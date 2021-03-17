Интересно, что по поводу штрафов за крик думают наши уважаемые читатели?





Кстати, Американские горки - это русское название этого аттракциона, а в Америке и в некоторых европейских странах, они носят название Русские горки. Например, в Испании – Montaña rusa, во Франции – Montagnes russes, в Италии – Montagne russe.





P.S. Если назрела такая необходимость и некуда деваться, нельзя ли генетически модифицироваться до уровня подключения к сети Нейронет экстерном, минуя дурдом борьбы нанайских мальчиков под эпичным названием : битва с ковидом иже вакцинация.

