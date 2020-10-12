Amazon запретила импорт семян в США после тысяч странных посылок из Китая

Интернет-ритейлер Amazon уведомил продавцов из-за рубежа, что они больше не смогут отправлять семена и растения в США. На эти меры пришлось пойти после тысяч сообщений о загадочных посылках и бандеролях из Китая с семенами, которые никто не заказывал.
История довольно странная: в течение лета люди в разных штатах США начали находить в своей почте пакетики с незвестными семенами, причем в описании бандероли обычно было указано, что это не семена, а игрушки или ювелирные изделия. Такие же посылки получали люди в Великобритании, Канаде, Новой Зеландии, Франции и других странах. Подозрительные почтовые отправления приходили в основном из Китая и Тайваня.
Несколько тысяч пакетиков с семенами были проверены сотрудниками Министерства здравоохранения США. Проверка показала, что среди самых разных семян там были и семена вредных сорняков, а на некоторых были обнаружены личинки вредителей и вредные химикаты. Поэтому власти забили тревогу и выпустили обращение к людям ни в коем случае не сажать эти семена, а сразу от них избавляться.
Рассылают в таком количество эти семена, скорее всего, для накрутки рейтинга магазина. То есть продавец использует мошенническую схему - рассылает множество мелких посылок, а затем публикует фейковые отзывы от покупателей.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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