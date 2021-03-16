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Уголок программиста

Уголок программиста (19 фото)

Автор:
16 марта 2021 17:46
Метки: Юмор   программисты   смех   
1862
19
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Приколы жизни IT.
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Метки: Юмор   программисты   смех   
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8k
Елена 6 часов назад
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Nefrion 36 минут назад
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Nefrion 37 минут назад
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Nefrion 37 минут назад
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329
Алексей Давыдов 49 минут назад
Комментарий к фото
А что только программисты!? Я как то по заданию генерального установил тотальный контроль - уволить надо было бы всех!)) И меня в том числе!!)
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3k
au3 3 часа назад
Таки дофига здесь программеров :)
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831
Sergey Pankratov 3 часа назад
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В каждой шутке есть доля шутки, остальное - правда. Непосредственно программированием эффективно заниматься можно не более 4 часов, на свежую голову. Остальное время лучше заниматься чем-то другим.
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31k
Nefrion Sergey Pankratov 39 минут назад
Комментарий к фото
Кроме тех случаев, когда поперло вдохновенье - тогда можно и 16 часов подряд
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36k
dima423 4 часа назад
Комментарий к фото
да ну накуй так напрягаться...
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99
робт 5 часов назад
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обычно тело в очереди связано как минимум с еще одной очередью, а это уже дерево
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1k
Лёха 5 часов назад
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Всегда забавляла оценка труда по времени,истраченому на работу. Видел как таджики - дворники в семером чистили дорожку. От свежевыпавшего снега. Три дня метром десять. В длину.шириной метр от силы. Толщина покрова не больше половины метра.
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1k
lekha-fil Лёха 4 часа назад
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Ты сам таджик? Русского языка вообще не знаешь.
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18k
kamanch lekha-fil 2 часа назад
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Нет, он джун. Они всегда так пишут.
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4k
Олег 5 часов назад
"Вот вы сейчас с кем разговаривали?"
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16k
Ego sum qui sum 6 часов назад
как бывший программер скажу, - скучновато
вот шикарная картинка

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1k
ah3007 6 часов назад
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Нашкодил
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259
Алексей Долотов 6 часов назад
вот за каким хером я это всё читал?
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4k
CruelAsm Алексей Долотов 5 часов назад
Вот, кстати, да. За каким хером ты всё это читал? Народ ждёт объяснений!
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53k
Андрей CruelAsm 4 часа назад
Думаю, просвещался...
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30k
Korolev 6 часов назад
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Развелось программистов - не знают даже, как без гита мержить...
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104
Сладкая киска1 6 часов назад
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104
Сладкая киска1 6 часов назад
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13k
Corvus Corax 6 часов назад
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Сразу видно, что программер клепал, шрифт подобрать не умеет... ))))) Причем "Д" тупо копируется... ))))
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45k
Daniel Rumiantsev Corvus Corax 6 часов назад
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paint - это от слова pain
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dima423 Corvus Corax 4 часа назад
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да и В тоже)
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