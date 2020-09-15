17 потрясающих фотографий, от которых становится не по себе

У каждого человека есть свои страхи и фобии. Нас всегда пугает всё странное и неизведанное, и то, что не укладывается в привычные для нас рамки. В этом посте собраны снимки, просмотр которых возможно немного пощекочет вам нервы.
Был план сделать розовую воду в фонтане, как символ борьбы с раком груди, но получился кадр из фильма ужасов
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Метки: Не по себе Пощекочет нервы пугает рамки страхи фотографии
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