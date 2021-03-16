Уголок программиста

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Приколы жизни IT.
И не только это....
И не только это....
1.
"Несложно работать программистом 4 часа в день, сложно отлынивать от работы остальные 20"
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Как выглядит опыт
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И еще одна книга из моей библиотеки
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Когда хочешь слить 2 ветки
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Моя настольная книга
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Обычно примерно с такой мыслью в голове и юзаешь git blame
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Когда фронт сделали быстрее бэкенда
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11.
Весь код на одном фото
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Про опыт в IT и индусов
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13.
Когда собрал проект из комментариев на Stackoverflow
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Советы для эффективных разработчиков
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15.
Классика
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Идеальная вакансия
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17.
Когда родной язык — JS
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Именуйте классы правильно
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Метки: Юмор программисты смех
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