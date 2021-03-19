Шо, опять? Уморительные приколы о нищебродстве

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Некоторые люди никак не могут принять печальный факт, что они не очень богатые люди. Но при этом стараются всем своим видом показать достаток и высокий уровень жизни.
На айфон денег хватило, а на штаны — нет
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