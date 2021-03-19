«Отдельные товарищи воспринимали заботу о них [Сталина] по известной поговорке: раз дают — бери... Одного товарища назначили на весьма ответственный пост, и, естественно, общение со Сталиным стало для него частым. Как-то Сталин поинтересовался, как этот товарищ живет, не нужно ли ему чего-нибудь, каковы его жилищные условия? Оказывается, ему нужна была квартира. Квартиру он, конечно, получил, а в скором времени Сталин опять его спросил, нет ли в чем-либо нужды. Оказалось, то ли его теща, то ли какая-то родственница тоже хотела бы получить жилплощадь. Такая площадь была получена. В следующий раз товарищ, видя, что отказа ни в чем нет, уже сам поставил вопрос о предоставлении квартиры еще кому-то из своих родственников. На этом, собственно, и закончилась его служебная карьера, хотя Сталин и поручил своему помощнику А. Н. Поскребышеву рассмотреть вопрос о возможности удовлетворения и этой просьбы. Не знаю, получил ли он еще одну квартиру, но в Ставке я его больше не встречал, хотя знал, что службу свою в армии он продолжает».



Вот так Сталин взял и снял с должности человека (вероятно, талантливого) спустя непродолжительное время. Почему? Потому что был подозрительным? Потому что не умел ладить с людьми? Нет, потому что очень низко (и заслуженно!) оценивал тех, кто пытался пользоваться служебным положением для улучшения своего материального благосостояния.



Но не все действовали так прямолинейно, как деятель из описанного выше примера. Некоторые поднимали вопросы зарплаты как бы между прочим, к слову. Об одном таком эпизоде рассказал в своем интервью советский экономист Д.Валовой: