Греческий король Александр I с супругой



Греческий король Александр I был, как и многие короли Европы, немецкого происхождения. Неудивительно, что во время Первой мировой войны он занимал прогерманскую позицию. Впрочем, это никого не волновало. Реальной власти у короля в Греции не было.



Может быть, из чувства протеста Александр женился на Аспасии Манос, дочери простого полковника. Свадьба вызвала скандал, но в конце концов греки смирились.



А через год после свадьбы 27-летний красавец-король гулял со своей овчаркой в дворцовом саду. На собаку напала одна из живущих в саду макак. Началась грызня. Король кинулся разнимать зверей, и макака прокусила ему ногу.



Поскольку зубы у макаки оказались нестерильные, а рану толком не обработали, умер Александр в конечном итоге от сепсиса. Особенно глупо то, что его могли бы спасти, просто ампутировав начавшую загнивать ногу. Но ни один греческий врач не захотел войти в историю как человек, отпиливший ногу королю, так что в историю как жертва укуса ручной макаки вошел лично король.