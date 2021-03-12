Огромный экран упал на журналиста в прямом эфире

Может показаться, что ведущего просто размазало по столу. Трудно, конечно, назвать это везением, но ему посчастливилось отделаться синяками.
Гигантский экран упал на известного колумбийского спортивного журналиста Карлоса Ордуза во время прямого эфира на радио ESPN FC.
В видеоролике, который вчера завирусился в соцсетях, видно, что ведущий, услышав позади себя грохот, попытался в последнюю секунду защититься от летящей на него конструкции. Но против такого веса любые блоки бесполезны - Карлоса буквально вдавило экраном в стол. И если не знать продолжения истории, то любой может подумать, что участника радиопрограммы придавило насмерть. Но нет. Просто ракурс получился "удачным", - таким же, как и день несчастного журналиста.
Источник:
Трагедия трагедией, а эфирное время - дорого. После падения экрана в кадре можно услышать, что Карлосу говорят, чтобы он не кричал и успокоился. А шокированным коллегам Орузы подали сигнал, чтобы они продолжали работу. Тем не менее, здравый смысл возобладал и через несколько секунд программу все же прервали на рекламную паузу. Пострадавшего мужчину увезли в больницу, где оказалось, что он в рубашке родился, отделавшись синяками и ушибом носа.
Несколько позже, непрошибаемый Карлос Оруза обратился к зрителям, поблагодарив всех, кто за него переживал.
«Тем, кто написал мне после вчерашнего происшествия, я должен сказать, что я в порядке, слава Богу. После медицинского осмотра, обследований, оказалось, что я отделался синяками и шишкой на носу (без перелома). Спасибо всем, кто беспокоился», - поблагодарил за участие своих зрителей Ордуза.
Во второй части ролика можно увидеть обращение живого и бодрого журналиста, на которого будто и не падал экран весом несколько центнеров:
Источник:
- В Колумбии взорвался бензовоз, окруженный халявщиками с ведрами
- Николай Дроздов снялся для Vogue и рассказал о полезных свойствах растений
- Владимир Соловьев попал в Книгу рекордов Гиннесса
- Николай Дроздов: о любви, смерти и преемнике
- Каминг-аут года: Жириновский признался в своей ориентации
Понравилось25