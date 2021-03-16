Никаких проблем с логикой: её просто нет

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Подборка самых сочных шуток о логике. Или про её отсутствие.
Слегка увлеклись бюрократией
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Женская логика
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Не благодарите
А по поводу "проведете ночь с Хагридом", тут не всё так однозначно и безобидно. Если бы у Хагрида, тогда да, дескать, будете у него на поручениях или переночуете без всяких задних мыслей. А вот "с"! Тут всякое может быть, он мужик сильный и крупный, отказаться может и не получиться.