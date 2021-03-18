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15 фотографий, которые обязательно вызовут у вас пару вопросов

15 фотографий, которые обязательно вызовут у вас пару вопросов (16 фото)

Автор:
18 марта 2021 21:30
Сообщество : ФотоМир
Метки: Вызовут   вопросы   логика   обязательно   причины   рамки   фотографии   
2682
16
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Частенько в нашей жизни происходят вещи, которым не сразу можно найти объяснение, что уж тут говорить о действиях некоторых людей. Иногда они полностью выходят за рамки логики. В этом посте вы увидите фотографии, которые обязательно вызовут у вас удивление, и желание узнать причины происходящего.

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Метки: Вызовут   вопросы   логика   обязательно   причины   рамки   фотографии   
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28  комментариев
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320
Youtube's Best Channel 2 часа назад
Комментарий к фото
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1k
Vaskon 14 минут назад
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Нифига мячик у пёсика!
И охранной сигнализации никакой ненадо.
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7k
Valiko 49 минут назад
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сраные горшки
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200k
Карл Фридрих фон Мюнхгаузен 55 минут назад
Комментарий к фото
стою на асфальте в лыжи обутый
или лыжи не едут, или я еб@нутый
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7
Ford Час назад
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Ремонт там происходит
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5k
Bjornsson Час назад
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"..ваш бизнес замешан на говне.."
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6k
JeanLuk Час назад
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Там реактор, эффект Вавилова-Черенкова
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6k
JeanLuk Час назад
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На 5.4€ дешевле. Да пофигу, что розовый, кто увидит то?
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7k
Cornho Час назад
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У меня регулярно возникает тот же вопрос.



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1k
fraxinus 2 часа назад
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Ремонт происходит.
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697
zu4ara 2 часа назад
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он в штанину что-то закинул, это чтоб не выпало
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30k
Дмитрий 2 часа назад
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Вот прямо нутром чувствую что Питер
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7k
Cornho Дмитрий Час назад
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Он родимый. Канал Грибоедова у Казанского собора.
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1k
ah3007 2 часа назад
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Хозяин, забыл сахар в чай бросить!
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1k
ah3007 2 часа назад
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Инструменты из папье-Маше для фоток в инсту.
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697
zu4ara 2 часа назад
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аист спит
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2k
Ermolai zu4ara 2 часа назад
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Может в туалет хочет?
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697
zu4ara Ermolai Час назад
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не, спит
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320
Youtube's Best Channel 2 часа назад
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Ему так сильно была нужна работа, что он стал раком.
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697
zu4ara Youtube's Best Channel 2 часа назад
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это манекен
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7k
Cornho Youtube's Best Channel Час назад
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Кому ему? Манекену?
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320
Youtube's Best Channel Cornho 50 минут назад
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Ну дык. Малый бизнес банкротится. Если не одежду пиарить на витрине, то хоть что-то подойдёт.
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1k
Smarter 2 часа назад
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Четыре черепахи с крысой устроили вечеринку под пиццу.
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320
Youtube's Best Channel 2 часа назад
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Когда в душе ракетчик. Баня из ТПК Тополя
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697
zu4ara Youtube's Best Channel 2 часа назад
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бомжатня какая то, а не баня
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320
Youtube's Best Channel 2 часа назад
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Суп с котом. Их было двое.
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320
Youtube's Best Channel 2 часа назад
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А уле на пятёрку дешевле? Походу, я - сильный и независимый.
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30k
Дмитрий Youtube's Best Channel 2 часа назад
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Любите розовое?)
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