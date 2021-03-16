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Никаких проблем с логикой: её просто нет

Никаких проблем с логикой: её просто нет (15 фото)

Автор:
16 марта 2021 11:26
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: Юмор   железная логика   логика   подборка   прикол   странная логика   
1083
15

Подборка самых сочных шуток о логике. Или про её отсутствие.

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Метки: Юмор   железная логика   логика   подборка   прикол   странная логика   
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Raush Полчаса назад
Ну проколоть ухо супердевке можно легко криптонитовой иглой...

Не благодарите
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Максим Полчаса назад
Кто-то в школе не учился. Охотник любой мужчина без проблем со здоровьем, собиратель - женщина, старики и дети. Ну и были ответственные за огонь и готовку. Так, что "профессий" было несколько больше, а вот угадать проблем не было.
А по поводу "проведете ночь с Хагридом", тут не всё так однозначно и безобидно. Если бы у Хагрида, тогда да, дескать, будете у него на поручениях или переночуете без всяких задних мыслей. А вот "с"! Тут всякое может быть, он мужик сильный и крупный, отказаться может и не получиться.
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