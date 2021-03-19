Президент США Джо Байден уже провёл разговор с президентом России Владимиром Путиным и будет слишком занят в пятницу, чтобы продолжить диалог в прямом эфире, так заявила на ежедневном брифинге официальный представитель Государственного департамента США Джен Псаки.
«Мы взаимодействуем с российским руководством и правительством на всех уровнях, и мне больше нечего вам сообщить. Что касается встреч в будущем, то президент будет завтра в Джорджии и очень занят», — сообщила Псаки, в ответ на вопрос журналиста о том, будет ли Белый дом рассматривать такое приглашение.
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17 марта Байден дал интервью телеканалу ABC News, в котором заявил, что собирается призвать Российское государство к ответу за предполагаемое вмешательство в выборы в США. Он рассказал о разговоре с российским лидером Владимиром Путиным и добавил, что тот «заплатит», если окажется виновен. В той же беседе Байден допустил несколько неоднозначных высказываний в адрес российского президента.
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Комментируя слова американского лидера, Путин сообщил, что хотел бы провести с Байденом открытый разговор в прямом эфире.
Кроме того, уже сообщалось, чем президент Путин ответил на выпады главы США.
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Президент США Джо Байден в ходе своего выступления в Белом Доме в четверг, 18 марта оговорился, назвав президентом США вице-президента Камалу Харрис.
Так, говоря о вакцинации в Аризоне, Байден назвал Харрис "нашим президентом". Примечательно, что никто из присутствовавших не поправил американского лидера, а сам он не заметил своей ошибки.