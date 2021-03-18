15 фотографий, которые обязательно вызовут у вас пару вопросов

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Частенько в нашей жизни происходят вещи, которым не сразу можно найти объяснение, что уж тут говорить о действиях некоторых людей. Иногда они полностью выходят за рамки логики. В этом посте вы увидите фотографии, которые обязательно вызовут у вас удивление, и желание узнать причины происходящего.
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Инструменты сильной и независимой
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Помощник по хозяйству
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Зачем?
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Ваш пёс кусается? Нет, кирпичи на голову сбрасывает
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Наш лифт может отвезти в бесконечность
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На даче всё пригодится
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Прошлым вечером я увидел свет, который шёл из канализации. Что там происходит?
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Когда в душе ты всё равно подводник
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Богатырь родился
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Специально для любителей пива
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В магазине закончились пакеты? И ещё есть вопрос
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Предостережение для пешеходов
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Что-то лыжи не едут
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