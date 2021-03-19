Как Сталин относился к тем, кто пытался набить свои карманыВо времена Сталина у государственных топ-менеджеров не было ни сверхвысоких зарплат, ни золотых парашютов, ни шестизначных бонусов. Безусловно, они были обеспечены всем необходимым для комфортной...