Медведица дала отпор двум огромным бенгальским тиграм

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На драматических фотографиях ниже запечатлён момент, когда свирепая медведица защищает своё потомство от двух крупных бенгальских тигров.
Самка губача взглянула в глаза смерти, когда потревожила двух спаривающихся больших кошек. Этот интересный момент из дикой природы случился в Национальном парке Рантамбор, расположенном в Индии.
Столкнувшись с полосатыми хищниками, два детёныша медведицы постарались как можно крепче вцепиться в шерсть своей матери.
Данную захватывающую встречу посчастливилось запечатлеть фотографу дикой природы Адитье Дики Сингх (Aditya Dicky Singh), который признался, что переживал за здоровье малышей.
Однако губачу удалось прогнать больших кошек и спасти своё потомство.
Данную захватывающую встречу посчастливилось запечатлеть фотографу дикой природы Адитье Дики Сингх (Aditya Dicky Singh), который признался, что переживал за здоровье малышей.
Однако губачу удалось прогнать больших кошек и спасти своё потомство.
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«У медведицы возникли серьёзные неприятности, и мы ожидали, что она убежит, однако у неё были другие планы», — рассказал Адитья.
«Медвежата прижались к спине матери, а мать бросилась на приближающуюся к ним тигрицу.»
«Медвежата прижались к спине матери, а мать бросилась на приближающуюся к ним тигрицу.»
Он отметил, что тигрица абсолютно не ожидала, что медведица бросится на неё.
«Медведица начала громко кричать и становиться всё более агрессивной.»
«Вскоре между ними произошла схватка с употребление жаргонных слов, в которой медведица одержала победу. Тигрица поспешно отступила, тогда как медведица осталась на месте.»
«Медведица начала громко кричать и становиться всё более агрессивной.»
«Вскоре между ними произошла схватка с употребление жаргонных слов, в которой медведица одержала победу. Тигрица поспешно отступила, тогда как медведица осталась на месте.»
Затем к битве присоединился тигр-самец, наблюдавший за драмой с близкого расстояния.
«Мы волновались за медведицу. Мы серьёзно недооценили силу рассерженной матери, но юная звезда южного Рантамбора даже не смогла сдвинуть медведицу с места», — рассказал мужчина.
«У этих двоих случилась ещё одна громкая словесная перепалка, которую явно можно записать в актив медведице.»
«Мы волновались за медведицу. Мы серьёзно недооценили силу рассерженной матери, но юная звезда южного Рантамбора даже не смогла сдвинуть медведицу с места», — рассказал мужчина.
«У этих двоих случилась ещё одна громкая словесная перепалка, которую явно можно записать в актив медведице.»
Всё это продлилось ровно 2 минуты и 10 секунд.»
«Когда время пошло, казалось, что медведица попала в очень опасное место.»
«Но уже через 10 секунд она взяла ситуацию под контроль, а через 2 минуты заставила двух тигров отступить.»
«После победительница ушла, оставив двух застенчивых кошек одних.»
«Когда время пошло, казалось, что медведица попала в очень опасное место.»
«Но уже через 10 секунд она взяла ситуацию под контроль, а через 2 минуты заставила двух тигров отступить.»
«После победительница ушла, оставив двух застенчивых кошек одних.»
Добавим, что самцы бенгальских тигров могут достигать в длину 3,5 метров (от носа до кончика хвоста) и весить более 250 кг. Самки же весят куда меньше — около 140 кг.
Что касается самок губачей, то они вырастают в длину до 170 см и могут весить приблизительно 95 кг. Самцы губачей немного больше — в длину они около 180 см и весят где-то 140 кг.
В основном они питаются муравьями и термитами, а также любят мёд.
Балу в «Книге джунглей» является губачом.
По данным National Geographic, несмотря на их относительно небольшой размер, они являются самыми смертоносными для людей медведями в мире.
Ежегодно в Индии от их клыков и когтей умирают десятки людей, обычно это случается в результате появления «хомо» на территории этих достаточно опасных мишек.
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Что касается самок губачей, то они вырастают в длину до 170 см и могут весить приблизительно 95 кг. Самцы губачей немного больше — в длину они около 180 см и весят где-то 140 кг.
В основном они питаются муравьями и термитами, а также любят мёд.
Балу в «Книге джунглей» является губачом.
По данным National Geographic, несмотря на их относительно небольшой размер, они являются самыми смертоносными для людей медведями в мире.
Ежегодно в Индии от их клыков и когтей умирают десятки людей, обычно это случается в результате появления «хомо» на территории этих достаточно опасных мишек.
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