Знаменитые калифорнийские парки аттракционов, закрытые на год из-за пандемии коронавируса, намерены штрафовать своих посетителей за крики.
По сообщению Metro, руководство Калифорнийской ассоциации парков развлечений довело до владельцев комплексов решение о категорическом запрете посетителям выражать свои эмоции посредством криков и визгов от страха во время катания на аттракционах.
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В качестве утешительного приза гостям будут предлагаться защитные маски для предотвращения распространения инфекции воздушно-капельным путём. Кроме этого, ассоциация рекомендовала снизить пропускную способность аттракционов.
Стало известно, новые правила коснутся нескольких тематических парков штата Калифорния в США. Как уже писалось, подобные ограничения для аттракционов уже введены в Японии год назад.
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Интересно, что по поводу штрафов за крик думают наши уважаемые читатели?
Кстати, Американские горки - это русское название этого аттракциона, а в Америке и в некоторых европейских странах, они носят название Русские горки. Например, в Испании – Montaña rusa, во Франции – Montagnes russes, в Италии – Montagne russe.
P.S. Если назрела такая необходимость и некуда деваться, нельзя ли генетически модифицироваться до уровня подключения к сети Нейронет экстерном, минуя дурдом борьбы нанайских мальчиков под эпичным названием : битва с ковидом иже вакцинация.
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И прекрасно, как по мне...