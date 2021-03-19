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Во времена Сталина у государственных топ-менеджеров не было ни сверхвысоких зарплат, ни золотых парашютов, ни шестизначных бонусов. Безусловно, они были обеспечены всем необходимым для комфортной жизни и работы - трех-четырехкомнатной квартирой, дачей, служебным автомобилем, и т.п. Тем не менее, никаких излишеств не допускалось, а зарплаты чиновников были сопоставимыми с зарплатами других категорий граждан.
В политбюро мало платят? Идите работать в шахтеры!
Надо полагать, что не всем чиновникам такое положение дел нравилось (ни яхт тебе, ни дворцов!), и кое-кто предпринимал попытки улучшить свое финансовое положение. Как известно, «смельчаки», использовавшие для этого незаконные методы, перевелись очень быстро (оказавшись в местах не столь отдаленных). Но всегда оставались люди, которые пытались выпросить для себя льготы, пользуясь близостью к вождю.
Любопытный эпизод на этот счет приводит в своих мемуарах маршал А.Голованов:
«Отдельные товарищи воспринимали заботу о них [Сталина] по известной поговорке: раз дают — бери... Одного товарища назначили на весьма ответственный пост, и, естественно, общение со Сталиным стало для него частым. Как-то Сталин поинтересовался, как этот товарищ живет, не нужно ли ему чего-нибудь, каковы его жилищные условия? Оказывается, ему нужна была квартира. Квартиру он, конечно, получил, а в скором времени Сталин опять его спросил, нет ли в чем-либо нужды. Оказалось, то ли его теща, то ли какая-то родственница тоже хотела бы получить жилплощадь. Такая площадь была получена. В следующий раз товарищ, видя, что отказа ни в чем нет, уже сам поставил вопрос о предоставлении квартиры еще кому-то из своих родственников. На этом, собственно, и закончилась его служебная карьера, хотя Сталин и поручил своему помощнику А. Н. Поскребышеву рассмотреть вопрос о возможности удовлетворения и этой просьбы. Не знаю, получил ли он еще одну квартиру, но в Ставке я его больше не встречал, хотя знал, что службу свою в армии он продолжает».
Вот так Сталин взял и снял с должности человека (вероятно, талантливого) спустя непродолжительное время. Почему? Потому что был подозрительным? Потому что не умел ладить с людьми? Нет, потому что очень низко (и заслуженно!) оценивал тех, кто пытался пользоваться служебным положением для улучшения своего материального благосостояния.
Но не все действовали так прямолинейно, как деятель из описанного выше примера. Некоторые поднимали вопросы зарплаты как бы между прочим, к слову. Об одном таком эпизоде рассказал в своем интервью советский экономист Д.Валовой:
Вот так Сталин взял и снял с должности человека (вероятно, талантливого) спустя непродолжительное время. Почему? Потому что был подозрительным? Потому что не умел ладить с людьми? Нет, потому что очень низко (и заслуженно!) оценивал тех, кто пытался пользоваться служебным положением для улучшения своего материального благосостояния.
Но не все действовали так прямолинейно, как деятель из описанного выше примера. Некоторые поднимали вопросы зарплаты как бы между прочим, к слову. Об одном таком эпизоде рассказал в своем интервью советский экономист Д.Валовой:
«…Сталинский министр финансов А. Зверев рассказал мне про такой эпизод. После войны для восстановления народного хозяйства необходимо было резко увеличить добычу угля. Тогда шахтерам стали платить очень большие деньги. На заседании Политбюро ЦК А.И. Микоян как-то заметил: "Шахтеры получают уже больше, чем члены Политбюро". На что И.В. Сталин отреагировал так: "Между прочим, у шахтеров еще много вакансий, а в Политбюро их нет"».
Посыл прост: если ты недоволен тем, что шахтеры получают больше тебя, иди и работай шахтером. Думаю, Микоян такие замечания делал нечасто, иначе его политическая биография была бы совсем другой.
Посыл прост: если ты недоволен тем, что шахтеры получают больше тебя, иди и работай шахтером. Думаю, Микоян такие замечания делал нечасто, иначе его политическая биография была бы совсем другой.
Есть еще одна известная история про генерала-полковника, который попросил у Сталина разрешение вернуть ему трофейные вещи, которые он пытался вывезти из Германии. «Это можно!» - сказал Сталин, и написал на рапорте резолюцию: «Вернуть полковнику его барахло». Обрадованный генерал стал благодарить, а затем заметил: «Только здесь ошибка, товарищ Сталин. Я же генерал-полковник!» «Никакой ошибки здесь нет», - ответил Сталин, - «Всего хорошего, товарищ полковник».
Эта история - фольклор, но она как нельзя лучше характеризует отношение Сталина к алчным людям. И очень возможно, она имеет под собой реальные основания. Вспомните хотя бы маршала Жукова, которому, не смотря на все его заслуги, Сталин не спустил с рук вагоны с трофейным барахлом.
Эта история - фольклор, но она как нельзя лучше характеризует отношение Сталина к алчным людям. И очень возможно, она имеет под собой реальные основания. Вспомните хотя бы маршала Жукова, которому, не смотря на все его заслуги, Сталин не спустил с рук вагоны с трофейным барахлом.
Чем больше я читаю о Сталине, тем сильнее убеждаюсь в том, что к людям, чрезмерно много думающим о своем кармане, он относился с искренним презрением. Коммунистическая идея, борьба за всеобщую справедливость - вот ради чего стоило жить! А никак не ради барахла, каким бы оно ни было.
Думаю, все нынешние высокопоставленные барахольщики, время от времени видят в своих ночных кошмарах, как товарищ Сталин шлет им коммунистический привет.
Думаю, все нынешние высокопоставленные барахольщики, время от времени видят в своих ночных кошмарах, как товарищ Сталин шлет им коммунистический привет.
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(Cталин)