Оруза обратился к зрителям, поблагодарив всех, кто за него переживал.





«Тем, кто написал мне после вчерашнего происшествия, я должен сказать, что я в порядке, слава Богу. После медицинского осмотра, обследований, оказалось, что я отделался синяками и шишкой на носу (без перелома). Спасибо всем, кто беспокоился», - поблагодарил за участие своих зрителей Ордуза.





Во второй части ролика можно увидеть обращение живого и бодрого журналиста, на которого будто и не падал экран весом несколько центнеров: