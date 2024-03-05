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Все мы мечтали в детстве найти клад, но с годами благополучно об этом забыли. А вот людям из этой подборки повезло окунуться в детство: все они нашли что-то интересное, необычное, а порой и страшное — от милых ракушек до чемодана с деньгами из несуществующих стран и дверей, которые ведут в никуда.
1. "Нашел в камере хранения фотографии, на которых двоюродный брат бабушки тусуется со своим приятелем"
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4. Чемодан с деньгами, найденный на обочине дороги
Все конверты с деньгами из разных стран, некоторые из которых больше не существуют. Самая старая монета датируется 1621 годом, в основном купюры датируются 18-20 вв.
5. "Друг нашел эту статуэтку в саду, в музее ему сказали, что она скорее всего из могилы, которой 3-4 тысячи лет"
9. "Нашел в дедушкиной куртке времен Второй мировой"
Надпись на листочке: "Чтобы найти пятую, сложи по инструкции"
11. "Пошли на пляж, чтобы найти зубы акулы, и это совсем не то, чего я ожидал, когда дочь крикнула «Я нашла зубы!»"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Клады интересное находки сокровища
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"34. "Ремонтировал 100-летний дом и нашел самурайский меч"
Это не самурайский меч. Это Син-Гунто, армейский меч на II Мировую войну. Причем сержантский вариант. Не очень ценный. Видимо как сувенир привезли.