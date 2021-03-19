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Белый дом отреагировал на&nbsp;инициативу Путина о&nbsp;разговоре в&nbsp;прямом эфире, поручив комментарии Псаки

Белый дом отреагировал на инициативу Путина о разговоре в прямом эфире, поручив комментарии Псаки (1 фото + 2 видео)

Автор:
19 марта 2021 01:23
Сообщество : Политика
Метки: Реакция   видео   госдеп   ответ   политика   псаки   путин   сша   
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Президент США Джо Байден уже провёл разговор с президентом России Владимиром Путиным и будет слишком занят в пятницу, чтобы продолжить диалог в прямом эфире, так заявила на ежедневном брифинге официальный представитель Государственного департамента США Джен Псаки.

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Метки: Реакция   видео   госдеп   ответ   политика   псаки   путин   сша   
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10k
Великий Кормчий 3 часа назад
На кого прёт?
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26k
Netyn Великий Кормчий 2 часа назад
Бункерный дед на перфокартах слился и побоялся разговаривать с Темнейшим
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13k
куджо 52 минуты назад
Ну вот вам и холодная война, скоро будут телемосты, фильмы Послезавтра, саманты Смит, союз апполон
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118k
arek14 Час назад
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10k
booz223 Час назад
Вот... Если бы её играла Псака - не пришлось бы напоминать, что это "Wag the dog"
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17k
Vital Idol Час назад
путин не участвовал ни в одних дебатах....про величие байдену качать не получиться...и в лужниках стадиона гастеров не будет....
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91
Ольга 2 часа назад
Дык, действительно глупо вступать в полемику на эту тему. Или им надо снова ответить - сам дурак?
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26k
Netyn 2 часа назад
Из свежачка!

Президент США Джо Байден в ходе своего выступления в Белом Доме в четверг, 18 марта оговорился, назвав президентом США вице-президента Камалу Харрис.
Так, говоря о вакцинации в Аризоне, Байден назвал Харрис "нашим президентом". Примечательно, что никто из присутствовавших не поправил американского лидера, а сам он не заметил своей ошибки.
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−5
Князь Курбский 2 часа назад
А Пынька это директор Нигерии или Ганы? Ааа! Рашки. Ну пусть попрыгает
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91
阿鋒 Князь Курбский 2 часа назад
Чувак, то что ты - тролль и так ясно. Но, судя по твоему уровню владения языком, сдаётся, что ты ещё и дебил. Прям чувствуется уровень мамкиного рЭволюционера и электората Навального! :) Вас тут несколько таких «обитает».
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9k
Алексей Князь Курбский Час назад
О! Дибилушка местный нарисовался. Таблеточки то принимаешь, а болезный? Ну видим тебя пореже, видимо принимаешь таки. Смотри, не пропускай.
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1k
Вася Куралесофф Князь Курбский 53 минуты назад
Меня так и подмывает спросить:
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10k
Bill 2 часа назад
Ну конечно, Бидон будет занят всю пятницу: утренний туалет, кормежка, прием таблеток, массаж, рефлексотерапия, гипноз, послеобеденный сон, макияж, электрофарез, мультики, кефир, клизма.
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9k
Алексей 2 часа назад
Сдулся маразматик. Будет занят. Ну ну.
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26k
Netyn 2 часа назад
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26k
Netyn 2 часа назад
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