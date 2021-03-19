«Мы взаимодействуем с российским руководством и правительством на всех уровнях, и мне больше нечего вам сообщить. Что касается встреч в будущем, то президент будет завтра в Джорджии и очень занят», — сообщила Псаки, в ответ на вопрос журналиста о том, будет ли Белый дом рассматривать такое приглашение.