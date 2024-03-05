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35 необычных находок обычных людей

35 необычных находок обычных людей

Автор:
05 марта 2024 10:00
Сообщество : Жизнь
Метки: Клады   интересное   находки   сокровища   
1958
36

Все мы мечтали в детстве найти клад, но с годами благополучно об этом забыли. А вот людям из этой подборки повезло окунуться в детство: все они нашли что-то интересное, необычное, а порой и страшное — от милых ракушек до чемодана с деньгами из несуществующих стран и дверей, которые ведут в никуда.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Клады   интересное   находки   сокровища   
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6  комментариев
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35k
Teodor 2 часа назад
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Наследие более цивилизованных времен...
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Bastard Fat 36 минут назад
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1k
Alexander 41 минуту назад
Позанудствую:
"34. "Ремонтировал 100-летний дом и нашел самурайский меч"
Это не самурайский меч. Это Син-Гунто, армейский меч на II Мировую войну. Причем сержантский вариант. Не очень ценный. Видимо как сувенир привезли.
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35k
Teodor 2 часа назад
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...разбил и прочел: "Дурак, мешала тебе эта бутылка?"
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2k
Slesarkip 2 часа назад
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Да это же док Браун потерял
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2k
Slesarkip 2 часа назад
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Неужели старина Альберт?
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