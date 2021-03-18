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Медведица дала отпор двум огромным бенгальским тиграм

Медведица дала отпор двум огромным бенгальским тиграм (11 фото)

Автор:
18 марта 2021 08:47
Сообщество : Животные
Метки: бенгальские тигры   в мире   животные   медведица   медведь   природа   тигры   фото   
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На драматических фотографиях ниже запечатлён момент, когда свирепая медведица защищает своё потомство от двух крупных бенгальских тигров.
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Метки: бенгальские тигры   в мире   животные   медведица   медведь   природа   тигры   фото   
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