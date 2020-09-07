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Художницы превратили университетскую лестницу в инсталляцию

Художницы превратили университетскую лестницу в инсталляцию (7 фото)

Автор:
07 сентября 2020 13:14
Сообщество : Искусство
Метки: Аппалачский университет   дизайн   искусство   лестница   необычно   перформанс   творчество   художницы   
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Художницы Джесси Унтерхолтер и Кэти Трун - мастера перформанса: они превращают ничем не примечательные места в сказочные пространства, наполненные буйством красок и фантазий. Лестницу на территории Аппалачского университета в Северной Каролине они превратили в абстрактную картину, полную занятных визуальных иллюзий.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Аппалачский университет   дизайн   искусство   лестница   необычно   перформанс   творчество   художницы   
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1  комментарий
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enot-begemot-y 16 минут назад
Вот навернется кто-нибудь на этом "перфомансе с элементами иллюзии". Не надо лестницы разукрашивать.
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