Медведица дала отпор двум огромным бенгальским тиграм

Добавим, что самцы бенгальских тигров могут достигать в длину 3,5 метров (от носа до кончика хвоста) и весить более 250 кг. Самки же весят куда меньше — около 140 кг.



Что касается самок губачей, то они вырастают в длину до 170 см и могут весить приблизительно 95 кг. Самцы губачей немного больше — в длину они около 180 см и весят где-то 140 кг.



В основном они питаются муравьями и термитами, а также любят мёд.



Балу в «Книге джунглей» является губачом.



По данным National Geographic, несмотря на их относительно небольшой размер, они являются самыми смертоносными для людей медведями в мире.



Ежегодно в Индии от их клыков и когтей умирают десятки людей, обычно это случается в результате появления «хомо» на территории этих достаточно опасных мишек.



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