Художницы превратили университетскую лестницу в инсталляцию

Художницы Джесси Унтерхолтер и Кэти Трун - мастера перформанса: они превращают ничем не примечательные места в сказочные пространства, наполненные буйством красок и фантазий. Лестницу на территории Аппалачского университета в Северной Каролине они превратили в абстрактную картину, полную занятных визуальных иллюзий.
Роспись лестницы для университета - это настоящий цветовой перформанс с элементами оптической иллюзии.
Это уже не первая "леатничная" работа девушек: так их трудами теперь выглядит общественная лестница в Ноксвилле, Теннесси.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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