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В США к посетителям аттракционов с "русскими горками" будет применена пытка молчанием

В США к посетителям аттракционов с "русскими горками" будет применена пытка молчанием (2 фото + 2 видео)

Автор:
17 марта 2021 21:38
Сообщество : Жизнь в США
Метки: атракционы   горки   запреты   калифорния   кричать   парки   сша   штрафы   
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Знаменитые калифорнийские парки аттракционов, закрытые на год из-за пандемии коронавируса, намерены штрафовать своих посетителей за крики.

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Метки: атракционы   горки   запреты   калифорния   кричать   парки   сша   штрафы   
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11  комментариев
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15k
Maks Es 2 часа назад
Дебилы, б##. Ответственно заявляю - на горках без вопля можно инфаркт получить.
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27k
a.fey 9 минут назад
Будь мужчиной! Обосрись молча!
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3k
Димыч 11 минут назад
"Слава ВДВ!" по-любому кто-то крикнет.
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14k
vikklu 36 минут назад
Что за бред?
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12k
KOSTELLO 43 минуты назад
С каждым днем демократия становится все более демократичной, а свобода вса более свободной.
И прекрасно, как по мне...
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205
Племянник Путина Час назад
Ссылка youtu.be
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26k
Rest Tremor Племянник Путина Час назад
Не привык к состоянию невесомости. Я помню на таком аттракционе катался, так потом в пиковых точках руки отпускал, не держался, чтобы ощутить весь кайф невесомости. Опасно правда очень, потом операторы Емели чуть п.и.з.д.ю.л.е.й не дали.
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14k
vikklu Rest Tremor Полчаса назад
Вообще-то там держаться особо и не надо, тебя намертво прижимает страховочная труба, или планка, как будет угодно. Так что руками можешь делать что угодно.
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444
KevinSmith Час назад
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10k
Типа граф Час назад
А кирпичи откладывать в штанцы можно ?
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12k
gavrosh Час назад
Маску напялил и ори, кто докажет)))
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