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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 4727 постов • 651 подписчик подписаться
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6 нелепейших несчастных случаев, которые привели к смерти королей прошлого

6 нелепейших несчастных случаев, которые привели к смерти королей прошлого (7 фото)

Автор:
18 марта 2021 08:45
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: история   правители   факты   
913
7
Премию Дарвина не принято давать задним числом, а ведь ее могли бы заработать многие персонажи истории. Короли, цари, герцоги и императоры в основном погибали на полях сражений, от болезней и в ходе переворотов, но некоторые умудрились умереть странным и бессмысленным образом.
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Метки: история   правители   факты   
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7  комментариев
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11k
Юрий Николаевич 2 часа назад
Не тем именем Гитлер назвал план нападения на СССР.
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38k
Войнов 22 минуты назад
Этим королям, можно сказать, еще повезло. Почитайте М.Дрюона "Проклятые короли". Вот там сплошной трэш о том, как королевские особы и вельможи травили и уничтожали друг друга самыми изощренными способами.
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7k
Вася 48 минут назад
Ссылка coub.com
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186
Сергей Час назад
когда речь идет о смерти монархов, думаю, что о несчастном случает речи быть не может
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12k
хз Час назад
Господам сгоревшим и "убившимся об косяк" явно помогли "случайно" убиться.
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15k
Maks Es 2 часа назад
Обжоры, долбодятлы и тупорезы - правящие династии мира.
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