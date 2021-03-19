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Шо, опять? Уморительные приколы о нищебродстве

Шо, опять? Уморительные приколы о нищебродстве (15 фото)

Автор:
19 марта 2021 11:06
Сообщество : Юмор
Метки: Нищеброды   Юмор   бутерброды   подборка   позёры   странное   
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Некоторые люди никак не могут принять печальный факт, что они не очень богатые люди. Но при этом стараются всем своим видом показать достаток и высокий уровень жизни.

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Метки: Нищеброды   Юмор   бутерброды   подборка   позёры   странное   
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