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Amazon запретила импорт семян в США после тысяч странных посылок из Китая

Amazon запретила импорт семян в США после тысяч странных посылок из Китая (4 фото)

Автор:
12 октября 2020 15:43
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Amazon   Странная история   великобритания   запрет   импорт   мошенничество   семена   сша   
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Интернет-ритейлер Amazon уведомил продавцов из-за рубежа, что они больше не смогут отправлять семена и растения в США. На эти меры пришлось пойти после тысяч сообщений о загадочных посылках и бандеролях из Китая с семенами, которые никто не заказывал.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Amazon   Странная история   великобритания   запрет   импорт   мошенничество   семена   сша   
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1  комментарий
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Sasa 3 часа назад
Т.е. теперь, чтоб купить нормальные семена из Китая, надо заплатить еще и европейскому посреднику. Вот так Европеойды поддерживают свой интернет бизнес! Молодцы. Что еще сказать?
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