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Московский художник напускает мраку к Хэллоуину

Московский художник напускает мраку к Хэллоуину (51 фото)

Автор:
25 октября 2020 08:30
Сообщество : Искусство
Метки: Константин Андреев   иллюстратор   искусство   необычно   творчество   ужасы   художник   черный юмор   
1547
51
Художник из Москвы Константин Андреев рисует в яркой узнаваемой манере, предпочитая черный юмор и ужасы. Самое то накануне Хэллоуина!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Константин Андреев   иллюстратор   искусство   необычно   творчество   ужасы   художник   черный юмор   
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26k
АнтонПолднев 2 часа назад
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3k
Shtoppi 8 минут назад
У нее локти и колени стерты от того что она нажратая до шконки на карачках по ковролину ползла или ее кто-то всемером в известную позу на том же ковролине по пьяни поставил?
У нее локти и колени стерты от того что она нажратая до шконки на карачках по ковролину ползла или ее кто-то всемером в известную позу на том же ковролине по пьяни поставил?
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2k
Fatima Habiba 12 минут назад
Арбузная сепука
Все картинки - классные
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