Московский художник напускает мраку к Хэллоуину

Художник из Москвы Константин Андреев рисует в яркой узнаваемой манере, предпочитая черный юмор и ужасы. Самое то накануне Хэллоуина!
×
Источник: — переведено специально для fishki.net
Ссылки по теме:
- Художник из России уводит в мир кошмаров
- "Проделки моего разума": жутковатые и странные рисунки художника из Нидерландов
- Художник-иллюстратор рассказывает о мировом хаосе
- Французский художник поражает городскими иллюзиями
- Девушка вырезает из бумаги замысловатые шедевры
41
Понравилось41
Новости партнёров
Загрузка...