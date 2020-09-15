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17 потрясающих фотографий, от которых становится не по себе

17 потрясающих фотографий, от которых становится не по себе (18 фото)

Автор:
15 сентября 2020 22:30
Сообщество : ФотоМир
Метки: Не по себе   Пощекочет   нервы   пугает   рамки   страхи   фотографии   
2690
18

У каждого человека есть свои страхи и фобии. Нас всегда пугает всё странное и неизведанное, и то, что не укладывается в привычные для нас рамки. В этом посте собраны снимки, просмотр которых возможно немного пощекочет вам нервы.

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Метки: Не по себе   Пощекочет   нервы   пугает   рамки   страхи   фотографии   
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12k
Сталкер 2 часа назад
Ушёл непотрясённым.
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10k
поручик Ржевский 36 минут назад

Сложно поверить, но "Half-Life" случился...

Там где-то рядом ещё хэдкрабы водятся...
Сложно поверить, но "Half-Life" случился... Там где-то рядом ещё хэдкрабы водятся...
Сложно поверить, но "Half-Life" случился... Там где-то рядом ещё хэдкрабы водятся...
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8k
Павел 2 часа назад
Аллигатор под крыльцом,эт как домашний хомячок?
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173
newegg Павел 4 минуты назад
Как общественный кот в многоквартирном доме.
Ходит от двери к двери, ест что найдет.
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−13
Газонокосильщик Обамы 2 часа назад
Ерунда какая-то.
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