Amazon запретила импорт семян в США после тысяч странных посылок из Китая

История довольно странная: в течение лета люди в разных штатах США начали находить в своей почте пакетики с незвестными семенами, причем в описании бандероли обычно было указано, что это не семена, а игрушки или ювелирные изделия. Такие же посылки получали люди в Великобритании, Канаде, Новой Зеландии, Франции и других странах. Подозрительные почтовые отправления приходили в основном из Китая и Тайваня.